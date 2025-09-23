Thời trang Việt viết nên bản sắc cùng Đức Phúc ở Intervision 2025

Đức Phúc chia sẻ về trang phục trình diễn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vừa qua, tại Live Arena (Moscow, Nga) khán phòng Intervision 2025 đã vỡ òa khi Đức Phúc cất tiếng hát Phù Đổng Thiên Vương. Nhưng ngoài âm nhạc, có một chi tiết khiến giới truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý là bộ trang phục được chuẩn bị riêng cho tiết mục. Dưới ánh đèn sân khấu, những lớp áo mang đến dấu ấn thị giác, đưa thời trang trở thành ngôn ngữ mạnh mẽ để kể câu chuyện Việt Nam.

Đức Phúc giành chiến thắng thuyết phục (Ảnh: NVCC)

Trang phục này được sáng tạo bởi nhà thiết kế Hòa Nguyễn và đội ngũ thương hiệu thời trang SBHN, với sự kết nối của chuyên gia phong cách Kye Nguyễn. Từng chi tiết trên bộ đồ đều mang một tầng nghĩa, gắn liền với di sản văn hóa và khát vọng hội nhập.

Ý tưởng khởi nguồn từ truyền thuyết Thánh Gióng - hình tượng biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần bất khuất và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt. Bộ trang phục mang dáng dấp của một tấm giáp, vừa uy nghiêm, vừa tỏa sáng tinh thần tiến bước.

Tổng thể trang phục ban đầu của Đức Phúc trên sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Hòa Nguyễn chọn những mảng khối mạnh mẽ, phom dáng cứng cáp nhưng vẫn linh hoạt để nghệ sĩ có thể di chuyển và biểu diễn với tinh thần vừa gợi nhắc yếu tố văn hóa lịch sử nhưng phải phù hợp sân khấu quốc tế.

Điểm nhấn đầu tiên gây ấn tượng mạnh là chi tiết mô phỏng đốt tre xuất hiện ở vai và cổ áo. Tre vốn là biểu tượng quen thuộc trong thơ ca và đời sống người Việt, gắn liền với sức sống kiên cường, dẻo dai. Được tạo hình bằng công nghệ in 3D kết hợp chế tác thủ công, những "đốt tre" vừa mang tính bảo hộ như áo giáp, vừa tạo sự chuyển động mềm mại theo từng bước đi và cử chỉ của Đức Phúc. Đây chính là lớp nghĩa kép, tre không chỉ che chở, mà còn truyền cảm hứng cho sự vươn lên, kiêu hãnh.

Các chi tiết mô phỏng đốt tre (Ảnh: Chụp màn hình)

Bộ trang phục kết tinh hàng trăm giờ lao động thủ công: khắc da, thêu tay, đính kết. Đặc biệt, phần áo da trung tâm được xử lý bằng kỹ thuật "trồng bóng", tạo hiệu ứng nổi 3D cho họa tiết. Nhờ đó, tổng thể vừa có chiều sâu thị giác, vừa giữ được sự mềm mại, linh hoạt cho người mặc.

Nếu tre tượng trưng cho sức mạnh, thì phần họa tiết trên áo dài trắng nêu bật chủ đề của ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Ekip đã xử lý bề mặt chất liệu bằng những hoa văn gợi nhắc tranh dân gian Đông Hồ. Dưới bàn tay Hòa Nguyễn, họa tiết không mang tính minh họa thuần túy, mà được cách điệu, lồng ghép vào bố cục hiện đại, tạo nên sự giao thoa trong một bức tranh sống động làm điểm nhấn ở giữa ngực áo.

Phác thảo trang phục. (Ảnh: NVCC)

Vẽ họa tiết trên áo lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Để có được bộ trang phục đặc biệt này, nhà thiết kế đã trải qua hành trình gần một tháng sáng tạo. Từ bản phác thảo đầu tiên, bộ đồ trải qua ba lần thử trang phục cùng hàng loạt chỉnh sửa chi tiết. Mỗi lần thử không chỉ để điều chỉnh phom dáng, mà còn để kiểm tra sự thoải mái, khả năng chuyển động của nghệ sĩ khi biểu diễn. Bởi một bộ đồ trình diễn không chỉ đẹp mà còn phải trở thành "người bạn đồng hành" giúp Đức Phúc làm chủ sân khấu.

Ban đầu, ekip sáng tạo từng lên phương án đốt cháy một phần trang phục ở cao trào tiết mục. Tuy nhiên sau nhiều lần thử nghiệm thì ý tưởng này bị loại bỏ vì yếu tố an toàn. Thay vào đó, nhóm sáng tạo chọn giải pháp layering kết hợp ánh sáng LED để tạo hiệu ứng cao trào. Cách làm này vừa bảo đảm an toàn, vừa mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng không kém.

Nhà thiết kế Hoà Nguyễn và ca sĩ Đức Phúc khi thử trang phục. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đức Phúc thử trang phục. (Ảnh: Chụp ảnh màn hình)

"Là nghệ sĩ duy nhất đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Intervision 2025, tôi và chị Hòa Nguyễn đều mang trong mình niềm tự hào về Việt Nam, mong muốn truyền tải toàn bộ những giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc qua tiết mục lần này. Tôi luôn mong phần trình diễn có thể đặt khán giả vào trạng thái bất ngờ, đó là lý do vì sao chúng tôi chú trọng tạo ấn tượng từ âm nhạc, sân khấu cho đến hiệu ứng trang phục. Chính sự đồng điệu ấy đã giúp chúng tôi gặp gỡ, thấu hiểu và đồng hành trong chuyến đi này. Điều quan trọng nhất là làm sao để qua tiết mục này có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần, văn hóa và bản sắc con người Việt, để không chỉ gửi gắm qua âm nhạc mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế", Đức Phúc chia sẻ.

Quá trình thử trang phục trình diễn của Đức Phúc. (Video: NVCC)

Bằng sự kết hợp tinh hoa - di sản - thời đại, nhà thiết kế Hòa Nguyễn, đội ngũ thương hiệu thời trang SBHN đã chứng minh thời trang có thể kể chuyện, có thể trở thành quyền lực mềm mạnh mẽ. Và qua Đức Phúc, câu chuyện ấy đã chạm tới hàng triệu khán giả toàn cầu.