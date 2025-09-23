Đức Phúc có thể sĩ cả đời: Sinh ra để làm Quán quân, làm rạng danh đất nước được Thủ tướng viết thư chúc mừng

Sinh ra để làm Quán quân

Rạng sáng 21/9 (giờ Việt Nam), Đức Phúc đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025 tại Live Arena (Nga), vượt qua 22 đối thủ với 422 điểm - bỏ xa nhóm về nhì Nomad (Kyrgyzstan). Anh nhận cúp pha lê danh giá cùng giải thưởng gần 9 tỷ đồng.

Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025

Với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc đã đưa âm nhạc dân gian Việt Nam lên sân khấu thế giới bằng giọng hát nội lực, hình ảnh Thánh Gióng cùng những nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, sáo trúc, trống đồng. Tiết mục khiến khán giả quốc tế ngỡ ngàng, giám khảo phải thừa nhận: “Âm nhạc Việt Nam đã chạm đến trái tim chúng tôi.” Lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, Phù Đổng Thiên Vương được ekip hùng hậu biến hóa thành màn trình diễn sử thi, vừa đậm đặc bản sắc Việt vừa tiệm cận xu hướng biểu diễn đương đại.

Đức Phúc biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025

Đằng sau chiến thắng ấy là một tập thể sáng tạo: Hồ Hoài Anh (sáng tác), producer DuongK, thầy sáo Nguyễn Hoàng Anh, rapper Phúc Du, Orange tham gia viết lời và đạo diễn Dương Mai Việt Anh. Từng chi tiết từ âm nhạc đến hình ảnh được dàn dựng chỉn chu, góp phần tạo nên sân khấu “hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại”.

Đặc biệt, chiến thắng của Đức Phúc lại trùng đúng dấu mốc định mệnh:

Ngày 20/9/2015: Đức Phúc trở thành Quán quân Giọng hát Việt.

Ngày 20/9/2025: Đức Phúc đăng quang Quán quân Intervision.

Nếu nhìn lại hành trình âm nhạc, Đức Phúc luôn là gương mặt giành thành tích cao tại các cuộc thi. Năm 2024, anh góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 1 và lọt vào Top 5. Khi so sánh về độ lan tỏa, Đức Phúc kém phần ồn ào trước những cái tên như HIEUTHUHAI, RHYDER hay Quang Hùng MasterD. Nhưng ở những concert lớn của chương trình, đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình, khán giả mới hiểu vì sao anh lọt top: giọng hát live quá hay, giàu nội lực và không cần backtrack để che lấp.

Năm 2024, Đức Phúc góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 1 và lọt vào Top 5

Nhiều khán giả thừa nhận, họ đến để cổ vũ cho HIEUTHUHAI, Dương Domic hay các Anh Trai khác, nhưng lại bất ngờ bởi giọng hát của Đức Phúc - thứ khiến sân khấu bùng nổ và chinh phục cả những người không phải fan. Với quãng giọng rộng, xử lý mượt mà, Phúc có khả năng bay bổng trên nốt cao nhưng vẫn trầm ấm ở nốt thấp. Ở Anh Trai Say Hi, anh còn thử sức rap và dàn dựng tiết mục, chứng minh sự đa năng.

Đức Phúc đăng quang The Voice 2015

Sự cộng hưởng giữa quá khứ và hiện tại càng rõ rệt khi khán giả nhắc lại Chảy Đi Sông Ơi - ca khúc Đức Phúc thể hiện tại chung kết Giọng hát Việt 2015. Lúc ấy, cậu bé 19 tuổi đã hát một tác phẩm khó của Phó Đức Phương đầy nội lực, khiến HLV Mỹ Tâm xúc động tự hào. Và cũng chính giọng hát ấy, một thập kỷ sau, mang Phù Đổng Thiên Vương ra quốc tế, để một lần nữa đưa Đức Phúc bước lên bục Quán quân.

Ngay từ khi Mỹ Tâm chọn Đức Phúc ở The Voice, khán giả đã nhìn thấy năng lượng khác biệt

Hành trình 10 năm qua không dễ dàng. Đức Phúc từng là sinh viên Đại học Xây dựng, rẽ ngang sang âm nhạc. Đức Phúc từng đối diện những định kiến về ngoại hình, trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin đứng trên sân khấu. Nhưng tất cả chỉ là một phần. Quan trọng hơn, Đức Phúc có tài năng, tư duy âm nhạc tốt và tâm huyết với nghệ thuật. Ngay từ khi Mỹ Tâm chọn Đức Phúc ở The Voice, khán giả đã nhìn thấy năng lượng khác biệt. Và khi anh chiến thắng Intervision, mang nhạc Việt lan tỏa quốc tế, người ta càng thấm thía rằng - “Cậu học trò Mỹ Tâm cố gắng bảo vệ đến cùng năm ấy, là người có đủ trí - tài - đức để làm chuyện lớn.”



“Cậu học trò Mỹ Tâm cố gắng bảo vệ đến cùng năm ấy, là người có đủ trí - tài - đức để làm chuyện lớn"

Làm rạng danh đất nước được Thủ tướng viết thư chúc mừng, truyền thông quốc tế khen ngợi

Ngay sau chiến thắng Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Đức Phúc, bày tỏ niềm tự hào và trân trọng với nỗ lực của anh.

Nguyên văn bức thư:

*"Thân ái gửi: Ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc

Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sỹ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để Ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Thân ái,

Phạm Minh Chính"

Thủ tướng nhấn mạnh kỳ vọng chiến thắng của Đức Phúc sẽ trở thành động lực để giới nghệ sĩ Việt tiếp tục sáng tạo và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Trong bức thư, Thủ tướng nhấn mạnh kỳ vọng chiến thắng này sẽ trở thành động lực để giới nghệ sĩ Việt tiếp tục sáng tạo và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Không chỉ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, giới chuyên môn và khán giả trong nước ngợi ca, chiến thắng của Đức Phúc còn gây tiếng vang toàn cầu. Các hãng tin quốc tế lớn như Reuters, AP News, The Independent đều đưa tin và đánh giá cao Phù Đổng Thiên Vương - tiết mục khéo léo hòa trộn chất liệu dân gian Việt với pop, rap và dubstep. Báo chí Nga cũng dành ưu ái đặc biệt, từ Ria Novosti đến Rossiyskaya Gazeta, ca ngợi giọng hát đẹp, giàu cảm xúc và tinh thần truyền thống của Việt Nam.

Các hãng tin quốc tế lớn như Reuters, AP News, The Independent đều đưa tin và đánh giá cao Phù Đổng Thiên Vương

Tiết mục khéo léo hòa trộn chất liệu dân gian Việt với pop, rap và dubstep

Trước chung kết, MC kỳ cựu Yana Churikova nhận xét tiết mục của Đức Phúc thuộc nhóm công phu nhất mùa giải, nhấn mạnh sự chuyên nghiệp khi anh vừa hát, vừa nhảy trong bối cảnh sân khấu thay đổi liên tục. Giám khảo Igor Matviyenko gọi màn trình diễn của anh là “xuất sắc, hiện đại và đầy kịch tính”.

Trong hậu trường, Đức Phúc khiêm tốn thừa nhận anh có lợi thế khi Shaman, ca sĩ chủ nhà xin rút khỏi bảng chấm điểm để tạo cơ hội công bằng hơn. Nam ca sĩ cũng bày tỏ ngưỡng mộ Shaman, đồng thời chia sẻ kế hoạch học tiếng Nga, sáng tác ca khúc bằng ngôn ngữ này và hợp tác cùng nghệ sĩ bản địa. Anh còn tuyên bố sẽ quyên góp một phần tiền thưởng cho hoạt động từ thiện ở Nga.

Đức Phúc hô vang hai tiếng "Việt Nam" ở Nga

Khoảnh khắc đăng quang Intervision của Đức Phúc càng ý nghĩa khi diễn ra đúng ngày kỷ niệm 10 năm chiến thắng Giọng hát Việt. Từ một quán quân trong nước, nay anh trở thành biểu tượng đưa văn hóa Việt ra thế giới. Suốt hành trình tại Moscow, Đức Phúc tự hào khoác áo dài, mang theo nón lá, tranh Đông Hồ làm quà tặng bạn bè quốc tế, lan tỏa bản sắc Việt Nam bằng những chi tiết nhỏ nhưng giàu giá trị.

Suốt hành trình tại Moscow, Đức Phúc tự hào lan tỏa bản sắc Việt Nam

Trước Intervision 2025, Đức Phúc là 1 trong 80 văn nghệ sĩ được chọn đồng diễn ở Đại lễ 2/9. Khoảnh khắc Đức Phúc cất giọng trong ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời như một tín hiệu báo trước rằng - rồi anh chàng sẽ có giây phút thăng hoa, đưa Việt Nam vươn xa tại đấu trường quốc tế. 2025 đánh dấu 1 năm đáng nhớ của Đức Phúc, với việc được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành, hát đồng diễn A80 và chiến thắng rực rỡ tại một trong những cuộc thi hát khắt khe bậc nhất hành tinh.

Trước Intervision 2025, Đức Phúc là 1 trong 80 văn nghệ sĩ được chọn đồng diễn ở Đại lễ 2/9

Chiến thắng Intervision 2025 không chỉ ghi dấu cá nhân Đức Phúc mà còn mở ra một cánh cửa mới cho âm nhạc Việt trên bản đồ quốc tế. Nó chứng minh rằng khi đầu tư nghiêm túc và mang theo tinh thần dân tộc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục khán giả toàn cầu. Và ở tuổi 28, Đức Phúc không chỉ là Quán quân một cuộc thi - anh đã trở thành một đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ làm rạng danh đất nước.