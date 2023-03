Dừa tươi đang rẻ, mua về vừa giải khát vừa tẩm bổ nhưng lưu ý có bệnh này thì đừng uống

Dừa tươi đang rẻ, tranh thủ mua về để giải khát và làm đẹp da...

Khác với mọi năm, giá dừa tươi trong năm nay giảm bất ngờ. Tại khu vực TP HCM, giá dừa tươi bán lẻ đang phổ biến ở mức 9.000 đồng/quả, thậm chí có nhiều nơi chỉ bán 7.000 đồng/quả, thấp hơn những năm trước đây đến 30%. Lý giải nguyên nhân dừa tươi rớt giá, ông Cao Bá Đăng Khoa (Quyền Tổng thư ký Hiệp hội dừa Việt Nam) trả lời với Báo Người Lao Động rằng: Vì năm nay có tình trạng dừa tươi cung vượt cầu.

Cũng do dừa tươi đang bán với giá rẻ nên được nhiều gia đình chọn làm thức uống giải nhiệt trong mùa hè. Chúng ta đều biết rằng việc uống nước dừa thường xuyên sẽ đem lại nhiều giá trị tích cực cho sức khỏe. Đặc biệt, đây còn là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống chứa nhiều đường và calo cao khác. Lý do là vì nước dừa chứa ít calo và chất béo nhưng lại rất giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng tự nhiên như sắt, canxi, phospho, natri, kali, axit lauric. Hàm lượng kali có trong nước dừa cao gần gấp đôi lượng kali có trong chuối. Do đó, uống nước dừa giúp cơ thể cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

Vì nước dừa có chứa kali và axit lauric cao nên nó rất hữu ích cho bệnh nhân huyết áp cao. Những người bị tiểu rắt, và các bệnh tiết niệu cần uống nước dừa 2 lần/ngày để giảm triệu chứng bệnh.

Đặc biệt nước dừa có chứa một lượng axit lauric, chúng chuyển đổi thành monolaurin khi đi vào cơ thể giúp kháng khuẩn, chống giun đường ruột, ký sinh trùng... Với chị em phụ nữ, nước dừa lại càng bổ dưỡng, chúng có chứa nhiều vitamin và nguyên tố vi lượng thiết yếu, góp phần giữ ẩm cho da và có tác dụng làm đẹp.

Nhưng cần lưu ý tránh uống nước dừa khi có những bệnh sau đây

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nước dừa chỉ tốt khi uống vừa phải, mỗi tuần có thể uống 3-4 quả dừa. Không nên uống quá nhiều vì sẽ làm giảm huyết áp nhanh chóng, đồng thời làm mềm yếu gân cơ. Đặc biệt, cần tránh uống nước dừa vào buổi tối để tránh đầy bụng, mất ngủ do lợi tiểu.

Những người có thể trạng thuộc âm sẽ có dấu hiệu tay chân lạnh, ăn uống chậm tiêu, ăn ít, ít khát nước, thích uống ấm, dễ bị tiêu chảy, phân mềm, bắp thịt mềm nhão, chậm chạp… thì không nên uống nước dừa kẻo tình trạng thêm trầm trọng.

Những người hay tiểu đêm, thận yếu cũng không nên uống quá nhiều nước dừa vì dễ lợi tiểu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là giảm chất lượng giấc ngủ.

Chuyên gia khuyên nếu như bạn đang có cảm giác ớn lạnh, dễ đau đầu kèm theo nghẹt mũi và các triệu chứng khác của cảm lạnh thì không nên uống nước dừa vì dừa có tính mát, sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Người đang bị đau bụng kinh không nên uống nước dừa vì trong kỳ kinh nguyệt, tử cung phụ nữ cần cảm giác ấm áp để giảm bớt sự khó chịu, trong khi đó nước dừa lại đem lại về giác mát lạnh, không phù hợp để uống trong thời điểm này.

Đặc biệt, phụ nữ mang bầu 3 tháng đầu cần hỏi ý kiến bác sĩ về việc có thể uống nước dừa hay không để bảo vệ sức khỏe của thai nhi.

Với những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, cảm lạnh cũng cần tránh uống nước dừa vì nếu không tình trạng sức khỏe sẽ bị suy giảm.