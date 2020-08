Dưa chuột rất giàu chất dinh dưỡng nhưng khi ăn không nên ăn cùng những thực phẩm này để tránh hại thân

Lợi ích của dưa chuột đối với sức khỏe

Là một trong những loại rau rất ít calo, 100g dưa chuột chỉ cung cấp 15 calo. Dưa chuột không chứa chất béo no hoặc cholesterol. Vỏ dưa chuột là nguồn chất xơ tốt giúp giảm táo bón và có tác dụng bảo vệ chống ung thư đại tràng nhờ loại bỏ những hợp chất độc trong ruột.

Dưa chuột có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe

Là nguồn kali rất tốt, một chất điện giải quan trọng trong tế bào. 100g dưa chuột cung cấp 147 mg kali nhưng chỉ cung cấp 2 mg natri. Kali là chất điện giải thân thiện với tim, giúp giảm huyết áp và nhịp tim nhờ đối kháng lại tác dụng của natri.

Dưa chuột chứa những chất chống oxy hóa đặc biệt với tỷ lệ hợp lý như β-carotene và α-carotene, vitamin C, vitamin-A, zea-xanthin và lutein. Những hợp chất này có tác dụng "dọn sạch" các gốc tự do và ôxy phản ứng (ROS) đóng vai trò trong lão hóa và nhiều quá trình bệnh. Cường độ chống ô xi hóa, được đo bằng giá trị ORAC (công suất hấp thu gốc ô xi) là 214 µmol TE/100g.

Dưa chuột có đặc tính lợi tiểu nhẹ, có lẽ là nhờ lượng muối thấp, hàm lượng nước tự do và kali. Đặc tính này giúp kiểm soát tình trạng tăng cân và huyết áp cao.

Điều đáng ngạc nhiên là loại quả này có lượng vitamin K cao, cung cấp khoảng 17 µg vitamin K/100 g. Vitamin K có vai trò quan trọng đối với xương do nó thúc đẩy hoạt động tạo xương. Vitamin này cũng đã được xác định vai trò trong điều trị bệnh nhân nhờ hạn chế tổn thương tế bào thần kinh trong não.

Những loại thực phẩm không nên kết hợp với dưa chuột

Chuyên gia dinh dưỡng Vương Tư Lộ, giám đốc Hiệp hội Dinh dưỡng Y tế và Ẩm thực Thủ đô (Bắc Kinh) cho biết, mặc dù dưa chuột có nhiều chất dinh dưỡng nhưng ăn dưa chuột cũng có điều cấm kỵ, đặc biệt khi kết hợp với các nguyên liệu sau có thể làm mất chất dinh dưỡng.

1. Rau bina

Kết hợp rau bina với dưa chuột có thể làm giảm chất dinh dưỡng của cả 2 loại thực phẩm

Rau bina (cải bó xôi) là một loại rau lá xanh phổ biến trong đời sống hàng ngày, cải bó xôi rất giàu chất sắt nhưng cũng chứa nhiều axit oxalic, axit oxalic là chất không hòa tan, sau khi ăn trực tiếp sẽ khiến chất này tạo thành canxi oxalat trong cơ thể.

Trong dưa chuột có một chất gọi là synthase, nếu ăn chung rau bina và dưa chuột, vitamin C trong đó sẽ phá hủy quá trình sản xuất enzym và làm giảm hoạt tính của thực phẩm, do đó khi rau bina và dưa chuột kết đôi với nhau sẽ không tốt cho cơ thể, gây khó tiêu.

2. Đậu phộng

Đậu phộng với dưa leo có thể gây tiêu chảy

Nhiều gia đình ăn món dưa chuột và đậu phộng để làm món nộm hoặc salad. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dưa chuột và đậu phộng rất không khoa học. Dưa chuột có vị ngọt và lạnh, và nó thường được ăn sống, trong khi đậu phộng có nhiều chất béo.

Nói chung, nếu thực phẩm lạnh gặp chất béo, nó sẽ làm tăng tính trơn trượt của nó và có thể gây ra tiêu chảy, vì vậy nó không phù hợp để ăn cùng nhau. Đặc biệt đối với những người chức năng đường tiêu hóa không tốt, tốt nhất không nên ăn cùng với cả hai.

3. Cà chua

Dưa chuột sẽ phá hủy vitamin C trong cà chua

Lý do là bởi vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm này với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa chuột.

Dưa chuột phù hợp khi dùng với những thực phẩm sau

Đậu hũ

Do được làm từ đậu nành nên đậu hũ chứa lượng lớn canxi, protein, vitamin… giúp ngăn ngừa ung thư, làm chậm quá trình lão hóa,… Khi được kết hợp cùng dưa chuột sẽ cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa được thải độc thanh nhiệt, vừa giúp giảm béo, lợi tiểu, chữa tiêu chảy, chữa chứng phù nề, giảm đau, cung cấp nước,...

Món ăn được làm từ hai nguyên liệu này rất thích hợp cho những người bị bệnh phù nề, cao huyết áp, ung thư, béo phì, sung đau cổ họng, khát nước,...

Tỏi

Ăn tỏi cùng dưa leo giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Trong tỏi chứa nhiều vitamin C, B1, B6, canxi, đặc biệt là chất allicin - chất giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn tỏi cùng dưa leo giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư bao tử, giúp giảm cân hiệu quả. Hai thực phẩm hợp với những người bị tiểu đường, mỡ trong máu cao, người béo phì, người mắc bệnh tim mạch,… Nhưng cũng lưu ý là không nên ăn tỏi quá nhiều dễ gây tán khí có hại cho sức khỏe.

Cá chép

Sự kết hợp giữa cá chép với dưa leo thích hợp cho những người bị chứng cao huyết áp, chứng phù nê, phụ nữ mang thai, người béo phì. Vì cả hai sẽ cung cấp một lượng dinh dưỡng dồi dào, giảm cholesterol, tạo cảm giác thèm ăn, tốt cho thai nhi và giúp điều tiết sữa mẹ.

Nguồn Sohu