Chỉ cần lướt nhanh TikTok hay các hội nhóm thể thao trên mọi nền mạng xã hội dạo gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh anh em yêu thích vận động thi nhau chia sẻ khoảnh khắc ngâm mình trong những bồn nước đá lạnh ngắt. Từ các phòng gym hiện đại cho đến góc bồn tắm tại nhà, trào lưu Cold Plunge đang lan rộng với tốc độ chóng mặt.

Tắm nước đá lạnh gần đây được tung hô như một "trend sức khỏe" trên toàn thế giới, nhất là với anh em tập gym hay chơi thể thao (Ảnh minh họa: Pinterest)

Công thức vô cùng đơn giản và không tốn kém: Chỉ cần mua vài bao đá hay tự làm đá sau đó vào nước lạnh rồi nhảy ùm vào ngâm vài phút với niềm tin sẽ xua tan cảm giác kiệt sức, giảm đau mỏi siêu tốc và và kích thích cơ thể sản xuất nhiều testosterone hơn.

Thế nhưng, các chuyên gia y học thể thao và sức khỏe tổng thể lại đưa ra lời cảnh báo hoàn toàn trái ngược!

Cú lừa sinh học: Tắm nước đá dập tắt quá trình phát triển cơ bắp

Tiến sĩ Lauchlan Roberts (Đại học Queensland, Brisbane, Queensland, Úc) là người dẫn đầu các công trình nghiên cứu về liệu pháp ngâm nước lạnh. Ông khẳng định phũ phàng: Việc nhảy ngay vào bồn đá lạnh sau khi vừa vắt kiệt sức ở phòng gym không hề giúp cơ bắp mạnh lên, mà thực chất đang dập tắt các phản ứng sinh học tự nhiên và cản trở trực tiếp quá trình phát triển thể chất của nam giới.

Cảm giác tê dại toàn thân và sự biến mất của những cơn đau mỏi ngay khi bước ra khỏi bồn đá thường đánh lừa rất nhiều anh em rằng cơ thể đang hồi phục kỳ diệu. Nhưng sự thật dưới góc độ giải phẫu lại hoàn toàn phũ phàng: Cảm giác đau mỏi nhẹ sau tập (DOMS) chính là cái giá bắt buộc phải trả nếu bạn muốn sở hữu một vóc dáng vạm vỡ.

Khi bạn đẩy một mức tạ nặng hay gập bụng vắt kiệt sức, các sợi cơ sẽ xuất hiện hàng ngàn vi tổn thương siêu nhỏ (micro-tears). Chính những vết xước này là tín hiệu báo động đỏ để cơ thể kích hoạt phản ứng viêm tự nhiên. Dòng máu sẽ dồn về vùng cơ vừa vận động, kéo theo lượng lớn oxy, hormone tăng trưởng và kích hoạt các tế bào vệ tinh (satellite cells) đến hàn gắn, giúp sợi cơ nở to và dẻo dai hơn sau mỗi buổi tập.

Cảm giác đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện là hành trình tất yếu anh em cần trải qua khi "độ dáng" (Ảnh minh họa: Pinterest)

Một báo cáo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Physiology cũng do nhóm chuyên gia tại Đại học Queensland của Tiến sĩ Lauchlan Roberts thực hiện đã tung ra đòn đáp trả đanh thép vào trào lưu này. Nghiên cứu chứng minh: Việc ngâm mình trong nước lạnh 10 độ C trong 10 phút ngay sau khi tập kháng lực sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng sự kích hoạt của các tế bào vệ tinh và con đường tín hiệu mTORC1, là công tắc sinh học cốt lõi điều khiển toàn bộ quá trình tổng hợp protein cơ bắp.

Sự co mạch cấp tính do nhiệt độ thấp đột ngột làm gián đoạn dòng máu lưu thông, đóng sập cửa ngõ vận chuyển dưỡng chất đến vi tổn thương. Kết quả theo dõi lâm sàng của Tiến sĩ Lauchlan Roberts cho thấy, những người duy trì thói quen ngâm nước đá sau mỗi buổi tập có tốc độ gia tăng khối lượng cơ bắp và sức mạnh thô thấp hơn hẳn so với những người chỉ phục hồi tự nhiên hoặc thả lỏng nhẹ nhàng.

Bạn cặm cụi nâng hàng tấn tạ cả buổi chiều, để rồi tự tay vô hiệu hóa thành quả tăng cơ chỉ sau vài phút ngâm mình trong nước lạnh: Có đáng không?

Tác động ngược tàn phá hormone và phong độ phái mạnh

Không dừng lại ở việc làm gián đoạn quá trình phát triển cơ bắp, trào lưu tắm nước đá sai thời điểm còn dội thêm gáo nước lạnh vào hệ thống nội tiết của nam giới.

Nhiều lời đồn truyền miệng từ mạng xã hội cho đến các phòng tập thiếu kiến thức khẳng định cái lạnh cực hạn sẽ kích thích cơ thể tiết ra nhiều testosterone hơn, thậm chí tưng cường sinh lực, trị rối loạn cương dương. Nhưng đây lại là một sự hiểu lầm sinh lý học nghiêm trọng!

Đa số đàn ông Việt thường đi tập gym vào 2 khung giờ phổ biến: Tập với chiếc bụng đói vào buổi sáng sớm hoặc vội vã đến phòng tập vào khung giờ chiều tối sau một ngày dài áp lực công việc. Ở cả hai thời điểm này, thể chất lẫn hệ thần kinh của nam giới vốn đã ở ngưỡng mệt mỏi và nhạy cảm.

Ngâm mình với nước đá có tác dụng hay "loại bất cập hại" phụ thuộc vào đối tượng và thời điểm thực hiện rất lớn (Ảnh minh họa: Healthline)

Việc thả mình vào bồn đá lạnh ngắt ngay khi vừa bước ra khỏi sàn tập không khác gì một cú sốc nhiệt cực độ. Cơ thể lập tức bật chế độ báo động sinh tồn, kích thích tuyến thượng thận xả ra một lượng lớn cortisol, tức hormone gây căng thẳng mạn tính. Từ đó dẫn tới:

- Trực tiếp "đè bẹp" Testosterone tự do: Với người tập sáng bụng đói, cú sốc nhiệt từ bể đá khiến cortisol vọt đỉnh, kích hoạt cơ chế dị hóa và khóa chặt quá trình phục hồi ngay đầu ngày. Còn với người tập chiều tối, lượng cortisol bùng nổ âm thầm suốt đêm sẽ gây ra phản ứng ức chế trực tiếp lên trục Hạ đồi - Tuyến yên - Tinh hoàn (trục HPT). Hệ quả là quá trình sản xuất testosterone tự nhiên bị đình trệ nghiêm trọng đúng vào khung giờ vàng ban đêm mà cơ thể cần hormone này nhất để tái tạo thể chất.

- Tàn phá sự linh hoạt của hệ vi mạch: Bắt các mạch máu co thắt đột ngột dưới cái lạnh cắt da cắt thịt rồi giãn ra liên tục khi cơ thể đang kiệt sức làm giảm độ đàn hồi tự nhiên của thành mạch. Sự suy giảm lưu thông máu ngoại vi này gián tiếp ảnh hưởng xấu đến khả năng tưới máu. Trong khi đây là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng cương cứng và độ dẻo dai của nam giới.

Như vậy, trend ngâm nước đá tăng cường bản lĩnh phái mạnh liệu có còn đáng tin?

Khi nào ngâm nước lạnh mới thực sự phát huy tác dụng?

Nói như vậy không có nghĩa là phương pháp ngâm nước lạnh (Cold Water Immersion) hoàn toàn vô giá trị. Y học thể thao chưa bao giờ phủ nhận đặc tính giảm đau và kháng viêm cấp tốc của nhiệt độ thấp, nhưng chìa khóa nằm ở việc bạn dùng nó cho mục tiêu gì và vào lúc nào.

Giáo sư Lirong Wang (Viện Khoa học Thể thao Quốc gia Trung Quốc) hay Tiến sĩ Andy Galpin (Giáo sư Khoa học Vận động tại Đại học Bang California, Fullerton, Mỹ) đều nhấn mạnh rằng, liệu pháp ngâm đá chỉ thực sự có giá trị cho các vận động viên thi đấu cường độ cao, những người phải ra sân 2 - 3 trận liên tiếp trong cùng một ngày. Mục tiêu duy nhất của họ lúc đó là "dùng thuốc tê sinh học" để giảm đau cấp tốc nhằm lấy lại sức thi đấu ngay lập tức, hoàn toàn không phải là phát triển khối lượng cơ bắp hay tối ưu hormone dài hạn.

Không thể phủ nhận tắm hay ngâm mình với nước đá vẫn mang lại nhiều tác dụng, được từ các sao tới vận động viên thực hiện (Ảnh minh họa: VTC News)

Với nam giới tập luyện thông thường hướng tới vóc dáng săn chắc và thể lực sung mãn, hãy ghi nhớ những quy tắc sống còn sau:

- Tạo "khoảng cách an toàn" 6 tiếng sau tập: Tuyệt đối không ngâm mình trong bồn đá hoặc tắm nước quá lạnh trong vòng 4 - 6 giờ sau các bài tập tạ. Hãy để phản ứng viêm tự nhiên được diễn ra trọn vẹn nhằm kích hoạt quá trình phát triển cơ.

- Chuyển lịch ngâm đá sang buổi sáng hoặc ngày nghỉ: Nếu vẫn muốn tận dụng cái lạnh để kích thích tinh thần tỉnh táo và kích hoạt mỡ nâu (brown fat) hỗ trợ đốt calo, hãy ngâm đá vào những ngày nghỉ tập (Rest day) hoặc ngay khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng.

- Ưu tiên các bài phục hồi chủ động: Để cơ bắp bớt đau mỏi mà không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển tế bào, hãy thay thế bồn đá bằng việc đi bộ nhẹ nhàng (Zone 1), massage phục hồi, xông hơi khô (Sauna) sau tập 24 giờ hoặc đơn giản là đảm bảo một giấc ngủ sâu từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm.

Đừng phụ thuộc vào các trào lưu sức khỏe hay làm đẹp cấp tốc không có sự kiểm định, nam giới hãy học cách lắng nghe cơ thể, tập luyện và nghỉ ngơi khoa học (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tối ưu hóa thể trạng và phong độ nam giới là một hành trình tích lũy sinh học bền vững, không tồn tại bất kỳ lối tắt thần thánh nào. Trào lưu ngâm nước đá sau khi tập gym là bài học đắt giá cho việc áp dụng sai kiến thức y học thể thao, khiến nhiều anh em tốn công sức nhưng nhận lại kết quả đi lùi. Hãy lắng nghe cơ thể bằng sự tỉnh táo khoa học thay vì chạy theo những cơn sốt trào lưu trên mạng xã hội nhé!