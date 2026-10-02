44 tuổi giảm 25kg trong một năm, một phụ nữ Nhật đã thay đổi vóc dáng dù không cần nhịn đói: Điều tìm lại được còn quý hơn cân nặng

Rie Nekokura, một nhà văn kiêm influencer về giảm cân và phong cách sống nổi tiếng tại Nhật Bản, từng trải qua quãng thời gian như vậy. Ở tuổi 38, sau khi mất việc vì đại dịch COVID-19 và gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm con, cân nặng của cô tăng lên mức 82kg - cao nhất trong cuộc đời.

Những biến cố liên tiếp khiến Rie từng cảm thấy mất tự tin và cho rằng bản thân “chẳng làm được gì”. Nhưng cũng chính lúc đó, cô quyết định bắt đầu lại việc kiểm soát cân nặng, lần này không bằng một chế độ ăn hà khắc mà bằng những thay đổi nhỏ trong cách ăn uống và vận động.

Sau một năm, Rie giảm từ 82kg xuống 57kg, tức giảm 25kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể cũng giảm từ 43% xuống 27%.

Điều khiến cô hài lòng nhất, tuy nhiên, không chỉ là những con số trên cân mà là cảm giác “mình cũng có thể làm được” - điều cô từng đánh mất trong những năm tháng khó khăn.

Từ 82kg, cô quyết định bắt đầu lại bằng việc ghi chép những gì mình ăn

Thực tế, Rie từng giảm cân từ hơn 10 năm trước, sau khi tăng cân trong thời gian hưởng tuần trăng mật. Cô từng giảm được cân nhưng sau đó dần từ bỏ việc kiểm soát chế độ ăn do quá trình điều trị hiếm muộn và những thay đổi trong cuộc sống. Cân nặng theo đó cũng tăng trở lại.

Đến năm 38 tuổi, khi cùng lúc gặp khó khăn trong chuyện tìm con và mất việc vì đại dịch, cân nặng của cô chạm mốc 82kg.

Rie nhận ra có nhiều chuyện trong cuộc sống nằm ngoài khả năng kiểm soát, nhưng việc chăm sóc cơ thể lại là điều cô có thể từng bước thay đổi. Cô mở lại ứng dụng theo dõi chế độ ăn trên điện thoại và bắt đầu quan sát nghiêm túc những gì mình ăn mỗi ngày.

1. Đừng vội ăn kiêng, hãy ghi lại những gì bạn đang ăn

Điều đầu tiên Rie làm không phải cắt bỏ hàng loạt món ăn mà là ghi chép.

Trước đó, cô luôn có cảm giác mình không ăn quá nhiều nhưng vẫn dễ tăng cân. Chỉ đến khi theo dõi khẩu phần và thành phần dinh dưỡng, cô mới nhận ra vấn đề không đơn giản nằm ở chuyện “ăn nhiều hay ít”.

Có những nhóm chất cô ăn chưa đủ, trong khi một số loại thực phẩm lại dễ bị tiêu thụ quá mức.

Rie bắt đầu tìm hiểu sự khác biệt về dinh dưỡng giữa các loại thực phẩm, chẳng hạn thịt đùi gà và ức gà, sau đó học cách kết hợp chúng với rau củ để tạo thành một bữa ăn cân bằng hơn.

Qua quá trình này, cô nhận ra thay vì chạy theo một phương pháp giảm cân đang thịnh hành trên mạng, điều quan trọng hơn là hiểu chính chế độ ăn và lối sống của mình trước khi quyết định cần thay đổi điều gì.

2. Không cần nấu những món “healthy” cầu kỳ

Khi mới bắt đầu, Rie cũng không biết một “bữa ăn lành mạnh” chính xác phải gồm những gì.

Thay vì đặt mục tiêu hoàn hảo ngay từ đầu, cô chọn cách đơn giản hóa mọi thứ.

Rau củ và thịt được kết hợp rồi cho vào lò vi sóng để làm chín, sau đó dùng thêm một chút nước sốt salad hoặc gia vị đơn giản. Không cần mất quá nhiều thời gian nấu nướng, cũng không phải ngày nào cũng nghĩ xem “hôm nay ăn gì để giảm cân”.

Sau khi đã quen với cách ăn mới, cô mới từ từ thay đổi nguyên liệu và cách chế biến.

Rie cũng chuẩn bị sẵn một số món ăn quen thuộc, có thành phần tương đối cân bằng. Những ngày không biết ăn gì, cô chỉ cần lựa chọn một trong những món đã chuẩn bị thay vì mất thời gian suy nghĩ hoặc dễ lựa chọn thực phẩm theo cảm xúc.

Với cô, giảm cân không cần bắt đầu bằng một kế hoạch hoàn hảo. Quan trọng hơn là khiến kế hoạch đủ dễ để bản thân muốn tiếp tục.

3. Khi ăn đủ chất, cảm giác thèm ăn cũng thay đổi

Khoảng một tháng sau khi duy trì chế độ ăn cân bằng hơn, Rie nhận thấy một thay đổi mà cô không ngờ tới: Cảm giác thèm ăn trở nên ổn định hơn.

Những lần giảm cân trước đây, cô thường có suy nghĩ: “Đợi đến khi đạt cân nặng mục tiêu, mình sẽ ăn một bữa thật ngon”.

Quá trình giảm cân vì thế luôn đi kèm cảm giác nhịn, thèm và cố gắng chịu đựng.

Lần này thì khác. Cô không liên tục rơi vào trạng thái đói dữ dội và cảm xúc cũng ổn định hơn.

Rie nhận ra chế độ ăn không chỉ liên quan đến con số trên cân mà còn ảnh hưởng đến cảm giác đói, thói quen ăn uống và trạng thái của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

4. Tập luyện không cần bắt đầu thật nặng, chỉ cần bắt đầu

Về vận động, Rie lựa chọn những bài tập tại nhà và tham khảo các video hướng dẫn trên YouTube. Cô không đặt mục tiêu phải tập thật lâu ngay từ đầu mà chỉ yêu cầu bản thân duy trì trong 3 tháng.

Thậm chí, cô từng tự đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản: nếu hôm đó quá bận hoặc không có động lực, chỉ cần tập 10 giây cũng được.

Nghe có vẻ quá ít, nhưng mục tiêu của Rie không phải đốt thật nhiều calo mà là tạo ra một thói quen.

Cô hiểu rằng khi mới bắt đầu, động lực thường rất cao. Nhưng sau vài tuần hoặc vài tháng, sự hào hứng có thể giảm xuống. Nếu ngay từ đầu đã đặt mục tiêu tập luyện quá nặng, áp lực dễ khiến một người bỏ cuộc.

Vì vậy, thay vì hỏi “Hôm nay mình tập được bao lâu?”, cô tập trung vào một câu hỏi khác: “Hôm nay mình có tập hay không?”

Sau một tháng duy trì, Rie lại tự nhủ sẽ tiếp tục thêm một tháng nữa. Cứ như vậy, việc tập luyện dần trở thành một phần trong cuộc sống.

Sau 6 tháng, vóc dáng mới bắt đầu thay đổi rõ rệt

Một điều đáng chú ý trong câu chuyện của Rie là những thay đổi về ngoại hình không đến ngay lập tức.

Khoảng nửa năm đầu, cô gần như chưa nhìn thấy sự khác biệt quá rõ ràng trên cơ thể. Nếu chỉ dựa vào hình ảnh trước - sau hoặc con số trên cân để đánh giá kết quả, có lẽ cô đã dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng Rie vẫn tiếp tục.

Với cô, mỗi ngày duy trì được một thói quen cũng là một bằng chứng rằng bản thân đang tiến về phía trước.

Và sau một năm, kết quả trở nên rõ ràng: từ 82 kg xuống 57 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể từ 43% xuống 27%.

Giảm 25 kg nhưng điều Rie tìm lại được không chỉ là vóc dáng

Trước khi bắt đầu hành trình này, Rie từng thường xuyên so sánh bản thân với người khác. Những biến cố trong cuộc sống khiến cô cảm thấy mình không có công việc, không có con và lại không hài lòng với vóc dáng.

Nhưng khi bắt đầu nghiêm túc chăm sóc bản thân, cô dần nhận ra một điều: “Hóa ra mình cũng làm được”.

Cô không còn chỉ nhìn vào những điểm chưa hoàn hảo trên cơ thể mà bắt đầu ghi nhận những nỗ lực của chính mình.

Vì thế, sau một năm, thứ thay đổi lớn nhất với Rie không chỉ là cân nặng mà còn là sự tự tin.

Câu chuyện của cô cũng cho thấy giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn khắc nghiệt hay những buổi tập kéo dài hàng giờ. Một cách tiếp cận thực tế hơn có thể là bắt đầu bằng việc quan sát chế độ ăn hiện tại, điều chỉnh từng bước, lựa chọn những món dễ duy trì và xây dựng thói quen vận động phù hợp.

Tuy nhiên, mức giảm 25kg trong một năm là kết quả cá nhân, không nên xem như mục tiêu chung cho tất cả mọi người. Tốc độ giảm cân phù hợp còn phụ thuộc vào cân nặng ban đầu, sức khỏe, chế độ ăn, mức độ vận động và nhiều yếu tố khác.

Với những người đang muốn giảm cân, điều đáng học hỏi từ câu chuyện này có lẽ không phải là “làm sao giảm thật nhiều kg”, mà là làm sao tìm được một cách chăm sóc cơ thể đủ thực tế để có thể duy trì lâu dài.