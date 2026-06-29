Phim mới gây bão Netflix, "bí thuật" giữ dáng của nữ chính lập tức lên xu hướng

Một chàng trai đến từ hòn đảo đem lòng yêu một nữ thừa kế nghèo khó - một mô típ quen thuộc trong phim thần tượng lại một lần nữa tạo nên cơn sốt xem phim! Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Chói mắt", với sự tham gia của Quan Hiểu Đồng và Lý Vận Nhuệ đóng chính, vừa mới ra mắt và không chỉ giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Netflix , mà diễn xuất xuất sắc của Guan Xiaotong trong phim cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Bên cạnh phản ứng hóa học ngọt ngào của cặp đôi chính, vóc dáng chuẩn chỉnh "mình hạc xương mai" của Quan Hiểu Đồng cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Trên mạng xã hội, nàng tiểu hoa đán sinh năm 1997 không ngần ngại chia sẻ thực đơn siết mỡ của mình. Trong đó, món "Bát ớt chuông" ngay lập tức chiếm sóng:

Cách làm độc lạ: Cắt đôi quả ớt chuông theo chiều ngang, nạo bỏ hạt để biến quả ớt thành một chiếc "bát" tự nhiên.

Phần nhân bổ dưỡng: Lấp đầy "bát" bằng ức gà áp chảo, cà rốt xắt lựu và các loại rau củ ít calo.

Điểm cộng: Món ăn vừa ít calo, tạo cảm giác no lâu, lại có màu sắc cực kỳ bắt mắt, biến bữa ăn kiêng khắc nghiệt thành một trải nghiệm đầy tính "vị giác và thị giác".

Ớt chuông là "bảo bối" điều chỉnh tâm trạng, Vitamin C bỏ xa các loại cam quýt

Nhiều người thường nghĩ ớt chuông chỉ là món rau phụ họa, nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng Trần Bội Thuần, loại quả này thực chất là một "nhà máy" sản xuất vitamin C và các chất chống oxy hóa cực mạnh. Thậm chí, lượng vitamin C của ớt chuông còn "out trình" nhiều loại trái cây:

"Để đại não sản xuất ra các hormone hạnh phúc như serotonin hay dopamine, cơ thể bắt buộc phải có vitamin C. Khi áp lực tăng cao, vitamin C bị tiêu hao rất nhanh, khiến chúng ta dễ cáu gắt, mệt mỏi. Lúc này, ớt chuông chính là 'cứu tinh'" - Chuyên gia Trần Bội Thuần chia sẻ.

Thực tế, trong 100g ớt chuông đỏ có chứa tới 137mg vitamin C - cao gấp gần 3 lần so với cam. Chuyên gia cũng bật mí thêm, các màu sắc của ớt chuông thực chất là các giai đoạn trưởng thành khác nhau của quả. Quả càng chín đỏ, hàm lượng dinh dưỡng càng chạm mốc "hoàn hảo".

"Menu tâm trạng": Chọn màu ớt chuông theo sức khỏe của bạn

Mỗi màu sắc của ớt chuông lại mang một "nhiệm vụ" riêng biệt cho sức khỏe và trí não:

1. Ớt chuông đỏ: "Hộ vệ" giải tỏa áp lực, chống trầm cảm

Chứa hàm lượng vitamin C cao nhất, kết hợp cùng capsanthin và vitamin A ($\beta$-carotene). Khi bạn stress, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái "viêm mãn tính", khiến hệ thần kinh nhạy cảm và dễ nổi nóng. Ớt chuông đỏ đóng vai trò dập tắt các phản ứng viêm này, giúp xoa dịu tâm trạng, đánh bay sự u uất.

2. Ớt chuông vàng: "Liều thuốc" cho dân văn phòng cày KPI

Sở hữu lượng lutein, zeaxanthin và carotenoid dồi dào. Nhóm chất này không chỉ bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại mà còn hỗ trợ ổn định dây thần kinh, tăng cường độ tập trung và giảm mệt mỏi cho mắt.

3. Ớt chuông xanh: "Nút F5" cho chiếc não bị trì trệ

Thực chất là ớt chuông lúc còn xanh, giàu diệp lục, chất xơ và kali. Vị hăng nhẹ và mùi hương tươi mát của ớt xanh có khả năng kích thích khứu giác, giúp "khởi động lại" những bộ não đang rơi vào trạng thái trì trệ, buồn ngủ vào xế chiều. Ngoài ra, lượng chất xơ lớn cũng giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa hệ chuyển hóa hoạt động trơn tru.

Mẹo chế biến "giữ trọn" dinh dưỡng từ chuyên gia

Để món ớt chuông phát huy tối đa công dụng, bạn cần nằm lòng hai nguyên tắc vàng khi chế biến:

Không nấu quá lâu: Vitamin C rất dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Phương pháp lý tưởng nhất là xào nhanh tay trên lửa lớn hoặc ăn sống.

Luôn thêm một chút dầu ăn: Các chất như $\beta$-carotene hay lutein trong ớt chuông là nhóm chất tan trong chất béo. Việc kết hợp một chút dầu ô-liu hoặc dầu thực vật khi xào sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn gấp nhiều lần.

Gợi ý thực đơn "Ớt chuông xào gà phi-lê": Đây được coi là "đơn thuốc" hoàn hảo cho tâm trạng. Ớt chuông bù đắp vitamin C và chất chống oxy hóa, trong khi thịt gà cung cấp protein chất lượng cao giúp duy trì năng lượng bền bỉ cho cả ngày dài.