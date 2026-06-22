Theo thông tin từ bệnh viện, qua khai thác bệnh sử được biết, bé D phát bệnh 2 ngày trước trong tình trạng sốt nhẹ, ói nhiều lần. Gia đình tự mua thuốc không rõ loại cho bé uống nhưng không khỏi, bé tiếp tục than mệt, khó thở.

Tại bệnh viện địa phương, bé đã suy hô hấp, huyết áp tụt, được thở oxy, hồi sức truyền dịch, dùng thuốc vận mạch. Bệnh nhi tiếp tục được đặt nội khí quản thở máy khi tình trạng suy hô hấp tiến triển, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và chuyển khẩn Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại đây, bé lơ mơ, huyết áp và mạch khó ghi nhận, nhịp tim không đều cùng nhiều chỉ số khác tăng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim ngày 2, được đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh phổ rộng. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được quyết định điều trị bằng phương pháp chạy V-A ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo).

Song song đó, kết quả xét nghiệm PCR đa nhân ghi nhận bệnh nhi nhiễm siêu vi Rhinovirus - một loại siêu vi cảm cúm thông thường.

Lúc này, bé được tiếp tục điều trị kháng sinh, truyền máu và tiểu cầu, điều chỉnh điện giải, toan kiềm... Những ngày sau đó, diễn tiến bệnh phức tạp hơn khi xuất hiện biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng. Bệnh nhi được kết hợp lọc máu liên tục 6 đợt cùng nhiều biện pháp điều trị hỗ trợ.

Sau gần 3 tuần chạy ECMO và chăm sóc tích cực, bé D phục hồi dần, cải thiện phân suất tống máu, huyết áp ổn định và được cai máy thở. Đến nay, nhịp tim và chức năng gan thận của bé trai trở về bình thường sau gần 1,5 tháng điều trị.

Một việc tuyệt đối không tự ý làm khi con bị cảm sốt

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - viêm cơ tim do Rhinovirus rất hiếm gặp, hiện chưa có số liệu chính xác về tần suất. Tác nhân Rhinovirus chỉ chiếm 1-5% các trường hợp viêm cơ tim do virus, thấp hơn rất nhiều so với các tác nhân khác.

Ở trẻ em, đa số trường hợp mắc viêm cơ tim do Rhinovirus thường chỉ được phát hiện khi làm xét nghiệm PCR hô hấp trong quá trình đánh giá viêm cơ tim cấp.

Theo bác sĩ Tiến, Rhinovirus rất phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, đồng thời có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần sau nhiễm trùng hô hấp. Do đó, trẻ bị viêm cơ tim và có xét nghiệm dương tính với Rhinovirus (qua dịch tỵ hầu) không đồng nghĩa rằng Rhinovirus là thủ phạm. Để chứng minh căn nguyên thực sự của bệnh, cần loại trừ các virus khác, có bằng chứng huyết thanh học, xét nghiệm PCR máu hoặc phát hiện virus trong mô cơ tim.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh khi thấy con em mình bị cảm sốt không nên tự ý mua thuốc uống điều trị mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định bệnh và điều trị thích hợp.