Gia đình bàng hoàng khi biết con 6 tuổi mắc ung thư xương khi đi khám sưng đau khớp gối

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại xương - phầm mềm, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt khó: Phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi chưa tròn 7 tuổi.

Từ sưng đau khớp gối đến chẩn đoán ung thư xương

Theo thông tin từ bệnh viện, bé T.A.T. (6 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bắt đầu có biểu hiện sưng khớp gối phải từ tháng 2 năm 2026. Sau khi đến thăm khám và tiến hành sinh thiết u tại Bệnh viện K, kết quả giải phẫu bệnh khiến gia đình bàng hoàng: Bé mắc Sarcoma xương (khôi u xương ác tính).

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu sau đó cho thấy tại vị trí thân xương, 1/3 dưới đùi phải có ổ tổn thương bên trong ống tủy với kích thước lên tới 4x5x13cm. Nguy hiểm hơn, các bác sĩ phát hiện tổn thương đã phá vỡ vỏ xương và xâm lấn ra phần mềm xung quanh. Kết quả xạ hình xương cũng xác định sự gia tăng tập trung phóng xạ bất thường tại khu vực này. May mắn thay, phim CT ngực cho thấy tế bào ung thư chưa di căn sang phổi.

Sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán xác định ung thư đầu dưới xương đùi phải 1/3 dưới, giai đoạn 2B. Bệnh nhi T. nhanh chóng được chuyển sang khoa Nhi để điều trị hóa chất tiền phẫu theo phác đồ MAP - là phương pháp điều trị nội khoa nền tảng, hiệu quả cao thường được áp dụng trong phác đồ điều trị sarcoma xương. Sau khi kết thúc tuần thứ 4 điều trị hóa chất, chân phải đi dộng được, bệnh nhân không đau nhưng đầu dưới xương đùi phải vẫn có xu hướng tăng kích thước. Lúc này, việc can thiệp phẫu thuật triệt căn là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Một phiên hội chẩn đặc biệt tại khoa Ngoại xương - phần mềm đã diễn ra dưới sự chủ trì của ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh - Trưởng khoa Ngoại xương - phần mềm cùng sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa để quyết định phương án phẫu thuật tối ưu nhất cho bé T.

Theo các bác sĩ, một trong những khó khăn đặt ra trong ca bệnh này là độ tuổi của bệnh nhi. Bé mới 6 tuổi, hệ xương khớp còn quá non nớt, chưa phát triển như người trưởng thành. Nếu sử dụng phương pháp thay khớp nhân tạo thông thường, khi bé T. lớn lên, chiếc chân được phẫu thuật sẽ ngắn hơn chân còn lại, gây ra sự bất đối xứng nghiêm trọng, dẫn đến tàn tật và ảnh hưởng nặng nề đến dáng đi và sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Để giải quyết bài toán khó này, kíp mổ gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm khoa Ngoại xương - phần mềm gồm ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, BS. Hoàng Lê Minh Minh đã quyết định thực hiện kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay: Phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải và thay khớp tăng trưởng nhân tạo.

Ca phẫu thuật phức tạp đã được tiến hành thành công đúng theo dự kiến. Bằng trình độ chuyên môn cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kíp mổ đã loại bỏ hoàn toàn đoạn xương đùi chứa khối u ác tính 1/3 dưới với diện cắt an toàn, đồng thời đặt hệ thống khớp tăng trưởng nhân tạo vào thay thế một cách hoàn hảo. Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thực hiện ca phẫu thuật kỹ thuật tiên tiến này tại bệnh viện.

"Khớp tăng trưởng nhân tạo là một đỉnh cao công nghệ trong chấn thương chỉnh hình và ung thư xương. Loại khớp đặc biệt này có khả năng "kéo dài" ra theo thời gian nhằm bắt kịp tốc độ phát triển tự nhiên của chân lành bên đối diện. Tuy nhiên, việc đóng vững chắc chuôi khớp vào lòng ống tủy nhỏ xíu, định vị chính xác và bảo tồn tối đa hệ thống mạch máu, thần kinh, dây chằng xung quanh khung xương non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi đòi hỏi sự khéo léo, chính xác đến từng milimet của phẫu thuật viên. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm gãy vỡ xương đùi vốn đã bị u ăn mòn, hoặc làm tổn thương các cấu trúc xung quanh, dẫn đến thất bại nặng nề trong phẫu thuật cho trường hợp này" ,ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh chia sẻ về những lợi ích của khớp tăng trưởng nhân tạo cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của các phẫu thuật viên thực hiện ca mổ lần này.

Sự thành công của ca đại phẫu này không chỉ giúp loại bỏ khối u ác tính giai đoạn 2B cho bệnh nhi, mà quan trọng hơn còn mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho bé T.A.T. Khớp tăng trưởng nhân tạo được cấy ghép sẽ giúp ổn định vững chắc khả năng vận động ngay sau mổ, đồng thời đảm bảo đôi chân của bé sẽ phát triển đều đặn, cân đối khi bé lớn lên.