Khác biệt từ cách thích nghi và tiếp thu

Dù cùng phải đối mặt với những lời đàm tiếu khi bước chân vào Hoàng gia Anh, Vương phi Kate được cho là đã thích nghi tốt hơn Meghan Markle – phần lớn nhờ sự sẵn lòng tiếp thu lời khuyên.

Khi Vương phi Kate và Meghan Markle gia nhập Hoàng gia từ những xuất phát điểm rất khác nhau, họ đều gặp khó khăn tương tự do không xuất thân từ giới quý tộc. Một cựu nhân viên của Cung điện Kensington tiết lộ trong sách Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants rằng: “Kate thực tế là một người mạnh mẽ hơn Meghan theo nhiều cách”. Cô được đánh giá cao vì luôn lắng nghe, không chỉ với các cận thần mà còn với nhân viên cấp dưới, dù ban đầu không phải ai cũng ủng hộ cô.

Khác biệt nằm ở chỗ: Điều mà Meghan coi là bị "sai khiến", Kate lại xem như một phần không thể thiếu của việc trở thành một thành viên Hoàng gia. Trong khi Meghan cho rằng mình hiểu biết hơn cả một thể chế nghìn năm, Kate chưa bao giờ có suy nghĩ đó.

Thích nghi hay thay đổi: Hai hướng tiếp cận trái ngược

Không giống những cô dâu hoàng gia như Vương phi Diana – người xuất thân từ giới quý tộc, cả Kate và Meghan đều đến từ các gia đình trung lưu nhiều tham vọng. Họ được đầu tư học trường tư để “vượt vũ môn”, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với môi trường nghiêm cẩn và quy củ như Cung điện. Điều này tạo ra một cú sốc văn hóa không nhỏ khi họ kết hôn với những thành viên cao cấp của gia đình nổi tiếng nhất thế giới.

Theo một cựu cận thần của Nữ vương Elizabeth II, Meghan khiến Cung điện lo lắng vì có những kế hoạch riêng không phù hợp với hệ thống. Một cận thần kể rằng Meghan từng nói: “Điều Diana bắt đầu, tôi muốn hoàn thành”, nhưng dường như cô chỉ muốn theo đuổi công việc từ thiện như một hoạt động bán thời gian. Một người khác nhận xét rằng cô mang trong mình “mặc cảm cứu thế” và không giấu tham vọng trở thành thành viên nổi tiếng nhất Hoàng gia.

Dù được cố Nữ vương phân công Nữ công tước Sophie xứ Edinburgh và Phu nhân Susan Hussey làm người hướng dẫn, Meghan bị cho là đã từ chối hỗ trợ. Cô cũng thường xuyên tỏ thái độ “Meghan biết hết” khiến các nhân viên tại Cung điện Kensington cảm thấy xa cách. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cô là người mạnh mẽ, thông minh, tinh tế, từng hoạt động vì nhân quyền, ủng hộ phụ nữ và bình đẳng giới trước khi gặp Vương tử Harry. Đối với họ, Meghan là một "Công nương khác biệt", không phải "Công nương khó chiều".

Tuy nhiên, cách tiếp cận của cô bị xem là quá nhanh và thiếu hiểu biết. Một cựu nhân viên nhớ lại: “Thật phi thường vì cô rất tự tin, muốn điều hành cả cuộc họp thay vì học hỏi Hoàng gia qua cuộc họp đó”. Một người khác nói: “Meghan nghĩ rằng cô hiểu biết hơn một thể chế đã tồn tại cả 1.000 năm”.

Sự thận trọng đã giúp Kate thành công

Khác với Meghan, Kate có cách tiếp cận chậm rãi và khiêm nhường. Một cựu nhân viên mô tả cô là người “từ từ và cẩn thận hấp thụ bầu không khí nơi làm việc, các mối quan hệ và quy tắc”. Cô không cố thay đổi mọi thứ theo ý mình, mà quan sát, lắng nghe và đợi thời điểm thích hợp để hòa nhập.

Kate cũng có hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, đặc biệt là mẹ cô - bà Carole Middleton. Trong những ngày đầu, cô còn nhận được sự hướng dẫn từ Vương hậu Camilla (khi đó là Thái tử phi). Sự hòa nhập của cô vào đời sống hoàng gia diễn ra từ từ và tự nhiên, bắt đầu bằng vai trò hỗ trợ cho Thân vương William.

Khác với Meghan, Kate biết điều gì nên tranh luận, điều gì nên nhượng bộ. Dù không thích môn thể thao săn bắn mà hoàng gia gắn bó, cô không phản đối công khai. Một cựu nhân viên cho rằng cô đủ khôn ngoan để không đứng về các phong trào dễ gây tranh cãi như chống săn bắn hay chống bay vì biến đổi khí hậu - những điều dễ phản tác dụng với hình ảnh của Hoàng gia, vốn thường xuyên sử dụng máy bay tư nhân và trực thăng.

Tác giả Tom Quinn nhận định rằng ba người con của Kate - George, Charlotte và Louis - cũng sẽ học được như mẹ rằng: giá trị cốt lõi của Hoàng gia là không thể thay đổi. Và trong môi trường này, người biết chờ đợi, tuân thủ và tôn trọng truyền thống thường có kết thúc êm đẹp hơn. Kate đã học được điều đó từ sớm. Còn với Meghan - có lẽ, chưa bao giờ.

Theo Dailymail