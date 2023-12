Du khách Việt may mắn được 'săn' tuyết rơi đầu mùa đẹp như phim ở Tử Cấm Thành (Trung Quốc)

Bắc Kinh luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong chuyến du lịch Trung Quốc. Đặc biệt, vào mùa đông, một trong những trải nghiệm mà hầu hết du khách đều mong muốn chính là được ngắm tuyết rơi ở Tử Cấm Thành.

Theo thông tin từ các trang mạng xã hội Trung Quốc, ngày 10/12 vừa qua, Bắc Kinh đã đón trận tuyết lớn đầu mùa. Tuyết rơi khá dày, bao phủ mọi con đường và các di tích cổ. Khung cảnh Tử Cấm Thành chìm trong tuyết trắng đầy lãng mạn, thu hút cả người dân bản địa lẫn khách du lịch. Dự báo nói tuyết sẽ tiếp tục rơi trong những ngày kế tiếp, do đó, vé vào thăm Cố Cung nhanh chóng bán hết. Một số du khách người Việt may mắn mua được vé vào và có trải nghiệm không thể nào quên.

Tuyết rơi lãng mạn ở Cố Cung Bắc Kinh qua ống kính du khách Việt

Một số du học sinh Việt Nam đang theo học tại Bắc Kinh đã kịp tới Tử Cấm Thành và ghi lại những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng giữa trời tuyết trắng.

Đợt tuyết đầu mùa kéo dài từ 10/12 tới nay tại Bắc Kinh. Có hôm tuyết rơi từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều.

Theo Nguyễn Thị Vân Anh (NCS thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc), năm nay mùa đông ở Bắc Kinh đến sớm hơn. Vì vậy, trước đó cả tuần, cô và nhóm bạn đã đặt vé tham quan Tử Cấm Thành. "Lúc mình đặt vé thì rất dễ, vé vào tham quan ngày 13/12 vẫn còn khá nhiều. Tuy nhiên, sau khi tuyết chính thức rơi vào ngày 10/12 dày hơn dự báo thì mọi người bắt đầu hy vọng vào những ngày sau. Ngày 11/12 vào thứ 2 nên Tử Cấm Thành đóng cửa, khách đổ dồn vào ngày 13 - 14/12. Chỉ trong một buổi sáng có trận tuyết đầu tiên, vé 2 ngày sau đều hết sạch".

"Thật sự mình cảm giác là không từ nào diễn tả nổi cảnh đẹp của Cố Cung lúc này. Từ khi tuyết còn rơi rất nhỏ đến lúc to dần (theo như Cục Dự báo là bão tuyết độ 2). Mình cảm thấy không điện thoại hay máy ảnh nào thu lại hết được vẻ đẹp xuất sắc ấy", Vân Anh nói.

Nghiêm Linh - cũng là một du học sinh người Việt đã cùng nhóm bạn canh dự báo, đặt vé và lên kế hoạch thuê trang phục, trang điểm để thực hiện bộ ảnh phong cách cổ trang ở Tử Cấm Thành.

Trên thực tế, tuy Bắc Kinh thuộc khu vực khí hậu lạnh nhưng vì ở đây hanh khô, độ ẩm thấp nên tuyết rơi không thường xuyên và khá thưa thớt so với những nơi ở cùng vĩ độ. Bởi thế nên, muốn gặp được tuyết, một phần còn phụ thuộc vào may mắn. Do đó, không khó hiểu khi người dân và du khách phấn khích tột độ khi được chứng kiến những bông tuyết trắng xóa rơi xuống.



Đào Cẩm Nghi không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ khoảnh khắc cầm ô, đứng giữa Cố Cung: "Cuối cùng mình cũng được chụp tuyết ở Tử Cấm Thành rồi".

Tuyết rơi xuống phủ trắng các tòa cung điện không khỏi khiến chúng ta liên tưởng tới những bộ phim truyền hình kinh điển của Hoa ngữ như Chân Hoàn Truyện, Như Ý Truyện, Bộ Bộ Kinh Tâm... Trong nền tuyết dày lộ ra những mái ngói lưu ly, bức tường, khung cửa màu đỏ sẫm. Hay cành cây khẳng khiu trĩu xuống bởi những bông tuyết trĩu nặng đọng lại.

Du học sinh Trần Hồng Híng cùng người bạn Dương Hồng Nhung đã "cosplay" như trong phim cổ trang và có được một bộ ảnh ấn tượng. "Hôm đó em đi cũng đông lắm nên để có được những bức hình vắng người như vậy, chúng em chỉ căn được một số góc nhất định. Ngoài ra, cứ người trước đứng lên là mình phải đứng vào luôn rồi bấm máy chụp liên tục, về nhà sẽ lọc ảnh sau", Trần Hồng Híng nói.



Những lưu ý khi "săn" tuyết ở Tử Cấm Thành

Nói kỹ hơn về kinh nghiệm ngắm tuyết ở Tử Cấm Thành, Vân Anh cho rằng Bắc Kinh không nhiều tuyết, hoặc có thì cũng rất bé và nhanh tan. Song, một khi đã có những trận tuyết rất lớn thì để săn vé tham quan cực kỳ khó, kể cả đặt vé qua email cho người nước ngoài. Do đó, nếu muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngày đông thì phải dựa vào cả sự sát sao cập nhật tình hình thời tiết đến độ may mắn. "Khi dự báo tuyết sẽ rơi khoảng 40% - 50% là có thể đặt trước được rồi, hoặc có thể dựa vào tình hình của các đợt tuyết trước đó", Vân Anh nói.

Còn về trang phục, Vân Anh cho biết ở gần Tử Cấm Thành có rất nhiều tiệm cho thuê với giá cả dao động từ 398 tệ đến 700 - 800 tệ (tương đương 1,3 triệu đến 2,3 - 2,8 triệu đồng), bao gồm cả trang phục, makeup và làm tóc.

Vân Anh là một trong những du khách Việt săn được vé vào Tử Cấm Thành.

Tử Cấm Thành rất rộng và các khung cảnh đều rất đẹp, mọi người có thể đi dạo một vòng rồi ngắm dần, tranh thủ góc nào vãn người là đứng vào chụp ngay. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng ở đây không có dịch vụ chụp ảnh thương mại, do đó, những thợ chụp ảnh riêng thường đi theo diện bạn bè - mua vé vào cùng hoặc liên hệ với những người đã mua sẵn vé để hẹn lịch. Giá chụp trong vòng 1 tiếng khoảng 150 tệ đến 300 tệ (tương đương 490.000 đồng - 980.000 đồng).

"Ngoài ra, đến đây cũng không được mang theo đạo cụ kể cả các loại đạo cụ bé như ô cổ trang (ô bình thường thì được), nên nếu vào mọi người hãy lưu ý, nếu không sẽ phải mang đi gửi, khi nào ra mới được lấy lại, sẽ tốn công di chuyển", Vân Anh chia sẻ.

Trần Hồng Híng và Dương Hồng Nhung ghi lại khoảnh khắc ở những góc quay huyền thoại trong phim Hoa Ngữ.

Thường những ngày có tuyết, lượng người đổ về Tử Cấm Thành lớn gấp nhiều lần, trong khi bình thường đã đông. Do đó, nếu không mua được vé vào, Vân Anh gợi ý mọi người vẫn có thể thuê đồ và tới các địa điểm khác ở Bắc Kinh như Cố Lâu, Thiên Đàn, Di Hòa Viên...

(Cảm ơn những hình ảnh của Vân Anh, Nghiêm Linh, Đào Cẩm Nghi và Trần Hồng Híng gửi về từ Bắc Kinh, Trung Quốc)