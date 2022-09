Dự đoán điểm chuẩn một số trường đại học ở TP.HCM, Hải Phòng

Bộ GD&ĐT quy định thời gian các trường đại học công bố điểm chuẩn như sau: Từ ngày 4/9 đến 17h ngày 15/9, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện lọc ảo trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Trước 17h ngày 17/9, các cơ sở đào tạo xác nhận điểm trúng tuyển và công bố kết quả trúng tuyển.

Trước khi có điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, nhiều chuyên gia đã đưa ra những dự đoán về điểm chuẩn đại học 2022. Dưới đây là dự đoán điểm chuẩn đại học của một số trường ở TP.HCM và Đà Nẵng.

1. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Chia sẻ với Zing, ThS Phạm Doãn Nguyên - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) dự đoán mức điểm chuẩn của Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ở phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT có thể tăng nhẹ 1-3 điểm so với năm 2021, tùy từng ngành.

Ông cũng chia sẻ thêm, số thí sinh nhập nguyện vọng năm nay giảm đáng kể so với năm trước, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học khoảng 600.000. Vì vậy, mức điểm chuẩn của các trường sẽ ổn định. Trong trường hợp tăng, điểm chuẩn cũng sẽ tăng không đáng kể.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

2. Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Cũng theo thông tin tử Zing, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã ghi nhận 30.000-40.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường - tương đương năm 2021. Đặc biệt, tỷ lệ thí sinh đặt nguyện vọng 1 vào trường khá cao.

Với thống kê trên, ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Truyền thông, Đại học Công nghệ TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường sẽ bằng hoặc cao hơn năm trước khoảng 0,5 điểm.

Đại học Công nghệ TP.HCM.

3. Đại học Y dược Hải Phòng

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo đại, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho hay với phổ điểm tổ hợp B00 được Bộ GD&ĐT công bố, số lượng thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên (tương đương mức điểm trúng tuyển ngành Y khoa của trường ĐH Y Dược Hải Phòng trong 2 năm qua) chỉ bằng 2/5 so với năm 2021 và 1/3 so với năm 2020. Do vậy nếu dựa vào phương thức xét điểm thi THPT thì điểm trúng tuyển năm nay vào các trường Y Dược nói chung và trường Y Dược Hải Phòng nói riêng chắc chắn sẽ có xu hướng giảm mạnh so với 2 năm trước.

Tuy nhiên, năm 2022, các trường Y dược đã giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng cách sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác như: xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển kết hợp IELTS. Vì vậy số lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT không nhiều so với các năm trước.

Vì vậy, thầy Nguyễn Hải Ninh dự đoán, điểm trúng tuyển các trường Y Dược và trường Y Dược Hải Phòng năm nay sẽ không nhiều biến động so với năm 2021, 2020 và có xu hướng giảm nhẹ.

4. Đại học Hồng Đức

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, PGS. TS Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay những năm gần đây, điểm chuẩn vào trường phổ điểm từ 22, nên ngưỡng 19 điểm như năm nay là phù hợp, là bước đầu để trường có thể lựa chọn người học.

Đại học Hồng Đức.

“Năm nay, phổ điểm chuẩn của Trường ĐH Hồng Đức có thể rơi vào từ 22 đến 27-28 điểm, tuỳ từng ngành. Đây chỉ là dự báo còn thực tế phụ thuộc vào rất nhiều biến số, phụ thuộc sự lựa chọn của các em. Tôi nghĩ điểm chuẩn năm nay có thể tương đương hoặc cao hơn năm ngoái một chút”, PGS. TS Lê Hoằng Bá Huyền nhận định.

