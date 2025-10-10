Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 10/10, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tương đối thuận lợi, ban ngày nắng ráo, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 31-33°C.

Tuy vậy, tại một số địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và cả Hà Nội, tình trạng ngập lụt vẫn duy trì và có thể kéo dài trong 2-3 ngày tới, thậm chí lâu hơn tại những vùng trũng hoặc nơi tiêu thoát nước kém.

Dự báo thời tiết ngày 10/10, lũ vẫn gây ngập lụt ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội. (Ảnh: Lê Duy Khắc)

Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này thường xảy ra đột ngột, cục bộ trong phạm vi hẹp nhưng nguy cơ gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Trên biển, ngày 10/10, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/10/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Nam (Quảng Trị-TP Huế) có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33°C, phía Nam 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

