Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) đang xuống. Mực nước lúc 13h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy là 26,53m, trên báo động (BĐ)2 0,53m. Mực nước lúc 17h trên sông Cầu tại trạm Chã là 11,90m, trên BĐ3 1,90m, trên mức lũ lịch sử 0,88m.

Dự báo trong 12 giờ tới, trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy lũ tiếp tục xuống dần về mức trên BĐ1 (BĐ1 là 25m), tại trạm thuỷ văn Chã tiếp tục xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy tiếp tục xuống dần về mức dưới BĐ1 và hết lũ. Tại trạm thuỷ văn Chã, lũ giảm chậm nhưng vẫn ở mức cao trên BĐ3 (BĐ3 là 10 m). Sau đó, lũ tiếp tục có xu thế giảm chậm trong 3-4 ngày tới.

Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh và Hà Nội đang lên, tình trạng ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày. (Ảnh: Minh Quang)

Tình trạng ngập lụt ở Thái Nguyên khả năng duy trì trong 3-4 ngày tới, độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 5-12cm/giờ.

Tại tỉnh Bắc Ninh, lũ trên sông Cầu đang lên, sông Thương đạt đỉnh vào sáng sớm 9/10 và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 17h ngày 9/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,47m, trên BĐ3 1,17m; tại trạm Phúc Lộc Phương 9,93m, trên BĐ3 1,93m, trên mức lũ lịch sử 0,53m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,11m, trên BĐ3 2,11m, trên mức lịch sử là 0,50m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57m, trên BĐ3 1,27m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,04m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh tiếp tục lên chậm và khả năng đạt đỉnh vào tối nay, đỉnh lũ tại trạm Phúc Lộc Phương cao hơn lũ lịch sử 0,65m, tại Đáp Cầu trên báo động 3 là 1,30m. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên báo động.

12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu biến đổi chậm, sau đó xuống ở mức cao trên BĐ3. Lũ trên sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức cao trên BĐ3.

"Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên các sông diễn ra chậm, thời gian rút nước kéo dài. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn, tình trạng ngập tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính", cơ quan khí tượng nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngập lụt ở Bắc Ninh có thể kéo dài 2-3 ngày tới.

Ngoài ra, tại tỉnh Lạng Sơn, lúc 17h ngày 9/10, trạm Hữu Lũng trên sông Trung 22,70m, trên BĐ3 3,70m, trên mức lũ lịch sử 0,16m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Trung tiếp tục xuống và dao động ở mức trên BĐ3 và tiếp tục xuống, trên BĐ3 khoảng 1,8-2,35m trong 12-24 giờ tiếp theo.

Tại Hà Nội, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 17h ngày 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m (trên BĐ3 2,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,65m (trên BĐ3 1,65m).

Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên, có thể đạt đỉnh vào khoảng từ tối nay 9/10 đến sáng sớm mai, sau biến đổi chậm.

"Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn", cơ quan khí tượng thông tin.