Theo EVNHANOI, việc chưa được cung cấp điện nhằm đảm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường dây truyền tải và cho cả khách hàng do hiện tượng ngập úng vẫn còn diễn ra.

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng thì xã Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ghi nhận số lượng khách hàng tạm bị ngừng cung cấp điện cao nhất với gần 10.740 hộ do nước sông Cầu lên cao vượt mức báo động 3. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do ngập lụt.

Tình trạng ngập úng tại khu vực xã Sóc Sơn. (Ảnh: EVN HANOI).

Ngoài ra, tại khu vực phường Tây Mỗ với 619 khách hàng và khu vực xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh do Công ty Điện lực Đông Anh quản lý, 1.013 khách hàng hiện đang chưa được cấp điện trở lại để đảm bảo an toàn.

Các khu vực khác như xã Bát Tràng, phường Sơn Tây, xã Xuân Mai, Đại Xuyên và xã Quảng Bị cũng ghi nhận tình trạng tạm ngừng cấp điện do ngập lụt nhưng với số lượng khách hàng bị ảnh hưởng ít hơn.

Còn phường Hoàn Kiếm, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Hà Đông đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ các khách hàng.

Cán bộ công nhân viên EVNHANOI kiểm tra tình hịnh thực trạng. (Ảnh: EVN HANOI).

EVNHANOI cho biết, cơn bão số 11 (Matmo) để lại những hậu quả nặng nề về mưa lớn và ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực nội thành cũng như ngoại thành Hà Nội. Đơn vị đã và đang triển khai các biện pháp quyết liệt để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể là tích cực triển khai nhân công, trang thiết bị để kiểm tra, rà soát và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi mưa bão, đồng thời sẵn sàng cung cấp điện cho khách hàng khi đảm bảo an toàn cả đường dây cũng như cho người dân.