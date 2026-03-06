Một cuộc tranh cãi đang thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball Việt Nam khi tay vợt Quang Dương bất ngờ vào thẳng 1 fanpage để phản hồi dưới một bài viết liên quan đến mình.

Nguồn cơn bắt đầu từ bài đăng của 1 fanpage liên quan đến chia sẻ của bố Quang Dương về định hướng của APP Tour. Ngoài ra, fanpage này cũng đưa thêm một số ý kiến cá nhân liên quan đến bố Quang Dương.

Bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, và ngay dưới phần bình luận, Quang Dương đã trực tiếp xuất hiện để phản hồi.

Quang Dương viết: "Ngày nào năn nỉ hợp tác xin vợt... rồi bây giờ viết toàn toxic. Nhân quả không chừa ai bác nhé"

Fanpage này sau đó cũng đưa ra tin nhắn cho rằng việc tặng vợt là do Quang Dương đề xuất và không có chuyện xin xỏ.

Hiện cuộc tranh luận này vẫn chưa có hồi kết kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng Pickleball.

Đây không phải lần đầu Quang Dương và fanpage này có những tranh cãi. Cuối năm ngoái, cả hai cũng vướng vào tranh luận về việc Quang Dương có nên thi đấu ở Mỹ hay không.