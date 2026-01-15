Mặc bikini chơi pickleball trên bãi biển bị chỉ trích gay gắt, cô gái lên tiếng

Thời gian này, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh một cô gái trẻ diện bikini đỏ, đánh pickleball trên bãi biển và những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận rôm rả. Được biết, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái mặc bikini đánh pickleball trên bãi biển do chính cô chia sẻ trên tài khoản tiktok cá nhân.

Ở phần mở đầu video, cô gái chia sẻ: "Chơi pickleball ở thành phố thì quá bình thường rồi, lần này mình sẽ đánh pickleball ngoài bãi biển nhé".

Bên cạnh đó, cô giới thiệu các vật dụng cần chuẩn bị khi chơi pickleball trên cát và bày tỏ quan điểm: "Bóng chuyền chơi ở biển được thì pickleball cũng vậy đúng không cả nhà".

Theo dõi đoạn clip, số đông phân chia thành những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra thích thú với sự mới mẻ và năng động của cô gái trẻ khi đánh picklebal trên biển. Số khác thì không ngừng chỉ trích, cho rằng việc mặc bikini khi vận động thể thao ở không gian công cộng dễ gây chú ý, tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh ngoài ý muốn.

Cô gái bị chỉ trích vì trang phục và địa điểm chơi không phù hợp. (Ảnh cắt từ clip)

Trước những ý kiến chỉ trích trên, cô gái đã có những chia sẻ về sự việc cũng như quan điểm cá nhân về trang phục trên Dân Trí. Cô gái cho biết hoạt động chơi pickleball trên bãi biển diễn ra trong chuyến đi nghỉ cùng bạn bè, mang tính ngẫu hứng và không nhằm mục đích tạo sự chú ý trên mạng xã hội. Cô thừa nhận bản thân không lường trước được hình ảnh sau đó lại gây ra nhiều tranh cãi.

Ngoài ra về trang phục, cô lựa chọn bikini vì đây là trang phục phổ biến tại bãi biển.

"Tôi không biết mọi người đi tắm biển sẽ mặc gì, tôi nghĩ mình chỉ cần chọn đúng trang phục, mặc đúng nơi quy định là được. Ra biển mà mặc quần jean thì làm sao xuống bơi được. Tôi thì không ngại vì đa số tôi đi du lịch cùng gia đình ở các resort (khu nghỉ dưỡng) riêng biệt, nên luôn tự tin diện những bộ đồ mình yêu thích" , cô gái chia sẻ trên Dân Trí.

Các đây không lâu, cô gái này cũng từng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi diện những trang phục khá mát mẻ trên sân pickleball. Chủ đề này "bùng" lên trên nền tảng MXH Threads khi cô chia sẻ loạt hình ảnh mình đang rất tập trung vào trận đấu.

Thời điểm đó, cô diện một chiếc áo bra thể thao cùng chân váy xếp ly ngắn, có thiết kế so le. Song cũng vì thiết kế của chiếc váy, cùng với góc chụp khi vận động thể thao nên tạo ra một số tình huống có phần hớ hênh, dễ gây phản cảm.

Cô gái cũng từng trở thành chủ đề gây tranh cãi vì trang phục chơi thể thao của mình.

Điều này khiến bài đăng của cô gái có tới hơn 1 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người lên án, cho rằng trang phục này của cô không phù hợp để lên sân pickleball nói riêng hay chơi thể thao nói chung.

Về phía cô gái đăng bài gây tranh cãi, cô cũng thẳng thắn đáp trả một bình luận khiếm nhã liên quan đến mình. Được biết, cô cũng là một trong những người chơi nhiều bộ môn và là dân thể thao "chính hiệu".