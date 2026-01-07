Sau cơn bão "vén váy", cộng đồng mạng lại một phen "dậy sóng" khi chứng kiến những khung hình hot girl Nàng Kim (tên thật Hoàng Kim, sinh năm 2005) diện bikini siêu nhỏ, cầm vợt Pickleball so kè ngay sát bờ biển.

Trào lưu đưa Pickleball ra khỏi những nhà thi đấu để đến với không gian mở của biển xanh, cát trắng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận "dậy sóng" không phải là kỹ thuật đánh bóng mà là những bộ trang phục "mát mẻ" của cô nàng được biết đến với biệt danh "em Kim vén váy".

Cô nàng hotgirl chọn diện bikini hai mảnh, cắt xẻ táo bạo để thực hiện các cú cứu bóng. Ngay lập tức, hình ảnh của cô nàng đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Em Kim mặc bikini ra biển chơi pickleball (Ảnh chụp màn hình)

Cô nàng gây tranh cãi về trang phục chơi pickleball (Ảnh: FBNV)

"Thể thao ra thể thao, đi biển ra đi biển. Mặc bikini chạy nhảy hùng hục trên sân không chỉ gây đỏ mặt cho người xem xung quanh mà còn rất dễ dẫn đến những sự cố hớ hênh phản cảm", một tài khoản bình luận.

Ngược lại, phe ủng hộ lại cho rằng việc mặc đồ bơi chơi thể thao ở biển là hết sức bình thường, bóng chuyền bãi biển cũng mặc bikini đấy thôi? Họ lập luận rằng pickleball bãi biển mang tính giải trí, thư giãn, nên không cần quá khắt khe về trang phục.

Trước đó, Nàng Kim cũng từng gây xôn xao khi có thói quen vừa chơi pickleball vừa vén váy lên để chơi pickleball. Hành động này cũng cô nàng cũng đã gây ra hai làn sóng tranh cãi cực gắt. Và đến hiện tại vẫn là Nàng Kim với trang phục mát mẻ gây tranh cãi lần 2.

Cô nàng từng gây xôn xao vì vén váy lên khi chơi pickleball trước đấy (Ảnh: FBNV)

Pickleball đang ở giai đoạn "vàng" để phát triển tại Việt Nam. Việc những hình ảnh đẹp, gợi cảm xuất hiện có thể giúp bộ môn này lan tỏa nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu sự gợi cảm vượt quá giới hạn và trở thành chiêu trò phản cảm, nó có thể tạo ra định kiến xấu, khiến người ta quên đi những giá trị sức khỏe và tinh thần mà bộ môn này mang lại.