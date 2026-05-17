Drama "bạn thân chú rể" với bàn tay không đúng phận sự: Mẹ chồng cô dâu chốt hạ khiến dân tình tấm tắc "lấy đúng nhà rồi đấy"

Bạn thân khác giới của chồng/người yêu vốn luôn là một hệ tư tưởng khiến hội chị em phải dè chừng. Nhưng để nâng tầm từ một khách mời bình thường trở thành "nhân vật phản diện" thao túng truyền thông ngay trong ngày vui của người khác thì quả thực hiếm có.

Vụ việc tưởng chừng chỉ là một chút kém duyên chốn cỗ bàn, nay đã leo thang thành một bộ phim truyền hình nhiều tập với những diễn biến "cảm lạnh". Từ cô bạn thân lên mạng than thở bị ghen tuông, cô dâu chính thức lên tiếng, và đỉnh điểm là cú "hạ màn" không thể chất hơn từ mẹ chú rể.

Tập 1: Vở kịch của sự "ngây thơ" và khát khao làm nữ chính

Vụ việc rầm rộ những ngày qua

Mọi chuyện bắt nguồn từ những bài đăng trên mạng xã hội của một cô gái tự xưng là bạn thân chú rể. Đi ăn cưới, cô chọn một chiếc váy lụa trắng ôm sát cơ thể, xẻ ngực sâu – một outfit mà theo luật bất thành văn ở bất kỳ lễ cưới nào cũng là điều tối kỵ vì dễ "lấn lướt" cô dâu.

Nhưng trang phục chưa phải là tất cả. Cõi mạng thực sự "dậy sóng" trước hàng loạt dòng trạng thái đầy tính khiêu khích của cô nàng: "Có ai đi ăn cưới mà bị cô dâu ghen với mình không, ý là mình có làm gì đâu", "Ý là có xinh xắn lắm đâu mà đi ăn cưới hay bị nhầm là cô dâu á".

Và giọt nước làm tràn ly chính là bức ảnh cô gái thản nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho chú rể kèm dòng chú thích đầy vẻ tiếc nuối: "Cuối cùng thì lại chỉ có trẫm nâng khăn sửa áo cho mày thôi". Sự thân mật quá trớn này không còn là sự vô tư của tình bạn, mà mang đậm màu sắc của một sự thị uy ngầm, một sự cố ý muốn chứng minh vị trí đặc biệt của mình trong mắt nam chính.

Những hình ảnh "kì cục" của cô bạn thân muốn khẳng định chủ quyền

Tập 2: Cô dâu lên tiếng, chú rể "quay xe" dứt tình

Không để ngày trọng đại của gia đình trở thành sân khấu cho người ngoài diễn kịch, cô dâu đã chính thức lên tiếng. Cô bức xúc chia sẻ rằng trong ngày mà bố mẹ và gia đình cô đã dành bao tâm huyết, người bạn kia lại liên tục có những hành động gây hấn.

Đáng chú ý, khi chú rể lịch sự nhắn tin nhờ cô bạn gỡ bài để tránh hiểu lầm, cô gái không những không xóa mà còn tiếp tục đăng đàn ám chỉ cô dâu ghen tuông vô cớ, tự nhận mình đẹp hơn và hành xử như thể bản thân mới là người chịu thiệt thòi.

Rất may, trong câu chuyện này, người đàn ông đã không chọn câu nói kinh điển "Em ấy chỉ là bạn". Nguồn tin đính chính cho biết, trước thái độ quá quắt của cô bạn, chú rể đã thẳng tay "cạch mặt", chấm dứt mối quan hệ bạn bè để bảo vệ vợ mình. Sự dứt khoát này của chú rể đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Tập 3: Cú chốt hạ cực gắt từ "mẹ chồng quốc dân"

Cú chốt chất lượng của mẹ chú rể

Khi cư dân mạng vẫn đang miệt mài gạch đá thái độ "pick-me girl" của cô bạn thân, thì một nhân vật quyền lực nhất đã xuất hiện và tung đòn quyết định. Ngay dưới bài đăng của cô dâu, đích thân mẹ chú rể đã để lại một bình luận khiến ai nấy đều phải ngả mũ thán phục:

"Mẹ cảm ơn con đã chọn con trai mẹ và gia đình mẹ là mái ấm và tương lai của con! Con phải thật hạnh phúc bên gia đình mình và cùng chồng con nhé! Có những thứ rác dơ bẩn không xứng đáng để con bận tâm vì họ luôn ghen tỵ với con vì con hơn họ tất cả mọi thứ! Nhất là cách bố mẹ con giáo dục con không như ai đó! Con phải thật hạnh phúc nhé con vì con xứng đáng có những thứ đó",

Bình luận của mẹ chồng không dùng một từ chửi bới thô tục nào nhưng độ sát thương thì đạt mức tối đa. Bà không chỉ công khai khẳng định vị thế độc tôn của con dâu, mà còn giáng một

Ranh giới của tình bạn và bài học về sự tinh tế

Câu chuyện khép lại với phần thắng áp đảo thuộc về cô dâu. Dưới phần bình luận, netizen không ngừng xuýt xoa:

"Chọn đúng nhà làm dâu rồi đấy, bảo sao bé kia mãi chỉ là bạn...".

"Mẹ chồng tâm lý quá, đọc cú chốt của mẹ chồng 10 điểm, tôi xấu hổ hộ bà bạn thân luôn!".

Tình bạn khác giới hoàn toàn có thật và đáng trân trọng, nhưng nó chỉ đẹp khi cả hai biết giữ gìn những ranh giới nhất định. Việc mượn danh "bạn thân" để ăn mặc lấn lướt, có hành động thân mật quá mức và lên mạng buông lời xắt xéo trong ngày cưới của người ta không phải là vô tư, mà là sự kém duyên và ích kỷ.

Vụ việc này chính là một lời cảnh tỉnh: Đừng cố chứng tỏ mình là ngoại lệ trong cuộc đời của một người đàn ông đã có vợ. Bởi nếu bạn thực sự tốt, người ta đã chọn bạn làm vợ, chứ không để bạn mãi đóng vai một "khách mời nhầm mâm" trong đám cưới của họ.