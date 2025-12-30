Đột quỵ gia tăng: Nghiên cứu Mỹ hé lộ thủ phạm mới

Một nghiên cứu mới do Đại học California ở Riverside (Mỹ) dẫn đầu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với vi nhựa có thể đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch - tình trạng có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch và gây ra những cơn đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Do sự gia tăng sử dụng nhựa trong những thập kỷ gần đây, tình trạng ô nhiễm vi nhựa - những hạt nhỏ giải phóng ra từ các vật dụng nhựa, rác thải nhựa - ngày càng ảnh hưởng lớn đến con người.

Vi nhựa gần như không thể tránh khỏi. Chúng có mặt trong thực phẩm, nước uống và không khí, thậm chí còn được phát hiện bên trong cơ thể người.

Vi nhựa có thể là thủ phạm khiến các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim gia tăng - Ảnh minh họa: CDC

Để tìm hiểu tác động của vi nhựa lên mạch máu, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành thí nghiệm trên những con chuột có yếu tố di truyền khiến chúng có nguy cơ xơ vữa động mạch cao hơn bình thường.

Chúng được cho ăn một chế độ lành mạnh, giúp giữ sức khỏe tương tự những người khỏe mạnh, có thân hình cân đối.

Trong 9 tuần, chúng được cho uống 10 mg vi nhựa trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, mô phỏng sự phơi nhiễm vi nhựa mà con người có thể gặp phải.

Kết quả cho thấy vi nhựa đẩy nhanh đáng kể quá trình xơ vữa động mạch ở chuột đực mà không cần thông qua quá trình tăng cân hay rối loạn mỡ máu. Mảng bám tích tụ tăng 63% tại gốc động mạch chủ (phần động mạch chủ nối với tim).

Đặc biệt, mảng bám tăng tới 624% tại động mạch cánh tay đầu (nhánh động mạch dẫn máu lên não), làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ.

Ngược lại, những con chuột cái hầu như không bị ảnh hưởng bởi điều này.

Các kết quả trên gợi ý rằng sự tiếp xúc vi nhựa ở nam giới có thể là nguyên nhân gây gia tăng các trường hợp xơ vữa động mạch, theo sau đó là đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học Environment International, nhấn mạnh rằng vẫn cần thêm các nghiên cứu trên người để làm rõ mối quan hệ giữa vi nhựa và xơ vữa động mạch.

Mặc dù vậy, bằng chứng gián tiếp từ chuột cũng đủ tạo thành một lời cảnh báo mạnh mẽ về sự cấp thiết của các hành động hạn chế rác thải nhựa, nhất là trong bối cảnh sự gia tăng của các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim đang là nỗi lo lớn.