Cty cổ phần mỹ phẩm Vimac bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố mỹ phẩm

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac có trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà 74 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; cơ sở sản xuất đặt tại ô CN08, cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Hồng Nhật Tiến, Tổng Giám đốc công ty.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Cty cổ phần mỹ phẩm Vimac vị xử phạt 120 triệu do vi phạm quy định về công bố mỹ phẩm.

Thứ nhất, công ty kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Đây là tài liệu bắt buộc nhằm bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, thành phần và mức độ an toàn của mỹ phẩm lưu hành trên thị trường.

Thứ hai, doanh nghiệp tự ý thay đổi nội dung đã công bố trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - cụ thể là thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường – nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý xác định các hành vi vi phạm xảy ra đối với ba sản phẩm mỹ phẩm, cùng thời điểm kiểm tra, được xem là tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac 120 triệu đồng.

Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm bị phạt 80 triệu đồng; hành vi thay đổi nội dung công bố mỹ phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bị phạt 40 triệu đồng. Do có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên, doanh nghiệp bị áp dụng mức phạt tối đa trong khung tiền phạt theo quy định hiện hành.

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn kiến nghị Sở Y tế TP Hà Nội thu hồi ba số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac đứng tên.

Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ ba sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Công ty có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu thấy cần thiết.