Đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Bắc xảy ra trên diện rộng, cao nhất trên 37 độ

Nắng nóng trên cả nước

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên.



Từ ngày 22/3, các tỉnh Bắc Trung bộ đón nắng nóng diện rộng, miền Bắc nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên từ 21/3, vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ.

Các tỉnh miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, các đợt không khí lạnh giảm dần về tần suất và cường độ và thay vào đó là các đợt nồm ẩm và nắng nóng cục bộ đầu mùa. Vì thế các tỉnh miền Bắc giai đoạn này có nhiều sự thay đổi về nền nhiệt cũng như trạng thái thời tiết. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Ngày 22/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.



Từ 22 đến 24/3, nắng nóng diện rộng xuất hiện tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nhiệt độ cao nhất dự báo 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục tái diễn tại các tỉnh Đông Nam Bộ. Từ ngày 21-22/3, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Cảnh báo: Nắng nóng diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Sơn La, Hòa Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/3; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Đông Nam Bộ kéo dài đến khoảng ngày 25/3.

Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Nắng nóng đến sớm, dự báo mùa hè khắc nghiệt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2022. Dự báo, thời kỳ nửa cuối tháng 3 có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ.

Từ tháng 4 đến 5, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng về phạm vi ở miền Bắc, miền Trung đồng thời tiếp tục duy trì ở các tỉnh Đông Nam bộ.

Trong thời kỳ dự báo từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 4 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Trong hai tháng 5-6, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn 0,5 độ.

Dự báo tháng 7-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Từ tháng 7-9 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, không ngoại trừ các đợt nắng nóng cực đoan có thể xảy ra trong mùa hè năm nay.

Ngoài ra, do tác động của nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là cháy rừng ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.