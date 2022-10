Đồng Tháp có 12 ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết

Hình minh họa.

Trong số 12 ca tử vong, có 2 trường hợp trẻ em có tình trạng béo phì, 7 trường hợp người lớn có bệnh nền kèm theo tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường type 2. Số ca mắc sốt xuất huyết ở Đồng Tháp từ đầu năm đến nay là 9.983 ca (tăng 9.091 ca so với cùng kỳ năm 2021), nhiều nhất là thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, mỗi nơi từ 1.200-1.500 ca.



Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, Trung tâm duy trì hệ thống thống kê báo cáo phần mềm bệnh truyền nhiễm, cập nhật ca bệnh hàng ngày từ các bệnh viện và các đơn vị y tế trong tỉnh. Danh sách ca bệnh được cập nhật cụ thể, chi tiết đến số nhà, số điện thoại cho Trung tâm y tế huyện xử lý ổ dịch kịp thời trong vòng 48 giờ; duy trì hoạt động giám sát véc-tơ hàng tháng tại 14 điểm, trong đó tỉnh thực hiện 2 điểm và mỗi huyện 1 điểm. Đồng thời, Trung tâm điều tra xác minh từng ca bệnh và cộng đồng nơi có ca bệnh, chủ động xử lý ổ dịch không để lan rộng; thực hiện điều tra côn trùng hàng tháng tại 2 điểm là thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình) và Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh).

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, vừa qua tỉnh xử lý 3.827/3.827 ổ dịch, đạt 100%. Hoạt động phun hóa chất chủ động và dập dịch diện rộng và tổ chức 3 đợt phun hóa chất diện rộng tại huyện Hồng Ngự (xã Thường Phước 1, xã Thường Lạc, thị trấn Thường Thới Tiền) và thành phố Hồng Ngự (các phường An Bình A, An Lạc, An Lộc, An Thạnh); tổ chức 5 đợt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng.

Để ngăn ngừa, giảm thiểu số ca sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn giám sát, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết để củng cố năng lực cán bộ tuyến huyện. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên phát thanh trên loa, đài và tăng số lượt phát tại những nơi nguy cơ và khi triển khai các chiến dịch; lồng ghép hoạt động truyền thông tại cộng đồng vào hoạt động xử lý ổ dịch và chiến dịch diệt lăng quăng.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn còn duy trì ở mức cao. Mùa mưa còn tiếp diễn nên ca bệnh trong các tuần tiếp theo có khả năng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy cần quyết liệt hơn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (diệt muỗi, diệt lăng quăng...).

Tỉnh Đồng Tháp tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng bằng các thông điệp, tin ngắn, mẩu chuyện; duy trì thường xuyên phát thanh trên loa, đài và tăng số lượt phát tại những nơi nguy cơ và khi triển khai các chiến dịch. Tỉnh lồng ghép hoạt động truyền thông sốt xuất huyết trong các hoạt động hội, họp của các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền dưới cờ tại các trường học…; lồng ghép hoạt động truyền thông tại cộng đồng vào hoạt động xử lý ổ dịch và chiến dịch diệt lăng quăng.

Tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục duy trì hệ thống giám sát ca bệnh từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo việc phát hiện sớm ca bệnh và xử lý ổ dịch kịp thời. Đồng thời, chủ động chỉ đạo tuyến huyện mở rộng bán kính xử lý ổ dịch tại những nơi có nguy cơ cao; tăng cường công tác điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ dịch.

Trong tháng 10/2022, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, trong chiến dịch sẽ huy động sự tham gia của các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vào cuộc tuyên truyền đến người dân, nhất là người dân tại các địa bàn đông dân cư, nơi nguy cơ cao, nơi xảy ra nhiều ổ dịch thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết, xử lý dứt điểm các vật dụng phế thải đọng nước để diệt lăng quăng, diệt muỗi, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát...