Động thái mới của Diệu Nhi sau nghi vấn mang bầu lần 3, vẫn giữ nguyên điều này

Sau khi về chung nhà với Anh Tú vào năm 2022, Diệu Nhi không chia sẻ nhiều về chuyện hôn nhân khiến công chúng tò mò. Thời gian vừa qua, cô vướng nghi vấn mang thai lần 3 sau khi bí mật mang thai và sinh con lần 2. Trước nghi vấn này, bà xã Anh Tú tiếp tục giữ im lặng.

Diệu Nhi đăng tải ảnh selfie giấu đi vóc dáng.

Mới đây, cô có động thái mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải ảnh selfie chỉ để lộ mặt, giấu đi vóc dáng. Cô viết: "Nay trời mưa gió quá, cả nhà đi đường cần thận nha". Có thể thấy, đây cũng là động thái dễ nhận ra của Diệu Nhi trong suốt quá trình vướng nghi vấn mang bầu lần 2. Cô chỉ chia sẻ ảnh cận mặt, khéo che đi vóc dáng.

Nhìn bức ảnh selfie của Diệu Nhi, dân tình dấy lên nghi ngờ vì có vẻ gương mặt của cô tròn trịa hơn trước. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang tăng cân khi mang bầu.

Tại một sự kiện diễn ra mới đây, Diệu Nhi thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy màu be dáng rộng. Thiết kế với phần thân trên suông thoải mái và phần chân váy nhiều lớp xếp ly giúp tôn nét nữ tính, đồng thời khéo léo che đi vòng hai.

Diệu Nhi diện đầm suông dáng rộng, che khéo vòng 2.

Tuy nhiên, chính lựa chọn trang phục này lại khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi: liệu nữ diễn viên có đang tiếp tục áp dụng "chiêu" giấu bụng bầu như trước? Một số hình ảnh chụp nghiêng lan truyền trên mạng xã hội càng khiến tin đồn lan rộng, khi vóc dáng của Diệu Nhi được nhận xét trông đầy đặn hơn thường ngày.

Diệu Nhi chọn trang phục rộng rãi, thân hình có phần tăng cân.

Thời gian gần đây, Diệu Nhi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội trước nghi vấn đang mang thai em bé thứ ba. Tin đồn xuất phát từ loạt hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ, trong đó cô thường xuất hiện với những bộ trang phục rộng rãi, khéo léo che vòng hai.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và làm dấy lên câu hỏi: phải chăng gia đình nhỏ của Diệu Nhi - Anh Tú sắp chào đón thêm thành viên thứ 5?

Diệu Nhi - Anh Tú sống kín tiếng, không chia sẻ về chuyện đời tư.

Hiện tại, Diệu Nhi và Anh Tú chưa lên tiếng về chuyện có gia đình có thêm thành viên mới, tất cả mới dừng lại ở những đồn đoán từ cộng đồng mạng. Dù vậy, đông đảo khán giả vẫn gửi lời chúc tốt đẹp, mong nữ diễn viên cùng ông xã Anh Tú luôn hạnh phúc và viên mãn trong tổ ấm nhỏ.

Diệu Nhi - Anh Tú là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất của showbiz Việt. Sau đám cưới vào năm 2022, cả hai nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì những tin đồn liên quan đến chuyện con cái. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng chính sự kín tiếng, khéo léo giữ đời tư của cặp đôi lại khiến công chúng càng thêm tò mò về cuộc sống hôn nhân của họ.







