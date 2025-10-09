Gom hết may mắn 2025 mới được xem phim Hàn siêu hay này: Nữ chính xuất sắc đến từng giây, rating tăng vọt 200% căng quá trời

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn Quốc đang có một bộ phim cực kỳ đáng xem là Ms. Incognito (tựa Việt: Quý Cô Ẩn Danh). Tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của nữ chính Kim Yeong Ran, một cô gái xuất thân nhà nghèo. Không chỉ vậy, cô còn không may có người mẹ chỉ xem con gái như chỗ để bào tiền.

Jeon Yeo Been đảm nhận vai nữ chính Kim Yeong Ran.

Cuộc đời của Kim Yeong Ran thay đổi sau cuộc giao dịch với Ga Sung Ho, vị chủ tịch giàu có của tập đoàn Ga Sung. Ông mắc bệnh và không còn nhiều thời gian để sống. Chính vì thế, Ga Sung Ho đã đề nghị ký một hợp đồng hôn nhân với Kim Yeong Ran, biến cô thành một phần trong kế hoạch bảo vệ khối tài sản khổng lồ trước những kẻ đang nhòm ngó chúng như sói rình mồi.

Trong những diễn biến mới nhất, Baek Hye Ji đã tìm ra sự thật về Kim Yeong Ran.

Theo kế hoạch, Kim Yeong Ran chuyển tới sống tại một vùng quê hẻo lánh với thân phận nữ giáo viên Bu Se Mi sau khi Ga Sung Ho đột ngột qua đời. Tuy nhiên trong những diễn biến mới nhất, thân phận của cô đang đứng trước nguy cơ bị lộ. Không chỉ vậy, nơi mà cô đang ẩn náu cũng bị nữ giúp việc Baek Hye Ji tìm ra, sau khi cô ta phát hiện căn phòng bí mật của chủ tịch Ga Sung Ho quá cố, từ đó nắm được toàn bộ thông tin về Kim Yeong Ran.

Với nội dung ngày càng gay cấn, Ms. Incognito đã chiếm được sự quan tâm lớn từ khán giả. Bằng chứng là việc rating phim đã nhảy vọt hơn 200%, từ mức 2,408% ở tập đầu tiên phát sóng hôm 29/9 đến 5,608% ở tập 4 phát sóng hôm 7/10 vừa qua. Không chỉ vậy, lượng khán giả theo dõi mỗi tập cũng tăng mạnh từ khoảng 524 nghìn lên thành 1,186 triệu.

Rating phim Ms. Incognito có sự tăng trưởng ấn tượng.

Hiện tại, khán giả đang tiếp tục thảo luận sôi nổi về bộ phim. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nhỏ giúp việc mà như mật vụ luôn.

- Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên nó chấm phim này 9.1 IMDb, chắc chắn có giá trị.

- Mẻ Hye Ji hài mà thông minh tâm cơ nhỉ. Mong chị xinh về phe nữ chính.

- Thích cái nét đồng quê trong phim, giống Điệu Cha Cha Cha Làng Biển, Nơi Đảo Xanh với Chào Mừng Đến Samdalri

- Xem tới tập 3 phim hay nha. Mà chắc nữ chính ẩn mình ở đây không được lâu thì con mụ kia tìm ra quá. Yên bình mấy tập xong choảng nhau tiếp, haha.

- Phim hay quá đi, thích cách diễn trào phúng của các diễn viên phụ - nhìn có vẻ vô tri nhưng không hề. Rồi ai cũng sẽ có những bí mật riêng để lộ ra, giống như ngôi làng này, nhìn có vẻ bình yên nhưng không phải vậy. Thích phong cách hài đen này ghê!