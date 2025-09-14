Sao Nhập Ngũ 2025: Trang Pháp dẻo dai, Diệu Nhi giữ vững phong độ

Sao Nhập Ngũ 2025 tiếp tục mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên, nơi các nhân vật trải nghiệm phải đối mặt với một trong những thử thách khắc nghiệt nhất: leo dây ngang. Trong phần thi này, "tân binh" Trang Pháp và "cựu binh" Diệu Nhi đã trở thành tâm điểm với những màn thể hiện đầy ấn tượng.

Đến với Sao Nhập Ngũ sau hai lần lỡ hẹn, Trang Pháp lập tức phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của quân ngũ. Ngay trong ngày ghi hình đầu tiên tại Bắc Giang, nữ ca sĩ bị ngất vì nắng nóng. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, cô đã xin trở lại thao trường với quyết tâm cao độ.

Tại thử thách leo dây ngang, Trang Pháp trở thành tâm điểm khi vượt qua giới hạn bản thân để xuất sắc cán đích, hoàn thành đường dây số 1.

Chiến thắng ấy không chỉ là kết quả cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội và khán giả. Hình ảnh một "tân binh" nghiêm túc, kiên cường và hết mình của Trang Pháp đã mang đến ấn tượng hoàn toàn mới về nữ ca sĩ vốn quen thuộc trên sân khấu giải trí.

Dù đến sau, nhưng Trang Pháp đã nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ.

Nếu Trang Pháp là ẩn số gây bất ngờ thì Diệu Nhi chính là minh chứng cho câu nói "gừng càng già càng cay". Trở lại Sao Nhập Ngũ sau 5 năm, Diệu Nhi vẫn duy trì sức bền đáng nể và tinh thần thép.

Cô từng là nữ chiến sĩ duy nhất hoàn thành đường đua 20m ở thử thách leo dây ngang Sao Nhập Ngũ 2020. Và lần này, "cựu binh" giàu kinh nghiệm ấy đã một lần nữa chinh phục thử thách một cách trọn vẹn, không hề kém cạnh bất cứ ai.

Không chỉ khiến khán giả nể phục, Diệu Nhi còn mang lại tiếng cười khi dí dỏm chia sẻ rằng "cánh tay yếu đi" vì tối nào cũng phải ôm chồng. Tinh thần lạc quan, duyên dáng ấy càng giúp nữ nghệ sĩ ghi điểm trong lòng người xem.

Kết quả chung cuộc, đội Đại Đại (Diệu Nhi – Hậu Hoàng) xuất sắc giành giải nhất với thành tích 2 phút 33 giây. Bám sát ngay sau là đội Chắc Thắng (Chi Pu – Trang Pháp) với thời gian 2 phút 35 giây.

Phần thi leo dây ngang là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của tập 5. Cũng là một trong những nội dung khó chiến sĩ nào nghĩ đến cũng cảm thấy "run". Từ đó có thể thấy, Trang Pháp, Diệu Nhi cùng các chiến sĩ nữ của Sao Nhập Ngũ 2025 như Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, LyLy… đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Sao Nhập Ngũ 2025 do Viettel Media sản xuất, công chiếu vào 21h10 Thứ 4 hằng tuần trên YouTube.