Diệu Nhi lộ thêm hình ảnh mang bầu lần 3?

Những ngày gần đây, Diệu Nhi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cộng đồng mạng đồng loạt đặt nghi vấn cô đang mang thai lần thứ ba. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội, vì vậy mỗi lần xuất hiện với dấu hiệu khác lạ đều khiến dân tình bàn tán rôm rả.

Khi góp mặt tại một sự kiện mới đây, Diệu Nhi chọn diện chiếc váy màu be rộng thùng thình, phần thân trên suông thoải mái, phần thân dưới nhiều lớp xếp ly che gọn vòng hai. Bộ váy này không chỉ giúp cô thêm phần nữ tính, thanh thoát mà còn khiến khán giả lập tức đặt câu hỏi, liệu có phải Diệu Nhi đang tiếp tục áp dụng "chiêu cũ" giấu bụng bầu như hai lần trước? Một số khoảnh khắc chụp nghiêng càng làm dấy lên tranh luận, bởi vóc dáng nữ diễn viên có phần đầy đặn hơn thường lệ.

Bức ảnh chụp góc nghiêng lộ rõ vòng 1 khác lạ của Diệu Nhi

Là người yêu thích "flex" dáng nhưng gần đây dễ dàng nhận ra Diệu Nhi có sự thay đổi phong cách

Trên mạng xã hội, bình luận bàn tán diễn ra sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tín hiệu khá rõ ràng, bởi trong cả hai lần mang thai trước, Diệu Nhi cũng thường xuyên mặc đồ rộng, hạn chế diện váy bó sát hay khoe dáng. Không ít khán giả còn nhắc lại "kịch bản quen thuộc" mỗi khi Diệu Nhi có tin vui là giảm tần suất xuất hiện, chọn váy maxi hoặc áo oversize. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có nhiều quan điểm phản bác, cho rằng đây chỉ là một lựa chọn thời trang để đổi mới hình ảnh.

Cách đây không lâu, Diệu Nhi lộ vóc dáng tròn trịa khi xuất hiện cùng Sĩ Thanh

Diệu Nhi cũng chọn những góc chụp không để lộ vóc dáng khi tụ họp bạn bè

Diệu Nhi vốn là người yêu thích thể thao nhưng vài tháng gần đây cô không cập nhật hình đi tập

Diệu Nhi và Anh Tú vẫn luôn là cặp đôi được khán giả quan tâm hàng đầu trong showbiz Việt. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, họ tổ chức đám cưới vào năm 2022, chính thức về chung một nhà sau hành trình dài yêu đương nhiều thử thách. Trước đó, cả hai đã bí mật chào đón con đầu lòng, và tới năm 2023, Diệu Nhi sinh em bé thứ hai. Điều đặc biệt là ở cả hai lần mang thai, nữ diễn viên đều nhất quyết giữ kín cho đến khi em bé chào đời, khiến công chúng nhiều phen bất ngờ.

Trong lần đầu làm mẹ, Diệu Nhi gần như biến mất khỏi các sự kiện, chọn trang phục giấu dáng và chỉ chia sẻ hình ảnh cận mặt. Phải đến khi thông tin cô sinh con được hé lộ, khán giả mới vỡ oà, vừa bất ngờ vừa gửi lời chúc mừng. Với lần mang thai thứ hai, nữ diễn viên tiếp tục áp dụng chiến lược giữ bí mật, chỉ để lộ đôi chút qua những bức ảnh outfit rộng rãi. Chính tiền lệ này đã khiến công chúng thêm phần tin rằng Diệu Nhi có thể đang mang thai thứ ba.

Trong lần bầu bí đầu tiên, Diệu Nhi không che giấu nhưng cũng không công khai thông báo

Trước tin đồn dày đặc, Diệu Nhi vẫn giữ thói quen im lặng, không phản hồi bất cứ điều gì. Sự lựa chọn này vừa khiến khán giả tò mò, vừa thể hiện rõ phong cách của nữ diễn viên, luôn muốn bảo vệ trọn vẹn đời tư, chỉ chia sẻ những gì thực sự cần thiết. Và nếu tin vui lần ba thực sự là sự thật, chắc chắn đây sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ và chúc mừng nhiều nhất của showbiz Việt trong thời gian tới.