Động thái gây sốt của Nine Naphat sau khi Baifern chia sẻ về chuyện chia tay

Suốt hơn 1 tuần qua, chuyện chia tay của cặp "tiên đồng ngọc nữ" Baifern Pimchanok - Nine Naphat khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Sau gần 2 năm công khai hẹn hò, cặp đôi quyết định lùi một bước để trở về làm bạn tốt của nhau. Qua những lời chia sẻ của cả Baifern và Nine, netizen không khó để nhận ra rằng cả hai vẫn còn yêu nhưng chia tay là điều tốt nhất mà họ nên làm ở thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, sau buổi phỏng vấn hôm qua, Baifern gây chú ý khi đăng tải một bài biết mới trên trang cá nhân. Không liên quan đến chuyện tình cảm, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi lễ cúng khai máy phim mới. Ngay lập tức, Nine Naphat đã vào "thả tim" bài đăng mới nhất của bạn gái cũ. Hành động của nam diễn viên khiến người hâm mộ ấm lòng vì sau chia tay, Baifern và Nine vẫn là bạn tốt, luôn ủng hộ và quan tâm nhau.

Baifern đăng tải bài viết mới lên trang cá nhân ngay sau buổi phỏng vấn về chuyện chia tay với Nine Naphat

Nam diễn viên đã nhanh chóng vào "thả tim" bài đăng này của bạn gái cũ

Đáng chú ý, không chỉ thả tim bài đăng trên, cư dân mạng còn phát hiện Nine Naphat đã "thả tim" một số bài đăng khác ủng hộ và cổ vũ Baifern. Từ động thái này của Nine, nhiều người càng thêm buồn và cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp của cả hai: "Đúng là chuyện tình yêu không ai lường trước được", "Đau lòng quá", "Thương cả hai anh chị", "Thương 2 đứa vì còn yêu nhưng phải làm vậy. Chỉ mong thời gian sẽ làm mọi thứ ổn hơn và có sự thay đổi để đôi trẻ không day dứt mà trở lại bên nhau"... Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến khác lại cho rằng vì Baifern và Nine trở lại làm bạn bè nên chuyện thả tim là bình thường.

Nine Naphat còn thả tim nhiều bài đăng khác cổ vũ Baifern đến từ người thân và bạn bè của cô nàng

Điều này khiến nhiều người không khỏi cho rằng Nine đã dõi theo buổi phỏng vấn của Baifern và cũng muốn gián tiếp gửi lời động viên, an ủi bạn gái cũ sau buổi phỏng vấn này

Có thể thấy, sau khi bàn bạc và quyết định "đường ai nấy đi", Baifern và Nine vẫn luôn dành những lời tốt đẹp cho nhau trong 2 buổi phỏng vấn. Nine khen Baifern là một cô gái dễ thương, ấm áp, hiếu thảo, chân thành và là cô gái tốt nhất trong lòng anh. Còn Baifern cho hay sau chia tay, cả hai vẫn quan tâm và đối xử tốt với nhau. Cả hai cũng khẳng định rằng sau này vẫn sẽ ủng hộ nhau và lo lắng cho nhau như trước đây.

Ngoài ra, khi được hỏi về cơ hội tái hợp trong tương lai, Baifern cho biết: "Trong tương lai, Fern cũng thật sự không biết nữa, nhưng bây giờ thì cứ như vậy thôi". Trong khi Nine Naphat lại thắp lên hy vọng cho nhiều fan của cặp đôi bằng câu trả lời còn đang dang dở: "Đó là chuyện của tương lai. Tôi tin rằng đó là chuyện không dễ dàng để trả lời. Bản thân tôi cũng không trả lời được. Thời gian vừa qua, cả hai chúng tôi đã luôn tin tưởng nhau. Vì vậy nên là... (cười)".

Mối tình đẹp nhưng "đứt gánh giữa đường" của Baifern - Nine đến nay vẫn khiến nhiều người tiếc nuối

Nguồn: Teenee