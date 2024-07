Hoàng Thùy có gì trong 13 năm sự nghiệp mà bị Dược sĩ Tiến chê không đủ trình làm giám khảo Miss Universe Vietnam?

Hoàng Thùy cũng từng ngồi ghế huấn luyện viên của chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2020. Tại đây, màn "dằn mặt" của Hoàng Thùy với Á hậu Kiều Loan cũng "viral" suốt thời gian dài. Cô gay gắt nói thẳng trước mặt đàn em: "Em nói em ngang hàng với chị, với Tú. You will not be at my lever, ok? (Tạm dịch: Em không bao giờ cùng đẳng cấp với chị)".