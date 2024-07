Vào ngày 11/7, Baifern Pimchanok đã chính thức lộ diện và trả lời phỏng vấn của truyền thông xứ chùa vàng về chuyện "đường ai nấy đi" với Nine Naphat. Nữ diễn viên Chiếc Lá Bay cho biết cả hai đã quay trở lại làm bạn và vẫn đối xử tốt với nhau. Baifern còn cho hay sau khi cô và Nine đồng ý trở lại làm bạn bè lần nữa, cả hai đã thông báo chuyện này cho gia đình 2 bên: "Cả gia đình của Fern và Nine đều hiểu và tôn trọng quyết định này".

Đặc biệt, khi được phóng viên hỏi về phản ứng của bố mẹ khi biết tin Baifern và Nine chia tay, nữ diễn viên tiết lộ: "Bố mẹ của Fern cũng có chút căng thẳng khi biết tin này vì họ không ở trong ngành giải trí. Nhưng mà cuối cùng họ đều hiểu rõ mọi chuyện và vẫn ủng hộ hai đứa như trước đây".

Baifern đẹp dịu dàng trong lần lộ diện mới đây nhất

Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên trả lời loạt câu hỏi của giới truyền thông về chuyện "đường ai nấy đi" với Nine Naphat

Đặc biệt, Baifern cho hay khi biết chuyện mình và Nine chia tay, bố mẹ cô có chút căng thẳng nhưng cuối cùng đều hiểu và ủng hộ 2 đứa như trước

Đáng chú ý trước đó, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 4/7 của Nine Naphat, anh chàng cũng nhắc đến bố mẹ Baifern. Nam diễn viên có chút xúc động, suýt bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến bố mẹ bạn gái cũ vì đã luôn yêu quý và ủng hộ mình.

Trong buổi họp báo xác nhận chia tay Baifern, Nine Naphat có chút xúc động khi gửi lời cảm ơn bố mẹ cô nàng

Còn nhớ trước đây, khi cả hai còn hẹn hò, mối quan hệ của bố mẹ Baifern và Nine Naphat vô cùng tốt đẹp. Anh chàng từng đến ra mắt gia đình bạn gái trong dịp Ngày của bố. Sau đó, bố mẹ Baifern cũng cùng nhau đến ủng hộ và cổ vũ Nine trong một buổi concert.

Ngoài ra, Baifern từng mỉm cười chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp của bố mình và Nine Naphat trong một cuộc phỏng vấn: "Bình thường bố rất tôn trọng quyết định của tôi và chỉ mong con gái luôn được hạnh phúc. Bố và Nine cũng có nhắn tin, gọi điện riêng với nhau. Vào ngày sinh nhật bố, Nine cũng gửi hoa và quà tới cho bố".

Nine Naphat có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Baifern khi cả hai còn hẹn hò

Bố mẹ nữ diễn viên cũng thấu hiểu và tôn trọng quyết định chia tay của cặp đôi

Nguồn: Khaosod