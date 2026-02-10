Dọn nhà đón Tết thì phát hiện 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,6 tỷ sắp đến ngày đáo hạn, nhìn tên người sở hữu mà tôi đau đớn

Tôi phát hiện ra 2 cuốn sổ tiết kiệm của chồng hoàn toàn tình cờ, trong một buổi dọn lại ngăn kéo để vứt bớt đồ thừa, chuẩn bị đón Tết thì thấy bên dưới tập giấy tờ lộn xộn là 2 cuốn sổ tiết kiệm ghi tên anh. Mở ra xem mà tôi không tin nổi, 600 triệu và 1 tỷ tròn. Cuốn 1 tỷ gửi 7 tháng, cuốn 600 triệu gửi 1 năm, đều sắp đến ngày đáo hạn.

Chồng tôi trước giờ vẫn nói mình chỉ là nhân viên bình thường ở công ty, lương đủ sống, mỗi tháng đưa tôi một khoản cố định để chi tiêu trong nhà. Tôi quen với việc tính toán từng khoản, quen với cảm giác phải dè sẻn khi mua sắm, quen với việc tự nhủ thôi ráng thêm chút nữa. Thế nên khi cầm 1,6 tỷ trong tay, tôi không vui mà chỉ thấy lạnh sống lưng.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện ra hỏi. Ban đầu anh ậm ừ, nói là tiền tích cóp lâu năm, rồi lại bảo có người gửi nhờ. Tôi hỏi mãi, hỏi đến mức chính tôi cũng thấy mình như đang tra khảo. Cuối cùng, anh ngồi im một lúc rất lâu rồi mới nói thật. Anh không chỉ là nhân viên, anh là giám đốc bộ phận phát triển dự án ở công ty, chức vụ anh giữ đã mấy năm nay.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Nên vui mừng vì chồng là giám đốc hay nên thất vọng vì bị chồng đề phòng, giấu giếm bao lâu nay? Trước tới giờ, tôi nghĩ hai vợ chồng cùng gánh vác, cùng lo lắng, cùng chật vật. Hóa ra chỉ có tôi là người sống trong sự chật vật đó, còn anh thì chọn giấu đi một phần rất lớn cuộc sống của mình.

Anh nói anh sợ tôi thay đổi, sợ tôi tiêu hoang, sợ gia đình xáo trộn vì tiền bạc. Sợ tôi khi biết chức vụ của anh thì khoe khắp nơi, rồi họ hàng sẽ nhờ vả... Sợ tôi chểnh mảng gia đình, lao đầu vào những cuộc làm đẹp, thẩm mỹ cho xứng với chức phu nhân giám đốc... Nói chung, anh đề phòng từng chuyện lớn chuyện nhỏ và luôn quy chụp tôi sẽ trở nên tệ bạc, xấu xa khi biết anh làm giám đốc, anh kiếm được nhiều tiền.

Chỉ có tôi là suốt ngày cân đối chuyện tiền nong, bao lần tự cắt bớt nhu cầu của mình để lo cho nhà cửa, và cả niềm tin mà tôi vẫn đặt vào người đàn ông nằm cạnh mình mỗi tối. Thế mà anh chẳng hiểu gì về người bạn đời của anh cả, những lời bao biện của anh khiến tôi càng buồn, càng thất vọng hơn cả việc anh giấu tôi.

Có phải tôi lấy nhầm chồng rồi không mà sao từ lúc biết chuyện đến giờ, lòng tôi cứ trống rỗng và muốn ly hôn?