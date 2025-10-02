Cầm sổ tiết kiệm của cô vợ nội trợ, tôi mới biết bấy lâu mình mới là kẻ "ăn bám"

Tôi vẫn thường tự hào rằng mình là trụ cột gia đình, một tay lo liệu kinh tế, vợ chỉ cần chu toàn chuyện nhà và chăm sóc con cái. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ một khoản để chi tiêu, còn bản thân thì nghĩ: "Mình kiếm được từng này, chắc chắn vợ con sống cũng dư dả".

Suốt bao năm, tôi gần như không để ý xem vợ chi tiêu ra sao. Nhìn nhà cửa gọn gàng, con cái đủ đầy, cơm canh tươm tất, tôi càng thêm đinh ninh rằng nhờ có mình gánh vác nên vợ mới nhàn nhã được như vậy.

Cho đến tuần trước, tôi cần tiền gấp để đầu tư một mối làm ăn. Nghĩ vợ chẳng có gì, tôi mới hùng hồn bảo: "Em rút sổ tiết kiệm ra cho anh mượn nhé, có bao nhiêu đưa hết, anh xoay xong sẽ trả".

Vợ im lặng một lúc rồi đi lấy. Tôi cầm cuốn sổ, mở ra mà choáng váng. Con số trong đó vượt xa cả những gì tôi tích cóp được bấy lâu nay. Không chỉ một, vợ còn có tới hai sổ, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Tôi chết lặng. Bao năm nay, tôi cứ tưởng mình là "người nuôi cả gia đình", hóa ra lại là kẻ sống trong ảo tưởng.

Vợ tôi nhìn thái độ của tôi thì chỉ cười, giọng nhỏ nhẹ: "Em đâu có muốn giấu, nhưng anh lúc nào cũng tự tin mình lo hết, nên em chẳng nói. Đây là tiền em tằn tiện, bớt chỗ nọ chỗ kia, cộng thêm chút tiền làm thêm đủ chỗ. Em muốn phòng khi có biến cố, gia đình mình cũng không phải lo".

Nghe đến đây, tôi vừa xấu hổ vừa cay mắt. Những buổi tôi đi nhậu với bạn bè, coi vài triệu như chuyện nhỏ, thì vợ cặm cụi ngồi gõ máy tính lúc con đã ngủ. Những khi tôi kêu mệt nằm dài trên sofa, thì vợ vẫn tranh thủ làm thêm. Tôi tưởng vợ "nhàn", hóa ra chính là tôi không chịu nhìn.

Cầm sổ tiết kiệm của vợ, tôi mới hiểu: Đàn ông đôi khi dễ sống trong ảo tưởng về vai trò của mình. Tôi đã nghĩ mình là bầu trời, mà quên rằng, chính vợ mới là bờ vai lặng lẽ gánh hết những việc tôi không bao giờ để tâm.

Tiền bạc không chỉ là chuyện thu nhập cao thấp, mà là cách quản lý, tiết kiệm và suy nghĩ cho tương lai. Vợ tôi – người phụ nữ tôi từng cho rằng chỉ biết nội trợ lại là người tính xa, lo dài hơn cả tôi.

Từ hôm đó, tôi bỏ hẳn mấy cuộc nhậu vô bổ, học cách chia sẻ việc nhà và cả việc tài chính. Vì tôi biết, trong ngôi nhà này, vợ không phải "người đứng sau", mà chính là người âm thầm giữ cho gia đình luôn vững vàng.