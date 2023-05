Đón mưa lớn kéo dài, miền Bắc mát mẻ đến bao giờ?

Nhiều vùng trên cả nước sắp đón mưa rất lớn

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt mưa kéo dài. Ngày 26/5 ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa trên 60mm như: Hiền Lương (Hòa Bình) 137mm, Kà Tum (Tây Ninh) 94.6mm, Chư Sê (Gia Lai) 83.2mm, Eak Nốp (Đắk Lắk) 76.8mm, Đăk Xú 2 (Kon Tum) 69mm,...

Mưa rào và dông khiến nền nhiệt miền Bắc và miền Trung giảm mạnh, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên đây là thời điểm người dân thu hoạch vụ Đông - Xuân chính vì vậy, mưa rào rải rác có dông ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Vậy đợt mưa tại miền Bắc và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, ngày 27/5, khu vực Bắc Bộ, vùng phía tây của Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông.

Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ ngày 27/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h; vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

Từ ngày 28/5, mưa giảm dần.

Khu vực Thủ đô Hà Nội: Trong những ngày cuối tuần, khu vực này tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng nhẹ và rải rác có mưa. Một số thời điểm xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, nền nhiệt cho cảm nhận tương đối dịu mát.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên từ ngày 26-29/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gia tăng mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 60-120mm/đợt, có nơi trên 160mm/đợt.

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 01h/27/5-01h/28/5 30-60mm, có nơi trên 80mm Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 01h/28/5-01h/29/5 30-60mm, có nơi trên 80mm

Bao giờ nắng nóng quay trở lại

Các tỉnh miền Bắc và Trung bộ đang bước vào những tháng chính của mùa Hè với thời gian nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tục. Chính vì vậy, đợt mưa đang diễn ra tại 2 khu vực này khiến nền nhiệt giảm, thời tiết cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn đối với người dân. Tuy nhiên theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ khoảng 29/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại Bắc và Trung Bộ. Cụ thể:

Từ ngày 29-31/5, ở Bắc Bộ có khả năng diễn ra nắng nóng cục bộ, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng nắng nóng diện rộng trong các ngày 30-31/5. Từ đêm 1-5/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc và Trung Bộ.

Từ 30/5-2/6, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diện rộng. Từ 3-5/6, chiều và tối tại khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang tháng 6/2023, nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN; số ngày nắng nóng gia tăng hơn tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Trước đó, trong thời kỳ từ 21/4-20/5 đã xảy ra 05 đợt nắng nóng diện rộng trên phạm vi cả nước. Trong đó, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng từ 04-07/5, nhiều nơi đã xuất hiện các giá trị vượt giá trị lịch sử (GTLS) quan trắc cùng thời kỳ.

Nắng nóng kéo dài, ít mưa cũng đã khiến tổng lượng mưa hầu hết các khu vực phổ biến thiếu hụt 30-60% trong cùng thời kỳ.