Miền Bắc, miền Trung mưa đến bao giờ?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 23/5, các tỉnh miền Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông diện rộng khiến thời tiết miền Bắc những ngày qua trở nên mát mẻ, dễ chịu, nền nhiệt cao nhất từ 29-32 độ C, thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 23 độ C.

Trong ngày 24/5, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/5 đến 03h ngày 25/5 có nơi trên 90mm như: Hợp Thịnh (Hòa Bình) 92.4mm, Trung Thành (Hà Giang) 100.4mm, Hà Trung (Than Hóa) 120.2mm, An Nhơn (Bình Định) 123mm, Xuân Sơn Nam (Phú Yên) 93mm, Bông Krang (Đắk Lắk) 121.4mm,...

Mưa lớn khiến nền nhiệt miền Bắc giảm, thời tiết mát mẻ hơn.

Dự báo: Chiều tối và đêm 25/5, khu vực Bắc Bộ, khu vực phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Đến sáng sớm 26/5, miền Bắc mưa giảm dần chỉ còn rải rác cục bộ một vài nơi.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế: Chiều tối và tối ngày 25/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong đêm 26 và ngày 27/5 khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, sau đó giảm dần.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ ngày 26 đến ngày 29/5, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 26 đến ngày 29/5, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ 30/5 đến 3/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cả nước đang trong thời điểm thu hoạch vụ đông xuân, mưa lớn kéo dài có khả năng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

Trong khi nhiều vùng của miền Bắc và miền Trung đón mưa giải nhiệt, một số khu vực như phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực từ Quảng Bình - Phú Yên tuy nền nhiệt giảm nhưng vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ như: Mường Lay (Điện Biên) 38.5 độ, Mường La (Sơn La) 41.0 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.1 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 38.7 độ,...

Ngày 25/5, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Từ ngày 26/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) Thời gian nóng (giờ) Ngày 25/5/2023 Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định 35-36, có nơi trên 37 50-65 11-17

Thời tiết TPHCM tiếp tục "sáng nắng, chiều mưa"

TPHCM và Nam Bộ đang bước vào mùa mưa, chính vì vậy nắng nóng giảm dần, mưa xuất hiện nhiều hơn đặc biệt vào chiều tối. Đây là kiểu thời tiết điển hình cho mùa mưa tại Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đưa ra dự báo: Thời tiết TPHCM trong 10 ngày tới hình thái thời tiết nắng và mưa đan xen sẽ tiếp tục diễn ra. Ban ngày có nắng vào buổi sáng và trưa, cần đề phòng mưa dông vào thời điểm chiều và tối.

Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM trong 10 ngày tới phổ biến từ 30-33 độ C, xác suất mưa trung bình từ 70-80%.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập cho một số tuyến đường về thời điểm chiều tối.