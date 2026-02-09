Đòi nợ bố mẹ vợ, tôi bị vợ cho nhịn đói cả tuần trời

Chuyện bắt đầu từ hồi tháng 4 năm ngoái, khi bố mẹ vợ gọi điện bảo căn nhà cũ dột nát quá, mưa xuống là nước chảy khắp phòng, nếu không sửa thì không yên tâm ở tuổi già. Tôi và vợ bàn nhau một tối, rồi quyết định cho mượn 300 triệu. Lúc chuyển tiền, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là người nhà với nhau, có trước có sau, sau này khi ông bà xoay được thì trả.

Nhà sửa xong khá nhanh. Mỗi lần về quê, tôi thấy nhà cửa khang trang hơn, bố mẹ vợ vui vẻ, hàng xóm khen ngợi. Vợ tôi lúc đó cũng nhẹ nhõm ra mặt. Còn tôi, trong lòng vẫn nghĩ khoản tiền ấy sớm muộn gì cũng quay về nên chẳng nhắc tới.

Nhưng rồi thời gian trôi qua. Gần 1 năm, không một lần bố mẹ vợ chủ động nhắc chuyện tiền bạc. Trong khi bên này, vợ chồng tôi bắt đầu áp lực hơn, con cái lớn dần, chi tiêu nhiều, tôi lại có ý định đổi xe để tiện đi làm. Mỗi lần nhìn lại sổ tiết kiệm hụt đi một khoản lớn, tôi lại thấy nóng ruột.

Ảnh minh họa

Tôi không tiện mở miệng nói thẳng với bố mẹ vợ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bảo vợ hay là nhẹ nhàng hỏi xem bố mẹ dự định khi nào trả, không cần trả một lần cũng được, chia ra cũng ổn. Vợ tôi nghe xong thì sầm mặt, bảo tôi tính toán, bảo tiền cho bố mẹ mượn mà cũng đòi, làm như người ngoài. Tôi giải thích mãi rằng đó là tiền chung của gia đình, không phải tôi keo kiệt, chỉ là mình cũng đang cần. Nhưng càng nói, vợ càng im lặng.

Có hôm, tôi nhắc lại chuyện ấy trong bữa cơm. Vợ đặt bát xuống, đứng dậy vào phòng, từ đó bỏ luôn cơm nước cả tuần. Nhà cửa lạnh tanh, tôi đi làm về chỉ thấy bếp núc lạnh ngắt, vợ quyết tâm cho tôi nhịn đói, tự nấu hoặc đi ăn ngoài, cô ấy không đoái hoài gì tới tôi luôn. Tôi biết vợ giận nhưng trong lòng cũng ấm ức. Không lẽ cứ im lặng mãi, coi như 300 triệu ấy không bao giờ quay về?

Giờ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều thấy khó xử. Nói thì sợ vợ buồn, không nói thì bản thân lại nặng lòng, còn gia đình nhỏ của mình thì ngày càng chật vật, tôi nên làm thế nào?