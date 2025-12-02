Bố vợ không nhận rượu mừng, con rể đạp đổ đám cưới: Sự thật là gì?

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn nhỏ, trong đó có đám cưới. Hỷ sự thường được chọn tổ chức vào thời điểm này, bởi thế, dạo gần đây cứ lướt mạng xã hội là không ít nội dung về lễ vu quy, rước dâu,...

Lúc này trên mạng xã hội đang viral clip kéo dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh... không vui trong một đám cưới vì xích mích giữa ba vợ và chú rể.

Clip: Chú rể nổi nóng phá đám cưới khi bị bố vợ từ chối uống rượu mừng.

Theo đó, khi cặp đôi và hai bên gia đình đang cử hành hôn lễ trên sân khấu, đến phần chú rể trao ly rượu mời cho bố vợ nhưng bị từ chối. Thái độ không hài lòng thể hiện rõ.

Không kiềm chế được cảm xúc, chú rể bất ngờ nổi nóng, dùng tay phất đổ cả tháp rượu trên bàn. Hành động khiến gia đình hai bên cùng quan khách hoang mang, cô dâu lúng túng, liên tục can ngăn chồng và khuyên nhủ bố.

Trong lúc mất bình tĩnh, chú rể quay sang cô dâu nói lớn: “Ba em có tôn trọng anh không? Trong khi đây là ngày vui của anh. Anh cầm ly anh mời mà đem đổ”. Phía bố cô dâu đáp trả ngay: “Tao không thích mày”, đồng thời cho biết bản thân không hài lòng về xuất thân của con rể, nhưng do con gái đã mang thai, vì cháu nên mới buộc phải tổ chức đám cưới.

Bố vợ hất phăng ly rượu mời, chú rể bực tực có hành động gây tranh cãi.

Hai bên cãi cọ dữ dội.

Con rể - bố vợ rồi đôi bên gia đình cãi nhau qua lại không ngớt, không khí căng thẳng đến mức đòi hủy hôn ngay trên sân khấu.

Clip được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người tò mò cái kết và bùng nổ tranh cãi, sốc trước thái độ của chú rể. Nhiều người trách ông bố hành xử không khéo khiến đám cưới mất vui. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng chú rể nên kiểm soát cảm xúc, tránh mất bình tĩnh, làm hỏng ngày vui. Cả hai bên đều chưa đúng về cách hành xử trong thời điểm này.

"Hai bên đều giận quá mất khôn đây mà", "Thì không đồng ý thì nói từ đầu chứ ai đời thuở đâu mà đang cử hành hôn lễ lại tỏ thái độ không đồng ý - còn hát phăng ly rượu xuống đất như vậy", "Ba vợ đã nóng mà chú rể trong trường hợp này cũng không đúng. Làm thế chỉ thiệt mình, thiệt vợ mình", "Ba vợ sai đó, mà trong hoàn cnahr này nếu là tôi thì tôi cũng tức nhưng tôi sẽ không làm giống chú rể. Tôi sẽ im lặng cho qua ngày cưới, mình nhẫn nhịn vì vợ mình đi. Mình tôn trọng vợ, gia đình vợ thì sau họ cũng tôn trọng lại",... là những bình luận của cư dân mạng.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng sau đó mới phát hiện đoạn clip thực chất là một tiểu phẩm hài được đăng tải trên kênh Nhây TV - chuyên làm các tình huống đời sống xã hội. Clip lên sóng vào tháng 10, hiện đã thu về hơn 15 triệu lượt xem trên Facebook. Trong tiểu phẩm, kết cục là bố cô dâu tức giận bỏ về nhưng đám cưới vẫn diễn ra bình thường.

Dù vậy, ngoài đời thực từng xảy ra trường hợp tương tự. Một chú rể ở Vĩnh Phúc cũng mất bình tĩnh khi bị bố đẻ từ chối nhận rượu mời, dẫn đến hành động đập cốc và đá đổ tháp rượu. Song, theo chia sẻ từ hàng xóm ngoài việc chú rể đập phá đồ đạc trong ngày cưới thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cặp đôi đã trở thành vợ chồng và về sống ở nhà trai chứ không có chuyện hủy đám cưới.

Ảnh cắt từ clip vụ việc ở Vĩnh Phúc năm 2020.

Đám cưới vốn là dịp trọng đại, nơi mọi hành vi đều dễ bị ghi lại và lan truyền rộng rãi. Một phản ứng thiếu kiềm chế có thể làm mất không khí vui vẻ, khiến đôi bên gia đình rơi vào tình thế khó xử, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ sau này. Vì vậy, trong những khoảnh khắc nhạy cảm, việc giữ bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau vẫn được xem là lựa chọn an toàn hơn cả, giúp ngày vui trọn vẹn và tránh trở thành kỷ niệm không mong muốn.

