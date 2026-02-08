Tiểu tam lén nhét dây chuyền vàng vào áo chồng, cô vợ cười nhẹ rồi bắt đầu một “kế hoạch” có 1-0-2

Khi phát hiện một chiếc dây chuyền vàng nằm trong túi áo vest của chồng, tôi chỉ run tay đúng một giây.

Tiểu tam có lẽ nghĩ rằng, việc nhét món trang sức này vào áo chồng tôi sẽ khiến tôi nổi điên, khóc lóc rồi gây ầm ĩ. Nhưng cô ta không ngờ, trong đầu tôi lúc ấy chỉ bật ra một suy nghĩ: "Cơ hội kiếm tiền đã đến".

Tôi không tra hỏi, không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ cất chiếc dây chuyền vào hộp trang sức của mình.

Phát hiện ngoại tình

Tối hôm đó, khi chuẩn bị mang bộ vest của chồng đi giặt khô, tôi vô tình sờ thấy một chiếc hộp nhung đỏ trong túi áo. Bên trong là một dây chuyền vàng nữ, ước tính trị giá gần 50 triệu.

Những dấu hiệu bất thường trước đó lập tức hiện lên trong đầu: ba tháng gần đây, chồng tôi thường xuyên tăng ca, điện thoại luôn mang theo, thậm chí cả lúc tắm. Trước đó tôi từng phát hiện anh chuyển khoản nhiều lần cho một người lưu tên "Trần Công", mỗi lần 10 triệu.

Tất cả khiến tôi hiểu rõ sự việc. Tôi đoán món trang sức này do tiểu tam cố tình nhét vào áo, nhằm kích động tôi phát hiện rồi gây rối, thậm chí ly hôn để cô ta có cơ hội bước vào cuộc hôn nhân này.

Thay vì làm theo "kịch bản" đó, tôi quyết định im lặng và giữ lại món đồ.

Chiến lược "thu hoạch"

Sáng hôm sau, tôi cố tình đeo dây chuyền vàng ra ăn sáng. Chồng tôi nhìn thấy lập tức hoảng hốt. Khi tôi hỏi nguồn gốc món trang sức, anh lúng túng viện cớ rằng do tiền thưởng dự án.

Tôi không vạch trần, chỉ mỉm cười, thậm chí còn nói sẽ đeo đi gặp bạn bè. Từ phản ứng lo lắng của chồng, tôi hiểu rõ anh đang mang cảm giác tội lỗi.

Tôi tâm sự với bạn thân rằng nếu làm lớn chuyện, kết cục có thể là ly hôn hoặc sống trong nghi kỵ. Ngược lại, nếu giả vờ không biết, tiểu tam sẽ tiếp tục tặng quà để khiêu khích, còn chồng vì chột dạ sẽ không dám hỏi.

Tôi lập một danh sách mang tên "Thu hoạch", ghi lại từng món quà nhận được, bắt đầu bằng dây chuyền trị giá đó.

Theo dõi và xác định danh tính tiểu tam

Sau đó, tôi âm thầm theo dõi chồng và phát hiện anh hẹn hò với một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi. Qua mạng xã hội, tôi biết cô ta tên Mandy, làm việc tại quầy trang sức – nơi bán chiếc dây chuyền đó.

Qua kiểm tra tài khoản thanh toán, tôi phát hiện trong ba tháng, chồng đã chi ít nhất 100 triệu cho mối quan hệ này, trong khi con số anh đưa về chỉ khoảng 20 triệu mỗi tháng.

Nhân cơ hội, tôi chủ động đề nghị chồng đưa tiền với lý do chi tiêu cá nhân. Vì cảm giác có lỗi, anh sẵn sàng chuyển khoản. Chỉ trong hai ngày, tôi nhận được gần 10 triệu.

Tôi tiếp tục đeo dây chuyền thường xuyên và đăng ảnh lên mạng xã hội, thậm chí ghi chú rằng đó là quà chồng tặng. Không lâu sau, anh mua thêm một chiếc vòng tay vàng trị giá khoảng 30 triệu để "bù đắp".

Cùng thời điểm, tiểu tam đăng trạng thái bóng gió chỉ trích người khác "khoe đồ của người khác". Tôi biết cô ta bắt đầu mất bình tĩnh.

Đối đầu gián tiếp

Tôi còn trực tiếp đến cửa hàng trang sức nơi tiểu tam làm việc, cố ý hỏi mua sản phẩm giống dây chuyền đang đeo và nói rằng đó là quà chồng tặng. Khi nghe tên chồng tôi, cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Ngay sau đó, chồng tôi gọi điện hỏi vì sao tôi đến cửa hàng. Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng mình thích món đồ nên mua thêm, khiến anh càng lúng túng.

Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi nhận được gần 70 triệu từ tiền mặt và trang sức. Tôi nhận ra rằng người chồng tưởng đang nuôi tiểu tam thực chất lại đang bị lợi dụng và giờ tôi cũng tham gia "cuộc chơi" theo cách riêng.

Thế mới thấm thế nào là bản lĩnh chỉ khi gặp sự cố mới phát huy hết năng lực.