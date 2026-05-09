Rạng sáng 9-5, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc dự án thành phần 1 đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai (đang thi công) khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

HIện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số TP Đồng Nai lưu thông trên tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang thi công.

Khi di chuyển đến khu vực cầu vượt tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), xe máy bất ngờ tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.

Cú tông mạnh khiến phương tiện mắc kẹt giữa các khối bê tông; nạn nhân văng qua khe hở của dải phân cách, rơi xuống phía dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực khe hở giữa 2 làn xe tại nút giao

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác nên cấm tất cả phương tiện chạy vào. Trước nguy cơ tai nạn, Ban sẽ rà soát để có biện pháp tăng cường an toàn, do công trình chưa được nghiệm thu. Dự kiến đoạn tuyến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 18-5.