Trưa cuối tháng 4, tranh thủ giờ nghỉ trưa, hai tổ công tác Công an phường Nếnh tiến hành kiểm tra đột xuất cư trú và xét nghiệm ma túy nhanh qua nước tiểu đối với hơn 250 công nhân đang làm việc tại công trình nhà ở xã hội ở tổ dân phố Nam Ngạn.

Điểm mới của đợt kiểm tra lần này là việc xét nghiệm ma túy được triển khai đồng loạt, không chỉ tập trung vào các đối tượng nghi vấn như trước đây mà mở rộng sàng lọc trên diện rộng ngay tại các khu dân cư. Đây là nhóm công nhân đầu tiên làm việc tại công trình xây dựng trên địa bàn phường được tổ chức xét nghiệm ma túy nhanh. Kết quả không ai bị dương tính.

Công an phường Nếnh kiểm tra cư trú, xét nghiệm nhanh ma túy nhóm công nhân tham gia xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc tổ dân phố Nam Ngạn - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Được biết, phường Nếnh là địa bàn đặc thù, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, với hơn 56.000 nhân khẩu thường trú nhưng có tới hơn 120.000 người tạm trú, cùng hàng nghìn lao động nước ngoài. Mật độ dân cư lớn, biến động nhanh khiến công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn tiềm ẩn nhiều áp lực.

Có thời điểm, nhất là sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, trộm cắp tài sản tại nhà trọ, doanh nghiệp gia tăng; có ngày xảy ra 3 - 4 vụ mất trộm xe máy, mỗi tháng trên địa bàn ghi nhận hàng chục vụ việc hình sự.

Trước tình hình đó, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các ổ nhóm tội phạm, Ban lãnh đạo Công an phường Nếnh đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa.

Trả lời trên báo Bắc Ninh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Công an phường Nếnh cho biết: “Địa bàn đông công nhân, biến động cư trú lớn, nếu không quản lý chặt từ đầu rất dễ phát sinh tội phạm. Vì thế, cùng với tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ như: Đấu tranh, xử lý; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, duy trì các tổ công tác tuần tra ban đêm trên các tuyến đường, khu vực... từ đầu tháng 4, đơn vị đã tham mưu UBND phường mở đợt cao điểm kiểm tra cư trú gắn với xét nghiệm ma túy nhanh tại 100% khu dân cư”.

Nhóm đối tượng tập trung kiểm tra là người thuê trọ, nhân viên phục vụ tại cơ sở lưu trú, quán karaoke, nhà hàng có đông nhân viên, công nhân tại các công trình xây dựng... Thành phần tham gia kiểm tra gồm: Công an phường, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ y tế.

Lực lượng công an test nhanh ma túy - Ảnh: VTV

Thống kê từ đầu tháng 4 đến nay cho thấy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra gần 150 cơ sở, bao gồm các khu nhà trọ, lán trại công nhân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Trong số hơn 700 người được xét nghiệm ma túy, cơ quan công an đã phát hiện 16 trường hợp dương tính với chất cấm, VTV đưa tin.

Gần đây nhất, ngày 29/4, kiểm tra quán “Mỳ cay” tại tổ dân phố My Điền 2, phát hiện 3 nhân viên dương tính với ma túy. Ngoài vụ việc này, trước đó, các tổ công tác còn phát hiện 4 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ, quán karaoke; 2 đối tượng có quyết định truy bắt, truy tìm, đồng thời thu giữ nhiều bình khí nghi là “khí cười”, 1 súng bắn đạn cao su, 6 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan.

Từ kết quả này, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ án với 11 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai xét nghiệm ma túy đột xuất tại Karaoke trên địa bàn tỉnh - Ảnh: VGP

Đối với các trường hợp còn lại phát hiện dương tính, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thông báo về địa phương nơi cư trú để đưa vào diện quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá cao cách làm của Công an phường Nếnh, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: “Nhiều vụ phạm pháp hình sự tại địa bàn công nghiệp thời gian qua liên quan đến người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đối tượng không được quản lý chặt chẽ về cư trú. Việc Công an phường Nếnh triển khai đợt cao điểm kiểm tra cư trú đột xuất trên diện rộng, gắn với xét nghiệm ma túy là hướng đi đúng, trúng vào “gốc” của nhiều loại tội phạm. Cách làm này giúp sàng lọc, quản lý đối tượng, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, là cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được chỉ đạo nhân rộng ở tất cả các đơn vị”.

Ông Phùng Minh Thái, Tổ trưởng Tổ an ninh My Điền 2 cho hay: “Sau vụ sử dụng ma túy được phát hiện qua kiểm tra, người dân trong khu phố càng đồng tình với cách làm của lực lượng công an. Bởi khi người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện sớm, quản lý kịp thời, nguy cơ phát sinh tội phạm được kéo giảm; việc kiểm tra cư trú đi kèm giúp “làm sạch” địa bàn, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng ẩn náu gây án”.