Không cần ra hàng, bạn vẫn có thể tự làm một đĩa há cảo tôm nóng hổi tại nhà với lớp vỏ mềm dai, nhân tôm thịt chắc ngọt, thêm chút kim chi giòn giòn đầy kích thích vị giác. Hấp lên thơm nức, chấm cùng nước tương là có ngay món ngon khiến cả nhà ăn mãi không ngán.

Vỏ bánh dai mềm, bên trong có nhân tôm thịt chắc và kim chi giòn giòn, kết hợp với nước thịt ngọt ngào khi cắn vào phải khiến bạn mê đắm.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm há cảo tôm:

1. Thành phần cơ bản:

- Tôm: 20 con

- Thịt lợn băm nhỏ: 200gr

- Kim chi tươi: ¼ bắp

- Hẹ: 50gr

- Bí ngòi: ½ quả (cỡ vừa)

- Muối: ½ muỗng canh

2. Thành phần làm vỏ há cảo:

- Bột mì: 1 cốc

- Nước: ¼ cốc

- Dầu ăn: 1 muỗng cà phê

- Muối: 1 lượng nhỏ

3. Tôm:

- Rượu gạo: 1 muỗng canh

- Muối: 1 lượng nhỏ

- Tiêu xay: 1 lượng nhỏ

4. Thành phần gia vị há cảo:

- Dầu hào: 1 muỗng canh ½ muỗng canh

- Tỏi băm nhỏ: ½ muỗng canh

- Dầu mè: ½ muỗng canh

- Tiêu xay: 1 lượng nhỏ

Cách làm há cảo tôm:

Bước 1: Cho nguyên liệu vỏ bánh gồm bột mì, nước, dầu ăn, muối vào bát rồi trộn đều. Sau đó bọc trong túi ni lông và để trong tủ lạnh 30 phút. (Thêm nước từng chút một để điều chỉnh độ đặc của bột).

Bước 2: Băm nhỏ thịt lợn và cắt nhỏ kim chi, hẹ. Tiếp đến, băm nhỏ bí ngòi và ướp với muối khoảng 5 phút. Dùng khăn bông hoặc khăn bếp bọc phần bí ngòi lại và loại bỏ nước.

Bước 3: Bỏ hết vỏ ở đầu và thân tôm, trừ vỏ ở đuôi. Sau đó bỏ ruột tôm, nêm gia vị cho tôm đã làm sạch. Băm nhuyễn 5 con tôm rồi khía dọc phần tôm còn lại bằng cách rạch ngang trên phần bụng.

Bước 4: Trước tiên, trộn thịt heo với dầu hào, tỏi băm nhỏ, dầu mè và tiêu xay. Sau đó tiếp tục cho kim chi tươi, hẹ, bí ngòi và tôm băm vào trộn đều.

Bước 5: Làm cho bột bánh dài ra rồi cắt theo kích thước thích hợp. Dùng cán cán mỏng để tạo thành vỏ bánh. (Rắc một ít bột mì rồi cán mỏng).

Bước 6: Sau khi cho tôm vào vỏ bánh há cảo, tiếp tục cho một thìa nhân lên trên rồi tạo hình.

Bước 7: Há cảo sau khi làm xong cho vào nồi hấp cách thủy, hấp từ 8-10 phút.

Bước 8: Cho món ăn ra đĩa là bạn đã hoàn thành xong. Nếu bạn thích, hãy thêm nước tương và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm há cảo tôm này nhé!