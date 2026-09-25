Tô bánh canh 'cứu đói' 8.000 đồng ở Nha Trang, hơn 6 năm chưa tăng giá

Giữa trung tâm Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), hai quán bánh canh được thực khách gọi bằng cái tên thân thương “quán cứu đói” vẫn duy trì mức giá 8.000 đồng/tô, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và người lao động.

Tại số 90 Nguyễn Hữu Huân (phường Nha Trang, Khánh Hòa), quán bánh canh “cứu đói” Cô Hai liên tục có khách ra vào. Quán được mở cửa từ 11h đến khoảng 17h. Từng nhóm học sinh, sinh viên ghé quán, gọi những tô bánh canh nóng hổi rồi nhanh chóng nhường chỗ cho người đến sau.

Quán bánh canh nhỏ Cô Hai luôn đông đúc người ra vào khi mở cửa.

Không gian quán chỉ gồm vài bộ bàn ghế đơn sơ nhưng luôn rộn ràng tiếng trò chuyện. Khách đến đây thuộc nhiều tầng lớp, song học sinh, sinh viên vẫn chiếm số đông.

Quán do gia đình anh Trần Văn Hiền (44 tuổi) duy trì. Sau nhiều lần chuyển địa điểm, từ năm 2019, quán về số 90 Nguyễn Hữu Huân và hoạt động ổn định đến nay.

Quán mở cửa từ 11h đến khoảng 17h30, nhưng nhiều hôm bánh canh đã hết sớm. Với không ít thực khách, nơi đây không chỉ là chỗ ăn một bữa trưa giá rẻ mà còn gắn với ký ức của những năm tháng học trò.

Một tô có giá 8.000 đồng đầy với 5 miếng chả cá nhà làm.

Theo anh Hiền, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Điểu, thường gọi là cô Hai, đã trực tiếp bán bánh canh suốt 32 năm. Đến năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, cha mẹ tuổi cao nên anh tiếp quản quán và duy trì đến nay.

Những ngày đầu mở bán, một tô bánh canh tại quán chỉ có giá 200-300 đồng. Theo thời gian, giá lần lượt tăng lên 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng và hiện là 8.000 đồng/tô.

Mức giá 8.000 đồng được gia đình anh Hiền giữ từ năm 2020 đến nay.

Dù bán với giá bình dân nhưng anh Hiền cho biết quán vẫn đủ trang trải cuộc sống gia đình. Vợ chồng anh hiện có 3 người con, lần lượt học lớp 12, lớp 8 và lớp 3.

Nếu muốn ăn no, thực khách có thể thêm 1 ổ bánh mì với giá 3.000 đồng.

Quán chỉ bán một món duy nhất là bánh canh với hai loại sợi bột gạo và bột lọc. Sợi bánh được đặt trực tiếp từ lò, còn chả cá do anh Hiền mua cá về tự chế biến.

Không đầu tư cầu kỳ về không gian, cũng không có thực đơn đa dạng, gia đình anh tập trung giữ cách chế biến và hương vị quen thuộc đã được duy trì qua nhiều năm.

Bánh canh được nấu trực tiếp, nóng hổi.

Tên gọi “bánh canh cứu đói” cũng do những thực khách ngày trước đặt cho quán. Khi còn là học sinh, sinh viên hay người lao động, nhiều người tìm đến đây đơn giản vì một tô bánh canh vừa ngon, vừa phù hợp với túi tiền.

“Điều vui nhất là nhiều khách ăn từ ngày còn nhỏ, giờ đã lập gia đình nhưng mỗi lần về Nha Trang vẫn ghé quán” , anh Hiền chia sẻ.

Cách đó không xa, tại ngã tư Ngô Đức Kế - Nguyễn Hữu Huân, quán bánh canh “cứu đói” Cô Sơn cũng duy trì mức giá 8.000 đồng/tô.

Theo cô Sơn, từ những ngày đầu mở bán, giá mỗi tô bánh canh tại đây chỉ khoảng 200 đồng. Quán bán số lượng ít nên tiền lời không nhiều, nhưng gia đình vẫn duy trì việc bán hàng qua hàng chục năm.

Cô Sơn gây ấn tượng vởi sự vui vẻ, thân thiện (ảnh: Đi cùng Phúc)

Sau hơn 30 năm, quán vẫn có lượng khách ổn định dù diện tích khá nhỏ. Chủ quán là cô Sơn gây ấn tượng với thực khách bởi sự vui vẻ, thân thiện và cách trò chuyện duyên dáng.

Khách quen thường đùa rằng bà chủ “mãi không chịu tăng giá”. Từ mức 5.000 đồng/tô, phải khoảng 10 năm sau quán mới tăng lên 7.000 đồng và gần đây mới điều chỉnh lên 8.000 đồng/tô.

Nồi bánh canh nóng nổi được nấu từ xương cá (ảnh: Đi cùng Phúc)

Bánh canh tại đây cũng có hai loại sợi bột lọc và bột gạo. Nước dùng được nấu từ xương cá, có vị ngọt thanh. Tô bánh canh được ăn kèm chả cá cùng các loại gia vị như nước mắm, chanh, ớt.

Ngoài bánh canh, thực khách có thể gọi thêm bánh mì hoặc chả nồi. Với mức giá 8.000 đồng, không ít khách quen gọi 2-3 tô, thậm chí nhiều hơn.

Quán mở cửa từ 11h nhưng đến khoảng 16h, nồi bánh canh nhiều hôm đã cạn.

Bánh canh tại đây cũng có hai loại sợi bột lọc và bột gạo (ảnh: Đi cùng Phúc)

Không biển hiệu lớn, không không gian sang trọng, cũng không có những món ăn cầu kỳ, hai quán bánh canh “cứu đói” vẫn tồn tại giữa lòng Nha Trang bằng một công thức giản dị: món ăn quen thuộc, giá vừa túi tiền và hương vị được duy trì qua nhiều năm.

Với nhiều thế hệ người dân Nha Trang, đặc biệt là học sinh, sinh viên, một tô bánh canh 8.000 đồng không chỉ giúp “lót dạ” mà còn gợi lại ký ức về những năm tháng đến trường, những buổi trưa ghé quán cùng bạn bè và một góc Nha Trang bình dị đã tồn tại suốt hơn 30 năm.