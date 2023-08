Đời cay đắng, tủi nhục của 'nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ'

Go Hyun Jung bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô trở nên nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình có tên Sandglass, thịnh hành ở Hàn Quốc thời điểm đó.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Hyun Jung bất ngờ ngừng đóng phim, bước làm dâu nhà tài phiệt năm 1995. Ngỡ ngàng hơn, vị hôn thê của cô là Jung Young Jin, Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul.

Go Hyun Jung.

Tủi nhục của “nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ”, hơn 20 năm không được gặp con

Theo giới truyền thông, Go Hyun Jung tình cờ gặp Jung Young Jin ở New York, Mỹ. Young Jin bị vẻ đẹp của nữ diễn viên thu hút, họ ngay lập tức trao đổi thông tin liên lạc. Sau cuộc gặp định mệnh, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định bước đến hôn nhân sau thời gian ngắn yêu nhau.

Go Hyun Jung xuất hiện trong đám cưới lộng lẫy với chiếc nhẫn kim cương lớn trị giá hàng chục triệu won khiến mọi người ghen tị, nhưng cuộc hôn nhân của họ dần rơi vào hố đen bởi sự chênh lệch gia thế, địa vị xã hội.

Đám cưới gây chấn động của Go Hyun Jung với Jung Young Jin - cháu trai Chủ tịch Samsung.

Những tưởng, Go Hyun Jung sẽ có cuộc sống hạnh phúc và rút lui khỏi giới giải trí khi bước chân vào một trong những gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc, cô bất ngờ đệ đơn ly hôn sau 8 năm chung sống khi đã có hai con chung, 1 trai, 1 gái.

Mỗi lần họp mặt gia đình, nếu có mặt Go Hyun Jung, mọi người sẽ cố tình nói chuyện bằng tiếng Anh. Nữ diễn viên đi học thêm tiếng để hòa nhập với gia đình chồng. Nhưng khi thuần thạo, gia đình này cố tình giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp. Họ luôn có cách cô lập và tạo bức tường ngăn cách với Hyun Jung. Có thông tin Hyun Jung không được bày tỏ quan điểm, thường xuyên bị đối xử như người hầu ngay cả sau khi sinh hai con.

Bản thân chồng cũ của Go Hyun Jung không bảo vệ vợ khi cô bị chính gia đình chồng ngược đãi. Kịch bản xảy ra với Hyun Jung không khác nào bộ phim truyền hình Hàn Quốc, cô đã được bồi thường trị giá 1,5 tỷ won sau khi ly hôn. Cái giá của sự tự do là nữ diễn viên chấp nhận mất quyền nuôi con và bị ngăn cấm gặp lại máu mủ của mình.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, Go Hyun Jung quay trở lại giới giải trí. Mặc dù lấy lại được danh tiếng sau nhiều năm vắng bóng, diễn viên vẫn bị tẩy chay trước những lời mời quảng cáo liên quan đến tập đoàn Samsung.

Hai con của nữ diễn viên đều có cuộc sống tốt đẹp, du học tại trường đại học danh tiếng ở Mỹ và thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Người phụ nữ 51 tuổi từng chia sẻ cô chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình nhằm mục đích để các con có thể nhìn thấy mẹ trên tivi.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009, ngôi sao Nữ hoàng Seondeok giãi bày trái tim và cơ thể cô kiệt quệ trong khoảng thời gian làm dâu tài phiệt. Hôn nhân khiến cô mất đi niềm kiêu hãnh và sự tự tin vốn có.

Hai con của Go Hyun Jung, cậu con trai sinh năm 1998, con gái sinh năm 2000, đều du học ở Mỹ.

Trải qua những đắng cay, tủi nhục, mỹ nhân 7X có hành trình “hồi sinh” sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cô tìm lại “quyền trượng” danh giá khi có tác phẩm truyền hình đạt tỷ suất người xem lên đến 43,6%, giành nhiều giải thưởng danh giá. Thừa thắng xông lên, cô không chỉ khuấy đảo màn ảnh mà tiến tới sản xuất phim, kinh doanh bất động sản, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của “nàng dâu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ”.

Ở tuổi 52, Á hậu Hàn Quốc lựa chọn cuộc sống độc thân trên đỉnh vinh quang. Cô từng tự an ủi bản thân: “Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán lắm sao?”.

Nhan sắc không tuổi của Go Hyun Jung ở tuổi 52.

Cảm thấy may mắn với vai diễn trong 'Mask Girl'

Go Hyun Jung chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi nhận được vai chính trong loạt phim kinh dị tội phạm Mask Girl . Tác phẩm giúp cô bước ra ngoài những nhân vật quen thuộc và phá vỡ hình ảnh tinh tế, sang trọng vốn có.

“Tôi thích những tác phẩm thuộc thể loại đen tối… Nhưng tôi thường không có nhiều cơ hội thể hiện con người thật của mình trong đời sống riêng tư và cũng chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách công khai. Nên tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện thể loại như vậy", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Times .

"Với Mask Girl, một lần nữa tôi nhận ra rằng ngoại hình không quan trọng lắm. Tôi thật may mắn khi được tham gia bộ phim này". Mask Girl là phim truyền hình gốc Hàn Quốc mới nhất của Netflix, ra mắt vào 18/8, xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của nhân viên văn phòng tên Kim Mo Mi – do các diễn viên Lee Han Byeol, Nana và Go thủ vai.

Mo Mi ngày càng cảm thấy bất an về ngoại hình của mình. Cô không thực hiện được ước mơ trở thành người nổi tiếng vì ngoại hình luôn bị chê cười, chế nhạo. Trong khi làm công việc bàn giấy bình thường, ý tưởng về cuộc sống hai mặt lóe lên, Mo Mi đeo mặt nạ như một nhân cách sống trên mạng mỗi đêm. Cuộc đời cô bước sang một bước ngoặt kinh hoàng khi chuỗi sự kiện tồi tệ ập đến.

Loạt phim gồm 7 phần, dựa trên webcomic cùng tên, được viết kịch bản và đạo diễn bởi nhà làm phim Kim Yong Hoon, người trước đây đã chỉ đạo bộ phim kinh dị tội phạm năm 2020 Beasts Clawing at Straws.

Nữ diễn viên đóng vai trung niên của Kim Mo Mi trong loạt phim tâm lý, kinh dị Mask Girl của Netflix. Ảnh: Netflix

Go Hyun Jung đóng vai nhân vật này ở giai đoạn sau, khi Mo Mi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cuối cùng phải ngồi tù vì tội giết người gây chấn động. Nhân vật của cô cắt tóc ngắn, gương mặt tiều tụy. Bị cầm tù hơn một thập kỷ, sự bình yên của nhân vật bị phá vỡ khi nhận được lá thư khiến cô phải trốn thoát để cứu con gái thoát khỏi nguy hiểm.

Nữ diễn viên chia sẻ việc đảm nhận vai diễn này do ba diễn viên khác nhau thủ vai đã tạo cho cô niềm vui khi làm việc theo nhóm. “Tôi luôn khao khát được đảm nhận dự án này. Sau hàng loạt biến cố, tôi cứ nghĩ ‘Liệu mình có gặp được tác phẩm nào đó mà mình có thể chỉ tập trung vào diễn xuất không?’ Và đó là lúc tôi được mời tham gia Mask Girl, điều đó thực sự tuyệt vời đối với tôi", cô nói.

"Tôi thích cách bộ truyện được kết cấu để làm việc cùng với nhiều người. Thay vì tự mình dẫn dắt câu chuyện, tôi phải chung tay với nhiều người để giải thích và lắng nghe lẫn nhau. Tôi có nhiều niềm vui khi làm việc”.

Bộ phim đưa ra thông điệp mơ hồ về những khiếm khuyết và sai lầm của con người thông qua sự thiếu tự tin về ngoại hình của nhân vật Mo Mi.

Nữ diễn viên cho hay cô cảm thấy bộ phim đang cố gắng khắc họa những yếu điểm của mỗi con người. "Tôi không nghĩ Mask Girl chỉ nói về tình mẫu tử mà còn nói về sự thiếu vắng tình yêu. Bộ phim đang cố gắng mô tả những mối quan tâm mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, những vấn đề sâu xa về sự dối trá của những người tự ti về khuyết điểm của họ, những ràng buộc cá nhân chưa được giải quyết cũng như lòng tự trọng và nhận thức của chính họ”, cô nói.

Khi được hỏi ngoại hình có ý nghĩa như thế nào đối với cô, diễn viên bày tỏ đã nỗ lực rất nhiều để chứng minh bản thân.

"Theo cách nào đó, tôi bước chân vào giải trí nhờ ngoại hình. Tôi nghĩ mình trông đẹp. Ngay cả khi rời ngành và quay lại, tôi vẫn nghĩ đó là do ngoại hình của mình được nhiều người khen ngợi. Nhưng khi gặp gỡ, va chạm, tôi nhận ra ngoại hình là thứ mà ai cũng có và đối với tôi nó cũng không có gì khác biệt. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn", cô nói.

“Thành thật mà nói, ngoại hình đã giúp ích rất nhiều cho diễn viên. Nhưng tôi cũng đã cố gắng để không trở thành cái vỏ trống rỗng. Mask Girl khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của những nỗ lực mà tôi thực sự đã bỏ ra".

Theo The Korea Times, Naver