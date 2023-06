Minh tinh Go Hyun Jung lên tiếng về tin chi 1,7 tỷ đồng chăm sóc da

Ngày 7/6, chương trình Happy Morning của kênh truyền hình Channel A gây chú ý lớn khi đưa tin về câu trả lời hiếm hoi của nữ minh tinh Go Hyun Jung trước tin đồn chi tận 100 triệu won (tương đương 1,7 tỷ đồng) cho quá trình chăm sóc da. Được biết sau khi bước chân ra khỏi gia tộc Samsung và trở lại làng giải trí, Go Hyun Jung luôn khiến công chúng ngỡ ngàng với nhan sắc tươi trẻ so với tuổi thật.

Năm 1994, Go Hyun Jung được bình chọn là ngôi sao có làn da trắng nhất xứ Hàn. Vào năm 2006, cô còn được trao tặng danh hiệu nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc ở tuổi 35. Đây là điều chưa nữ diễn viên nào làm được cho đến tận ngày nay. Từ đây, công chúng cũng tò mò về bí quyết dưỡng da của minh tinh họ Go và tin đồn cô chi tiền tỷ để có được làn da trẻ đẹp bắt đầu rộ lên khắp xứ Hàn. Cuối cùng, sau nhiều năm chịu tai tiếng, phía Go Hyun Jung đã lên tiếng lý giải mọi nghi vấn, đồng thời hé lộ bí quyết làm đẹp.

Nhan sắc của Go Hyun Jung ở tuổi 52 khiến công chúng ngưỡng mộ

Go Hyun Jung cho biết, cô vướng phải không ít tin đồn trong nhiều năm hoạt động ở làng giải trí chỉ vì có làn da đẹp. Trước câu hỏi của phóng viên Choi Jeong Ah về tin đồn chi 100 triệu won/năm chỉ cho quá trình dưỡng da, phía Go Hyun Jung khẳng định: "100 triệu won là con số được thổi phồng quá đà. Tất nhiên cô ấy thường xuyên đến phòng khám da liễu và mát xa da mặt nhưng tổng chi phí không phải là 100 triệu won".

Chưa hết, tin đồn Go Hyun Jung thường xuyên bôi cả ống kem dưỡng da trong suốt thời gian trên máy bay cũng khiến công chúng chú ý. Lý giải cho tin đồn trên, phía nữ minh tinh cho biết: "Trên máy bay, da trở nên rất khô nên tôi thường bôi dưỡng da. Nhưng tôi không hề bôi cả ống kem dưỡng, việc gì làm quá cũng không tốt đâu".

Mỗi lần xuất hiện ở sân bay hay sự kiện, nữ diễn viên họ Go đều trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng nhờ làn da tươi trẻ so với tuổi

Nhân đây, Go Hyun Jung hé lộ luôn bí quyết chăm sóc da mà không hề tốn kém. Nữ diễn viên cho biết, cô thường hạn chế dùng máy sưởi vào mùa đông và có bí quyết gọi là "rửa mặt lông tơ" - phương pháp loại bỏ hết phần chất bẩn trong lông tơ trên mặt nhờ kiểu rửa mặt theo hướng ngược lại với hướng lông tơ rũ xuống. Chưa hết, Go Hyun Jung cũng dành tận 15 phút chỉ để rửa mặt mỗi lần.

Tiết lộ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Go Hyun Jung khẳng định không thích tập thể dục, thường muốn ở yên một chỗ và chỉ tập nếu vai diễn cần. Tuy nhiên cô lại rất tích cực đi bộ, thường dành 2 tiếng để đi bộ dọc sông Hàn với quản lý. Đây cũng là phương pháp giữ gìn sức khoẻ thay thế cho việc tập gym hay ăn kiêng của nữ diễn viên. Mỗi sáng, Go Hyun Jung rất chú trọng vào thói quen chăm sóc bản thân: uống nước, 30 phút tập luyện với dây đai, ăn 1/4 quả táo và 2 trái dâu tây.