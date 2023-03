Cuộc sống “làm dâu hào môn” của 2 mỹ nhân hàng đầu Kbiz: Jun Ji Hyun sống như bà hoàng, Go Hyun Jung lấy lại hào quang sau khi thoát khỏi hôn nhân địa ngục

Jun Ji Hyun và Go Hyun Jung đều được mệnh danh là "những đóa hồng rực rỡ" của showbiz xứ Hàn. Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, cả hai còn có tài năng diễn xuất khiến bao trái tim khán giả phải mê mẩn.

Không chỉ vậy, Jun Ji Hyun và Go Hyun Jung còn có cuộc sống hôn nhân khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực.

Jun Ji Hyun có cuộc hôn nhân như cổ tích bên ông xã đẹp như tài tử

Vào năm 2011, Jun Ji Hyun đã khiến cả làng giải trí xứ Kim Chi chấn động khi quyết định lên xe hoa với cậu ấm của gia đình tài phiệt nổi đình đám.

Được biết, ông xã của mỹ nhân "Huyền thoại biển xanh" là Choi Joon Hyuk - một thiếu gia nhà hào môn chính hiệu. Bố mẹ anh đều là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và công nghiệp thép. Bà ngoại anh là nhà thiết Hanbok nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Hee, trong khi ông ngoại là chủ tịch Choi Gon – cổ đông lớn nhất của Alpha Asset.

Chồng Jun Ji Hyun là bạn thanh mai trúc mã của cô

Chưa dừng lại ở đó, bản thân thiếu gia nhà họ Choi cũng là một người vô cùng xuất sắc khi có công việc đáng mơ ước tại Bank of America. Hơn thế, nửa kia của mỹ nhân họ Jun còn gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, chiều cao 1m85 nổi bật và gương mặt góc cạnh được ví như "bản sao" của Jang Dong Gun

Jun Ji Hyun và Choi Joon Hyuk là thanh mai trúc mã từ thời còn học tiểu học. Tình cảm của họ dần dần sinh sôi nảy nở sau nhiều năm làm bạn bè, cùng nhau trải qua những sóng gió cuộc sống.

Jun Ji Hyun kết hôn với người chồng doanh nhân

Đến tháng 4/2011, Jun Ji Hyun chính thức bước vào lễ đường, gả cho chàng trai mà cô yêu thương, hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Shilla, Seoul. Lễ cưới của cặp đôi từng được truyền thông xứ Hàn ví như "chuyện cổ tích đời thực" vì cả hai quá tương xứng cả về nhan sắc lẫn tài năng.

Sau khi về chung một nhà, Jun Ji Hyun từng hạnh phúc chia sẻ "Mọi thứ đều tuyệt vời kể từ khi kết hôn. Tôi rất thích làm việc cùng với anh ấy'. Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp đi hẹn hò "hâm nóng tình cảm", sánh vai nhau trên đường phố.

Dù đã trở thành "phu nhân hào môn" nhưng Jun Ji Hyun vẫn thường thức dậy trước 6 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình chỉ. Cô thậm chí còn tận dụng thời gian để đến những lớp học nấu ăn vì cô muốn tự tay chăm sóc ông xã khi anh quá bận rộn với công việc.

Cuộc sống của Jun Ji Hyun sau khi lấy chồng doanh nhân được ví như 'bà hoàng'

Sau khi kết hôn, ông xã Jun Ji Hyun không ít lần "giận dỗi" khi cô hôn bạn diễn, tuy vậy đối với nữ diễn viên đó lại là một điều đáng yêu chứng minh tình cảm chồng dành cho cô.

Sau 4 năm về chung một nhà, người đẹp "Vì sao đưa anh tới" đã sinh cho gia tộc họ Choi một đứa cháu trai kháu khỉnh. Để chào đón thành viên mới chào đời, ông xã Jun Ji Hyun đã xây hẳn một căn biệt thự mới lên đến 7,5 tỷ Won (hơn 136 tỷ đồng).

Có thể nói, cuộc sống sau khi gả vào hào môn của Jun Ji Hyun đã khiến không ít người phải ao ước. Vừa sống trong nhung lụa lại vừa được ông yêu chiều, được gia đình chồng hết lòng ủng hộ, đây quả là mơ ước của bao cô gái.

Cuộc hôn nhân địa ngục và cú chuyển mình ngoạn mục của Go Hyun Jung

Thời điểm năm 80 - 90 của thế kỷ trước, Go Hyun Jung là một trong những "tượng đài nhan sắc" được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, cô thậm chí còn được biết đến với biệt danh "nữ hoàng showbiz" lúc bấy giờ.

Người đẹp từng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989, từ đó cô nổi lên như diều gặp gió nhờ vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng và thanh lịch. Go Hyun Jung được xếp vào hàng sao hạng A khi liên tục góp mặt trong những bộ phim đình đám như: Tình yêu cây táo tàu, Con mắt của bình minh, Lòng mẹ biển cả, Đồng hồ cát.

Go Hyun Jung có cuộc hôn nhân như địa ngục cùng cháu trai gia tộc Samsung

Giống Jun Ji Hyun, Go Hyun Jung cũng khiến cả làng giải trí xôn xao khi quyết định lên xe hoa cùng Jung Yong Jin trong lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Mới đầu, chuyện tình của Go Hyun Jung được ví như "lọ lem ngoài đời thật". Khi ấy, Jung Yong Jin là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung - Lee Byung Chul đã bất ngờ xuất hiện như một bạch mã hoàng tử để giúp đỡ nàng Hậu họ Go khi cô đang gặp khó khăn tại Mỹ.

Tháng 5/1995, sau khi trúng tiếng sét ái tình, Go Hyun Jung đã quyết định gác lại sự nghiệp tràn đầy hào quang để bước chân vào cánh cổng hào môn thế phiệt. Tuy nhiên, quyết định vội vã ấy đã trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời Go Hyun Jung.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2009, nữ diễn viên tâm sự, làm dâu nhà giàu là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim cô kiệt quệ nhất. Go Hyun Jung thừa nhận việc kết hôn khiến cô mất đi tự tin và niềm kiêu hãnh vốn có.

Go Hyun Jung luôn bị nhà chồng coi thường vì không môn đăng hộ đối. Những thành viên trong gia đình cố tình cô lập cô bằng cách sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp để giao tiếp, mặc kệ người đẹp một mình lạc lõng.

Hình ảnh Go Hyun Jung cúi gằm mặt khi còn ở trong nhà chồng giàu sang

Dù đã sinh cho gia tộc Samsung hai đứa con một trai một gái, nhưng trong mắt nhà chồng, Go Hyun Jung chỉ giống như "máy đẻ", biết phục tùng và nghe lời. Phóng viên từng chụp được khoảnh khắc mỹ nhân đình đám xứ Hàn năm nào khi xuất hiện cùng bố chồng lại vô cùng xuề xòa, khúm núm. Thậm chí cô còn như "bay màu" khỏi tất cả các sự kiện lớn nhỏ của gia tộc Samsung.

Đến năm 2003, khi đã không thể chịu được cuộc sống tù túng như địa ngục, Go Hyun Jung quyết định dứt áo ra đi. Với số tiền 1,5 tỷ phí "đền bù ly hôn", mỹ nhân 7X đã mất hoàn toàn quyền nuôi con đồng thời bị ngăn cấm gặp lại cả hai đứa trẻ.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngục tù, Go Hyun Jung bằng bản lĩnh vốn có, cô đã nhanh chóng lấy lại được danh tiếng đã mất. Người đẹp đầu tư cho bản thân và khiến sự nghiệp khôi phục lại hào quang đã mất năm nào.

Bằng bản lĩnh và tài năng, Go Hyun Jung đã có cú chuyển mình cực kỳ thành công

Go Hyun Jung quay trở lại màn ảnh thông qua các tác phẩm đình đám như: Nữ hoàng Seon Deok, Daemul… Nhờ các tác phẩm thành công, người đẹp họ Go liên tiếp đạt được loạt giải thưởng danh giá như: Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ở tuổi U60, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân, chăm chút cho bản thân và không hẹn hò thêm bất kỳ ai sau ấy.