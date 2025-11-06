Không chỉ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, doanh nhân với hình ảnh sang trọng và cuộc sống xa hoa, Đoàn Di Băng còn khiến cộng đồng mạng chú ý khi gia nhập "hội rich mom" chơi Pickleball. Trước khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả, Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng cũng thường xuyên cùng cô ra sân pickleball.

Trước đó, trên trang cá nhân nữ doanh nhân đã chia sẻ loạt hình ảnh check-in tại sân Pickleball cùng dòng trạng thái hài hước:

"Người ta ra sân thì tập vã mồ hôi, tui ra sân chụp ảnh là chính. Vì tui là cô gái chơi Pickleball thư giãn".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người trêu vui rằng Đoàn Di Băng "tập thì ít mà tạo dáng thì nhiều", nhưng cũng khen ngợi cô giữ được thần thái sang chảnh và vóc dáng gọn gàng dù chỉ "ra sân cho vui".

Đoàn Di Băng không xem Pickleball là môn tập luyện nặng nề mà là một cách giải tỏa căng thẳng, giao lưu bạn bè và duy trì năng lượng tích cực. Trên sân, cô luôn xuất hiện với phong cách thời trang thể thao tinh tế, được phối khéo léo như thể đang chụp lookbook hơn là đi đánh bóng.