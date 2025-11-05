Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group đã có hành vi hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là giả bởi chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Nguyễn Quốc Vũ và các bị can bị bắt giam để điều tra làm rõ hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả"

Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giam khiến dư luận dậy sóng. Bên cạnh đó, công chúng cũng dành sự chú ý đến tình hình của Đoàn Di Băng lúc này. Theo dõi trang mạng xã hội của "nữ đại gia quận 7" hiện tại vẫn chưa khoá. Động thái gần nhất của Đoàn Di Băng là đăng tải bài viết trên Fanpage có hơn 1,9 triệu người vào ngày 27/8. Nội dung của bài đăng là cảnh báo xuất hiện nhiều tài khoản, trang bán hàng online lợi dụng, giả mạo để kinh doanh các sản phẩm có bao bì của Hanayuki và hình ảnh của cô.

Sau khi có thông tin chồng bị bắt vào chiều ngày 5/11, hiện ai nấy đều tò mò về tình hình của Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng đã "ở ẩn" trên mạng xã hội suốt nửa năm qua. Động thái gần nhất của cựu ca sĩ là bài đăng cảnh báo bị lợi dụng được chia sẻ trên Fanpage có hơn 1,9 triệu người theo dõi

Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) vốn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng. Trước khi trở thành nữ doanh nhân, cô từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2010, Đoàn Di Băng đoạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM lần thứ VI. Nhờ cuộc thi này, cô bén duyên với âm nhạc và từng ra mắt ca khúc Vườn hạnh phúc - sản phẩm giúp cô được đông đảo khán giả chú ý hơn.

Ngoài ca hát, cô còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò, trong đó có việc làm giám khảo cuộc thi về nhan sắc. Đến năm 2012, sau khi kết hôn với ông xã đại gia, cô quyết định lui về hậu trường và tập trung kinh doanh.

Sau này khi chuyển hướng sang kinh doanh, Đoàn Di Băng liên tục "flex" tài sản khiến netizen chóng mặt. Cũng chính bởi sự sang chảnh, xa hoa mà Đoàn Di Băng thường xuyên đăng tải, cô được nhiều người gọi với danh xưng "nữ đại gia quận 7".

Trước khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng từng có thời gian hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Sau này, cô cũng xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí với vai trò NSX và giám khảo

Từ một cái tên khá mờ nhạt trong giới giải trí, Đoàn Di Băng dần trở nên nổi tiếng hơn, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, đặc biệt nhờ vào sự giàu có và phong cách sống xa hoa. Song tên tuổi của cô được chú ý đa số vì những ồn ào. Đoàn Di Băng thỉnh thoảng thực hiện các clip "đập hộp" những món đồ hiệu đắt tiền hay khoe cơ ngơi tiền tỷ... Tuy nhiên, chính điều này lại gây "tác dụng ngược" khi không ít cư dân mạng ngán ngẩm trước những màn khoe mẽ của người đẹp 9X và nghi ngờ về giá trị của những món đồ này. Chưa kể việc dùng túi hiệu để đựng rau củ, hoa của nữ doanh nhân cũng gây tranh cãi vì phung phí.

Trong một lần khoe hình ảnh đón sinh nhật, Đoàn Di Băng trở thành đề tài bàn luận khi diện thiết kế gần 1 tỷ đồng nhưng bị nghi đạo nhái chiếc váy đình đám của Kendall Jenner tại Met Gala 2021. Thời điểm đó, nhà thiết kế phải lên tiếng giải thích, đưa ra các phân tích chứng minh thiết kế này chỉ dựa trên ý tưởng bộ váy của Kendall Jenner, không đạo nhái hoàn toàn.

Năm 2022, cô từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ phía dân mạng vì phát ngôn gây tranh cãi về Tết. Theo đó, Đoàn Di Băng cho rằng những người không thích Tết là "do nghèo" còn bản thân cô luôn mong đến Tết. Phát ngôn của cô nhận phải nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng nữ doanh nhân kiêu căng, thực dụng và có thái độ xem thường người nghèo. Tháng 4/2025, đoạn clip Đoàn Di Băng quảng cáo kẹo rau củ quả với phát ngôn "một viên tương đương 5kg rau củ quả". Đa số ý kiến cho rằng cô quảng cáo lố, thổi phồng công dụng của sản phẩm này.