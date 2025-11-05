Đoàn Di Băng ngất xỉu
Đoàn Di Băng từng ngất xỉu khi tập boxing.
Đoàn Di Băng ngoài được biết đến với cuộc sống giàu có còn thường xuyên khoe những khoảnh khắc tập luyện thể thao. Cách đây 3 năm, Đoàn Di Băng từng gây sốt khi tập tành chơi boxing. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ khoảnh khắc bị ngất xỉu ngay trong phòng tập boxing. Sự việc xảy ra chỉ sau khoảng 15 phút cô bắt đầu buổi tập cùng chồng năm 2022.
Di Băng vốn có ý định rèn luyện sức khỏe, giữ dáng nên quyết định thử sức với bộ môn boxing – môn thể thao nổi tiếng giúp tiêu hao năng lượng và cải thiện vóc dáng nhanh chóng. Tuy nhiên, do đã lâu không vận động mạnh, lại tập với cường độ cao ngay buổi đầu, cô bị tụt đường huyết, mất sức và ngã quỵ tại chỗ.
Chồng cô – doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có mặt kịp thời để đỡ và sơ cứu cho vợ. Hình ảnh nữ ca sĩ "mặt trắng bệch", bất tỉnh khiến cộng đồng mạng lo lắng.
Sau khi hồi phục, Đoàn Di Băng chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân, xem đó như một "bài học nhớ đời".
Boxing là môn thể thao cường độ cao, tiêu tốn nhiều năng lượng nên người mới cần tập từ từ, có lộ trình rõ ràng. Trước khi tập, cần ăn nhẹ, bổ sung đủ nước và khởi động kỹ để tránh tụt huyết áp hay choáng váng. Những hình ảnh của Đoàn Di Băng như một lời cảnh tỉnh tới những ai chuẩn bị chơi boxing cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đoàn Di Băng là sinh năm 1988 tại TP.HCM, từng được biết đến với vai trò ca sĩ thuộc nhóm Lala Band, sau đó hoạt động solo. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ và thường xuyên "flex" cuộc sống sáng chảnh.