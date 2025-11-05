Đoàn Di Băng ngoài được biết đến với cuộc sống giàu có còn thường xuyên khoe những khoảnh khắc tập luyện thể thao. Cách đây 3 năm, Đoàn Di Băng từng gây sốt khi tập tành chơi boxing. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ khoảnh khắc bị ngất xỉu ngay trong phòng tập boxing. Sự việc xảy ra chỉ sau khoảng 15 phút cô bắt đầu buổi tập cùng chồng năm 2022.

Di Băng vốn có ý định rèn luyện sức khỏe, giữ dáng nên quyết định thử sức với bộ môn boxing – môn thể thao nổi tiếng giúp tiêu hao năng lượng và cải thiện vóc dáng nhanh chóng. Tuy nhiên, do đã lâu không vận động mạnh, lại tập với cường độ cao ngay buổi đầu, cô bị tụt đường huyết, mất sức và ngã quỵ tại chỗ.

Đoàn Di Băng ngất xỉu vì boxing

Chồng cô – doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có mặt kịp thời để đỡ và sơ cứu cho vợ. Hình ảnh nữ ca sĩ "mặt trắng bệch", bất tỉnh khiến cộng đồng mạng lo lắng.

Sau khi hồi phục, Đoàn Di Băng chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân, xem đó như một "bài học nhớ đời".

Những chia sẻ của Đoàn Di Băng sau khi tập boxing dẫn đến ngất xỉu

Boxing là môn thể thao cường độ cao, tiêu tốn nhiều năng lượng nên người mới cần tập từ từ, có lộ trình rõ ràng. Trước khi tập, cần ăn nhẹ, bổ sung đủ nước và khởi động kỹ để tránh tụt huyết áp hay choáng váng. Những hình ảnh của Đoàn Di Băng như một lời cảnh tỉnh tới những ai chuẩn bị chơi boxing cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.