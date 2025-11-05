Thông tin Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đang gây xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, ông Vũ bị cáo buộc có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh kem chống nắng giả mang thương hiệu Hanayuki - một sản phẩm từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.

Giữa tâm điểm ồn ào, vào tối 5/11, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều hình ảnh được chụp tại nhà riêng của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ. Theo thông tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Vũ tại TPHCM (đây cũng là nơi ở của vợ chồng nam doanh nhân).

Đoàn Di Băng lộ rõ vẻ tiều tụy, nắm tay chồng không rời. Ảnh: MXH

Hình ảnh Đoàn Di Băng bên trong nhà riêng được chia sẻ khắp mạng xã hội. Ảnh: MXH

Công an áp giải Nguyễn Quốc Vũ, bức ảnh đăng tải vào chiều 5/11. Ảnh: CAĐN

Đây cũng là lần hiếm hoi cư dân mạng thấy nữ đại gia Quận 7 lộ diện, lại ở ngay bên cạnh chồng khi nam doanh nhân bị bắt, khám xét nhà lại càng gây chú ý hơn. Bởi thế, hình ảnh này đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Trước đó, vào cuối tháng 10, trên MXH lan truyền hình ảnh Đoàn Di Băng và chồng - Nguyễn Quốc Vũ xuất hiện trong một quán ăn với vẻ ngoài giản dị. Song không rõ thời điểm và địa điểm chính xác mà “team qua đường” bắt gặp Đoàn Di Băng cùng chồng. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng đây là hình ảnh gần nhất của Đoàn Di Băng.

Song trên MXH của người thân, bạn bè Đoàn Di Băng, khi được nhiều người hỏi đến, em gái của cô vẫn cho biết: “Mình vẫn gặp chị Băng mới đây nhưng không chụp hình thôi bạn”. Vào ngày 13/10, cộng đồng mạng cũng bắt gặp Đoàn Di Băng bình luận vào bài đăng, tương tác với em gái của mình. Đây là những động thái hiếm hoi của cô trên MXH thời gian gần đây.

Vợ chồng Đoàn Di Băng được bắt gặp gần đây (Nguồn: TikTok)

Còn trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, Đoàn Di Băng không công khai bất cứ điều gì về cuộc sống từ cuối tháng 8 đến nay. Nội dung của bài đăng là cảnh báo xuất hiện nhiều tài khoản, trang bán hàng online lợi dụng, giả mạo để kinh doanh các sản phẩm có bao bì của Hanayuki và hình ảnh của cô. Bên cạnh đó, cô cũng khoá luôn bình luận trên kênh TikTok có 1,7 triệu người theo dõi của mình.

Đến hôm nay (5/11), khi có thông tin Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam, cộng đồng mạng tràn vào tấn công trang cá nhân của Đoàn Di Băng, thả icone phẫn nộ và các bình luận tiêu cực. Song, Đoàn Di Băng vẫn giữ im lặng. Cô hiện cũng đang vướng nghi vấn mang thai và đã sinh con.

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Thời gian đầu, cô được biết đến là một ca sĩ, tham gia một số dự án âm nhạc và biểu diễn nhưng sự nghiệp rất mờ nhạt, gần như không được biết tới.

Năm 2012, khi kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ, cô lui về xây dựng sự nghiệp kinh doanh, chăm sóc gia đình. Đoàn Di Băng tham gia điều hành các công ty liên quan đến mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Thế nhưng tên tuổi của cô gắn nhiều với những tranh cãi bởi loạt phát ngôn gây sốc.

Trên mạng, Đoàn Di Băng thường khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ, cho con ở trường học có học phí cao. Không những thế, cô còn nhiều lần khoe siêu xe, bất động sản của mình, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP. HCM).