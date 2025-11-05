Vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Gần nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) và 2 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai".

Nguyễn Quốc Vũ bị cơ quan chức năng dẫn giải

Được biết trước khi Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, từ tháng 5/2025 đến nay, Đoàn Di Băng đã liên tục đăng các thông báo nóng liên quan đến sản phẩm vợ chồng cô kinh doanh, do công ty EBC sản xuất.

Theo đó, vào tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo.

Đoàn Di Băng

Trong thời gian qua, Đoàn Di Băng có 4 lần đăng thông báo thu hồi sản phẩm và xin lỗi nhưng cô không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật của mình.

Cụ thể, ngày 17/5, Đoàn Di Băng đăng thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body, số lô 0010125. Sản phẩm do Công ty TNHH EBC Giang Điền - Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất. EBC đã thừa nhận sai sót trong quy trình và ghi nhãn, cam kết rà soát, khắc phục.

VB Group - đơn vị phân phối - cho biết sẽ thu hồi toàn bộ sản phẩm lỗi, đổi hàng mới hoặc hoàn tiền 100%, đồng thời tạm ngưng kinh doanh toàn bộ sản phẩm từ EBC Đồng Nai để kiểm tra chất lượng. Công ty khẳng định không chấp nhận gian lận, sai lệch tiêu chuẩn, sẵn sàng khởi kiện nếu có căn cứ vi phạm, và gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đại lý, đối tác. VB Group cho biết đang rà soát chuỗi cung ứng để đảm bảo an toàn, minh bạch và giữ vững giá trị “Chất lượng - Uy tín - Đạo đức kinh doanh”.

Bài đăng vào ngày 17/5

Đến ngày 20/5, Đoàn Di Băng tiếp tục xin lỗi, thay mặt thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki (thuộc Công ty TNHH TMDV VB Group) thông báo đã chủ động thu hồi và hoàn tiền 100% cho khách hàng liên quan đến hai sản phẩm dầu gội và kem chống nắng body sau khi phát hiện lỗi từ phía nhà máy sản xuất.

Do sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, VB Group cho biết đã ngay lập tức rà soát, thông báo công khai và thu hồi toàn bộ sản phẩm bị lỗi, đảm bảo hoàn tiền nhanh chóng, không yêu cầu thủ tục phức tạp.

Di Băng khẳng định: “Sự cố là điều không ai mong muốn, nhưng với phương châm minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi hành động ngay thay vì trốn tránh”. Khách hàng đã mua sản phẩm thuộc lô lỗi có thể liên hệ hotline, fanpage hoặc hệ thống phân phối chính thức để được hoàn tiền. VB Group gửi lời xin lỗi và cảm ơn sự cảm thông của khách hàng trong quá trình xử lý sự cố.

Đến ngày 20/5 cô lại xin lỗi

Đến ngày 28/5, Đoàn Di Băng lại lên tiếng về vụ thu hồi sản phẩm mặt nạ mà cô từng quảng cáo. Theo đó, Đoàn Di Băng chia sẻ ảnh chụp văn bản của công ty VB Group về việc thu hồi sản phẩm mặt nạ Thera Amino Anti-Wrinkle Mask. Đồng thời, cô gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đưa ra hướng xử lý là hoàn tiền tương ứng cho số lượng sản phẩm được thu hồi từ khách hàng/đại lý.

Bài đăng vào ngày 28/5

Ngày 27/8, Đoàn Di Băng bất ngờ có bài đăng mới sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng. Cô cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang bán hàng online lợi dụng, giả mạo để kinh doanh các sản phẩm có bao bì của Hanayuki và hình ảnh của Đoàn Di Băng.

Qua bài đăng trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng khẳng định các mặt hàng Hanayuki đang được bày bán trên mạng xã hội là giả mạo. "Chúng tôi xin khẳng định, công ty hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược. Trong thời gian này, công ty chúng tôi không phân phối và không bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường thông qua fanpage và TikTok tên Di Băng hoặc Đoàn Di Băng hoặc Hanayuki.

Mọi sản phẩm đang bán dưới các tài khoản đã nêu trên hiện nay đều là những sản phẩm khác hoàn toàn và không liên quan đến công ty cũng như thương hiệu Hanayuki".

Và bài đăng gần nhất của Đoàn Di Băng

(Tổng hợp)