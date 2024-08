Red Swan (Tựa Việt: Thiên nga đỏ) kết thúc có hậu sau 10 tập khi tất cả bí mật được phanh phui. Gia tộc Hwain đều phải trả giá cho mọi tội lỗi. Cặp nam nữ chính Oh Wan Soo (Kim Ha Neul) và Seo Do Yoon (Bi Rain) có kết mở khi cùng theo đuổi công việc thiện nguyện.

Nội dung phim kể về Oh Wan Soo, tay golf đẳng cấp thế giới kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Hwain. Cuộc sống của cô có bước ngoặt khi thoát khỏi vụ ám sát ở Manila và bắt đầu nảy sinh tình cảm với vệ sĩ của mình, Seo Do Yoon. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi cả hai khám phá ra những bí mật đen tối của gia đình Hwain - thuộc nhóm tinh hoa 1% của xã hội.

Khi được hỏi về chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh, Kim Ha Neul giải thích: "Tôi coi đó là tình yêu, không phải ngoại tình. Trong phim, chồng tôi (Jung Gyu Woon đóng, vai Kim Yong Guk) và tình nhân (Gi Eun Se đảm nhận, vai Jang Tae Ra) có thể mô tả bằng cụm từ ‘ngoại tình'. Nhưng tôi và Do Yoon có ranh giới”.



Chia sẻ về cảnh hôn , nữ diễn viên nói hai bên có nhiều cuộc thảo luận về việc liệu có nên đưa vào mạch truyện hay không: “Quan điểm của Oh Wan Soo, mọi người đều đang cố giết cô ấy, và ngay cả chồng cũng không đoái hoài. Vào khoảnh khắc đó, Seo Do Yoon là người duy nhất bảo vệ cô, cách duy nhất để thể hiện những cảm xúc là thông qua nụ hôn. Khi cảm xúc tích tụ, nó không giống như 'mối tình', nó là cách đúng đắn để thể hiện những gì đang xảy ra”.

Nữ diễn viên cho biết khi quay cảnh hôn, chỉ có vài nhân viên hỗ trợ trên thuyền. Bi Rain đã thức trắng đêm để quay cảnh hành động, cô ngủ khoảng một tiếng trước khi quay. Vì vậy, cảm xúc diễn ra tự nhiên.

Về phía Bi Rain, anh cũng cho rằng tình cảm giữa hai nhân vật không phải ngoại tình.

“Đó là khía cạnh quan trọng cần giải quyết, tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn về điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với biên kịch, đạo diễn và Kim Ha Neul. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng đó không phải là mối quan hệ ngoài luồng”.

Cảnh hôn của hai nhân vật chính.

Diễn viên giải thích thêm: “Ban đầu, họ không hứng thú với nhau. Seo Do Yoon tiếp cận với ý định tìm ra danh tính kẻ giết bạn mình, nhưng nhận thấy mọi người xung quanh Oh Wan Soo đều cố gắng tấn công cô. Anh bắt đầu tự hỏi tại sao mọi người lại muốn giết người phụ nữ này và bắt đầu cảm thấy thương cảm. Sự thương hại chuyển thành sự đồng cảm, và cuối cùng, anh phải lòng cô. Anh bắt đầu với nhiệm vụ bảo vệ cô và trở nên liều mạng. Chính Oh Wan Soo cũng cảm thấy có sức hấp dẫn với Seo Do Yoon khi thấy sự tận tụy của anh”.

“Một số người có thể tự hỏi, 'Vậy tại sao lại có cảnh hôn?'. Đó là sai lầm xuất phát từ sự thương hại và thu hút lẫn nhau. Chúng tôi không coi đó là mối tình vụng trộm” - Bi Rain cho hay.

Red Swan không tạo được tiếng vang trong thời gian lên sóng. Nhiều khán giả nhận định đây là bộ phim thất bại, nhạt nhòa trong nghiệp diễn của Bi Rain (42 tuổi) khi đóng cặp với đàn chị Kim Ha Neul (46 tuổi). Cả hai bị khán giả chê thiếu sự ăn ý, không có "phản ứng hóa học" khi kết hợp cùng nhau.

Trên IMDB - trang đánh giá phim trực tuyến, khán giả nhận xét kết thúc phim quá nhiều lỗ hổng và dễ đoán. Phim bắt đầu ổn nhưng dần để lộ yếu kém trong việc phát triển mạch truyện.

“Nữ diễn viên chính yếu đuối và nông cạn. Là phụ nữ, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Người mẹ chồng, người được miêu tả là độc ác và mưu mô, bằng cách nào lại ngu ngơ khi bị gài bẫy. Ngay cả vệ sĩ cũng mất cảnh giác vào những lúc anh ta đáng lẽ cẩn thận nhất. Thật khó hiểu. Thành thật, tôi không muốn giới thiệu bộ phim này cho ai. Làm ơn, đừng làm phần 2” - khán giả nhận xét.